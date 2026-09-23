Tíu algeng mistök í daglegri hárumhirðu Regalo 23. september 2026 10:53 Fríða Rut Heimisdóttir, hárgreiðslumeistari og eigandi Regalo, ræðir hér tíu algeng mistök í daglegri hárumhirðu og gefur góð ráð. Við eyðum bæði tíma og peningum í góðar hárvörur, maska, olíur og hitavarnir en samt getur hárið verið þurrt, líflaust, brothætt eða einfaldlega ekki hagað sér eins og við viljum. „Sem hárgreiðslumeistari sé ég oft að vandamálið liggur ekki endilega í vörunum sem við notum heldur í litlu hlutunum sem við gerum á hverjum degi,“ segir Fríða Rut Heimisdóttir, hárgreiðslumeistari og eigandi Regalo. „Sumir þeirra eru svo rótgrónir í hárumhirðunni okkar að við áttum okkur jafnvel ekki á því að þeir geti unnið gegn öllum góðu vörunum sem við erum að nota.“ Við setjum maska í rennblautt hár, hækkum hitann á sléttujárninu af því við erum jú með hitavörn, förum að sofa með blautt hár eða setjum olíu í þurrar lengdir og teljum þar með að hárið hafi fengið þann raka sem það þarf. Ein algengasta setningin sem Fríða Rut heyrir er: „Hárið mitt er svo þurrt og skemmt. Það þarf greinilega meiri endurnæringu.“ En þurrt hár og skemmt hár er ekki endilega það sama og það sem hentar öðru þarf ekki að vera rétta lausnin fyrir hitt. „Góð hárumhirða snýst nefnilega ekki alltaf um að nota fleiri vörur. Hún snýst fyrst og fremst um að skilja hárið, hvað það þarf og hvernig við förum með það frá degi til dags.“ Hér eru tíu algeng mistök sem Fríða Rut sér aftur og aftur og góð ráð sem geta hjálpað okkur að leiðrétta þau. 1. Við gerum ráð fyrir að þurrt hár sé skemmt hár. Þetta hljómar rökrétt en er ein algengasta ranghugmyndin þegar kemur að hárumhirðu. Þurrt hár og skemmt hár getur vissulega litið svipað út. Bæði þurrt og skemmt hár getur verið matt, gróft viðkomu, flækst auðveldlega og skort glans. En ástæðan fyrir ástandinu getur verið mjög ólík og þar af leiðandi þarf hárið ekki endilega sömu umhirðu. Þurrt hár skortir fyrst og fremst raka og mýkt. Það getur verið náttúrulega þurrt, til dæmis gróft eða krullað hár, eða orðið þurrara vegna veðurs, sólar, hitamótunar eða of tíðrar hreinsunar. Skemmt hár hefur hins vegar orðið fyrir breytingum á uppbyggingu hárstrásins. Aflitun, endurteknar litameðferðir, mikill hiti og annað efna- eða hitaálag geta veikt hárið þannig að það verður brothættara, teygjanlegra þegar það er blautt og hættara við að slitna. Þarna skiptir máli að velja umhirðuna eftir því hvað hárið þarf – ekki bara hvernig það lítur út. Rakagefandi línur eru þróaðar til að auka mýkt og meðfærileika og hjálpa þurru hári að halda betra rakajafnvægi. Joico Moisture Recovery eða Joico HydraSplash geta hentað vel eftir því hvort hárið er gróft eða fíngert. Matrix Food For Soft, Maria Nila True Soft, Kérastase Nutritive og Redken All Soft eru einnig dæmi um faglegar hárvörulínur fyrir hár sem þarfnast meiri raka, mýktar og umhirðu. Þegar hárið er hins vegar mikið efnameðhöndlað eða brothætt geta styrkjandi eða svokallaðar bond-repair vörur átt betur við. Redken Acidic Bonding Concentrate er hannað fyrir skemmt og viðkvæmt hár, Kérastase Resistance er sérstaklega áhugaverð lína fyrir skemmt hár sem hefur orðið fyrir miklu álagi og Joico Defy Damage er þróuð með það að markmiði að styrkja hárið og verja það gegn frekari skemmdum. Og stundum þarf hárið hvorutveggja. Aflitað hár getur til dæmis bæði verið skemmt og mjög þurrt. Þá getur verið skynsamlegt að nota styrkjandi vöru í einni þvottarútínu og rakagefandi maska í þeirri næstu í stað þess að treysta eingöngu á eina tegund af vörum. 2. Við setjum maskann í rennblautt hár Þetta er lítið atriði sem getur haft ótrúlega mikil áhrif á það hvernig hármaski nýtist. Flest okkar skola sjampóið úr, grípum strax í maskann og berum hann í hárið á meðan vatnið lekur enn úr því. En þegar hárið er mettað af umframvatni getur varan þynnst og dreifst verr um lengdirnar. Það þarf ekki að handklæðaþurrka hárið í hvert skipti sem maski er notaður. Kreistu einfaldlega umframvatnið vel úr lengdunum áður en varan er borin í. Síðan skiptir magnið líka máli. Meira er ekki sjálfkrafa betra. Dreifðu maskanum jafnt um lengdir og enda, láttu hann vinna samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda og skolaðu síðan vel. Ef hárið er þurrt og vantar mýkt geta maskar á borð við Redken All Soft Heavy Cream Mask, Kérastase Masquintense, Maria Nila True Soft Mask, Joico HydraSplash og Matrix Food For Soft Rich Hydrating Treatment Mask hentað vel. Fyrir skemmt eða viðkvæmt hár er Redken Acidic Bonding Concentrate Intensive Treatment góður kostur þegar markmiðið er styrking og Joico Defy Damage KBOND20. Power Masque er einnig styrkjandi meðferð fyrir skemmt hár. Kérastase Genesis Masque Reconstituant er ætlaður fyrir þá sem eru með hárlos eða veikt hár sem brotnar. Fyrir fíngert hár má meðal annars finna léttari valkosti eins og Maria Nila Pure Volume Masque og Moroccanoil Weightless Hydrating Mask, en fyrir krullað hár eru Kérastase Curl Manifesto Masque Beurre Haute Nutrition, Pure Volume, Weightless Mask og Matrix A Curl Can Dream Rich Mask dæmi um sérhæfðari maska. Úrvalið er gríðarlegt og besta ráðið er alltaf að velja maska eftir þörfum hársins og þeirri niðurstöðu sem þú vilt ná. Þetta litla skref – að kreista umframvatnið úr hárinu – getur gert góðan hármaska enn betri. 3. Við notum sömu hárumhirðuna allan ársins hring Hárið okkar er ekki eins 365 daga ársins. Á Íslandi þekkjum við vel hvað veður og árstíðir geta gert húðinni en við hugsum ekki alltaf á sama hátt um hárið. Kalt veður, vindur og þurrt inniloft yfir veturinn geta aukið þurrkatilfinningu í hári. Síðan koma sumarið og ferðalögin með sól, UV-geislun, sjó og klórvatni. Bætum svo við litun, aflitun, hitamótun og breytingum á hársverði og þá er ekkert óeðlilegt við að varan sem hentaði fullkomlega fyrir nokkrum mánuðum sé ekki endilega það sem hárið þarf í dag. Þess vegna finnst mér betra að hugsa um hárumhirðu sem rútínu sem má breytast, ekki fasta uppskrift. Kannski þarf hárið meiri raka yfir ákveðið tímabil, meiri styrkingu eftir aflitun eða léttari umhirðu þegar hársverðurinn verður feitari. Stundum þarf aðeins að skipta út einni vöru en ekki allri hillunni. Yfir veturinn geta maskar og rakakrem fyrir hárið hjálpað þegar hárið verður þurrt og rafmagnað. Vörur eins og Kérastase Nutritive Nectar Thermique, Redken All Soft Moisture Restore Leave-In Treatment eða Moroccanoil Hydrating Styling Cream geta hjálpað til við að mýkja þurrar lengdir, draga úr úfningi og gera hárið meðfærilegra. Á sumrin getur verið gott að færa sig yfir í léttari leave-in vörur þegar hárið verður fyrir sól, sjó og klór. Redken One United, Moroccanoil All in One Leave-In Conditioner og Joico Defy Damage Protective Shield eru dæmi um fjölnota leave-in vörur sem veita hárinu umhirðu og auðvelda greiðslu. 4. Við höldum að meira af góðri vöru hljóti að vera betra Þetta á sérstaklega við um maska, leave-in vörur og hárolíur. Ef tveir dropar gera hárið glansandi og mjúkt er freistandi að hugsa að sex dropar geri það þrisvar sinnum fallegra. Því miður virkar hárumhirða ekki alveg þannig. Of mikið magn getur gert hárið þungt, flatt og jafnvel látið það líta út fyrir að vera feitt. Þetta á sérstaklega við um fíngert hár þar sem lítið magn getur farið langt. Þegar margar góðar vörur eru lagðar hver ofan á aðra getur líka myndast uppsöfnun: hárnæring, leave-in, hitavörn, olía og nokkrar mótunarvörur. Engin þeirra þarf að vera „slæm“ en saman geta þær einfaldlega orðið of mikið fyrir hárið. Byrjaðu því á litlu magni og bættu frekar við ef hárið þarf meira. Stundum þarf hárið ekki nýja vöru. Það þarf einfaldlega minna af vörunum sem við erum þegar að nota. 5. Við sleppum hitavörninni eða notum hana of seint Hitavörn er ekki vara sem á aðeins að nota þegar hárið er orðið þurrt og við erum að fara yfir það með hitatækjum. Hún á að vera hluti af undirbúningnum áður en hárið verður fyrir hita. Blástur, sléttujárn og krullujárn geta haft áhrif á hárstráið. Hitavörn hjálpar til við að draga úr álaginu þegar hárið er mótað með hita. Úrvalið er orðið gríðarlegt og í stað þess að hugsa eingöngu „ég þarf hitavörn“ er sniðugt að velja vöru eftir því hvað hárið þitt þarf og hvaða útkomu þú vilt fá. Maria Nila Quick Dry Heat Spray er létt hitavörn sem hjálpar jafnframt til við að stytta blásturstímann. Kérastase býður upp á mismunandi krem og leave-in hitavarnir innan margra lína sem hægt er að velja eftir þörfum hársins, hvort sem það er þurrt, skemmt, ljóst eða litað. Redken býður sömuleiðis upp á fjölbreyttar hitavarnir fyrir mismunandi þarfir. Svo má ekki gleyma hitavörninni þegar við mótum þurrt hár með sléttujárni eða krullujárni. Moroccanoil Perfect Defense er einstaklega létt hitavarnarsprey sem hentar vel þegar við viljum vernd án þess að þyngja hárið. Joico Heat Hero Glossing Thermal Protector er einnig ætlað fyrir hitamótun og sameinar hitavörn, glans og létt hald. Og mundu: hitavörn gefur okkur ekki leyfi til að nota hæsta hitann. Veldu hitastig eftir ástandi hársins og forðastu að fara endurtekið yfir sama hárhlutann. 6. Við þvoum hárið of oft – eða hreinsum það ekki nógu vel Það er ekki til ein rétt tíðni fyrir alla. Sumir þurfa að þvo hárið oft vegna fitumikils hársvarðar, svita eða líkamsræktar. Aðrir geta liðið nokkra daga á milli þvotta. Vandamálið kemur þegar við þvoum hárið af vana, jafnvel þó hársverðurinn þurfi þess ekki, eða þegar við notum svo margar mótunar- og næringarvörur að hárið nær ekki að hreinsast almennilega. Þarna skiptir mestu að velja sjampó eftir þörfinni. Kérastase Bain Divalent er til dæmis ætlað þegar hársvörðurinn er feitur en lengdirnar viðkvæmari eða þurrari. Þegar hárið verður þungt og líflaust vegna uppsöfnunar getur hins vegar verið gott að nota dýpri hreinsun öðru hverju. Maria Nila er ætlað til að fjarlægja uppsöfnun og vöruleifar og Joico K-PAK Clarifying Shampoo hreinsar meðal annars vöruleifar, klór og steinefni úr hárinu. Milt er ekki alltaf nóg og sterkt er ekki alltaf betra. Veldu hreinsun eftir hársverðinum, hárgerðinni og því sem hefur safnast upp í hárinu. 7. Við greiðum hárið blautt eða of harkalega Hárið er viðkvæmara þegar það er blautt. Þá teygist það auðveldlega og getur slitnað ef við togum í flækjur eða notum of mikinn kraft. Að rífa burstann í gegnum blautt og flækt hár er eitt af þeim mistökum sem ég vildi óska að við hættum að gera. Leave-in næring eða greiðslusprey getur gert mikinn mun því minni núningur og auðveldari greiðsla þýðir minna tog á hárstráið. Matrix Miracle Creator, Moroccanoil All in One Leave-In Conditioner og Maria Nila Structure Repair Leave In Cream eru dæmi um vörur sem hjálpa til við að greiða úr og gera hárið meðfærilegra. Byrjaðu neðst í endunum, losaðu varlega um flækjurnar og vinnðu þig síðan smám saman upp eftir lengdunum. Haltu gjarnan létt um hárið fyrir ofan þann hluta sem þú ert að greiða svo togið færist ekki allt upp í rótina. Notaðu breiðtennta greiðu eða bursta sem er ætlaður fyrir blautt hár og gefðu þér tíma. Og ef burstinn stoppar – ekki toga fastar. Stoppaðu, losaðu flækjuna og haltu svo áfram. Við getum keypt allar styrkjandi og viðgerðarvörur í heiminum, en ef við rífum hárið harkalega í sundur í hvert skipti sem við komum úr sturtu erum við sjálf að vinna gegn allri þeirri umhirðu. 8. Við förum að sofa með blautt hár Þetta getur verið freistandi eftir sturtu, sérstaklega þegar við erum þreytt. En blautt hár er viðkvæmara og núningur við kodda getur aukið flækjur, úf og slit. Það þarf ekki alltaf að blása hárið alveg þurrt með miklum hita. Reyndu hins vegar að láta það þorna að mestu áður en þú ferð að sofa og forðastu að setja það í þétt tagl, fléttu eða snúð á meðan það er blautt. Ef hárið er þurrt eða úfið getur létt leave-in vara hjálpað áður en það þornar. Kérastase Nutritive 8H Magic Night Serum er sérstaklega ætlað til notkunar yfir nótt og getur hjálpað til við að mýkja þurrar lengdir. Silki- eða satínkoddaver getur einnig minnkað núning og hjálpað hárinu að halda betri lögun yfir nótt. 9. Við notum olíu í stað raka Olía og raki eru ekki það sama. Olía getur gefið glans, dregið úr úfningi og gert endana mýkri. En hún kemur ekki í stað rakagefandi umhirðu. Ef hárið er mjög þurrt getur olía ein og sér því látið það líta betur út tímabundið án þess að vera það sem hárið þarfnast mest. Betra er að nota fyrst rakagefandi eða mýkjandi umhirðu og síðan örlítið af olíu ef hárið þarf meiri glans, mýkt eða umhirðu á endunum. Kérastase Elixir Ultime, Moroccanoil Treatment og Maria Nila True Soft Argan Oil eru góð dæmi um olíur sem hægt er að nota í lengdir og enda til að gefa mýkt, glans og draga úr úfningi. Mundu samt að olíur eru oft mjög drjúgar. Byrjaðu á litlu magni, sérstaklega í fíngerðu hári, nuddaðu vörunni milli lófanna og berðu síðan í lengdir og enda. Bættu frekar við ef þarf. 10. Við hlustum ekki á merkin sem hárið gefur okkur Hárið er stöðugt að segja okkur eitthvað. Ef það verður flatt og þungt gæti verið of mikið af vörum eða of rík umhirða. Ef það verður stökkt og gróft gæti það skort raka eða hafa orðið fyrir of miklu álagi. Ef það flækist óvenju mikið, slitnar eða verður mjög teygjanlegt þegar það er blautt gæti verið kominn tími til að skoða styrkingu og umhirðu nánar. Þetta er ástæðan fyrir því að ég mæli sjaldan með því að velja vörur eingöngu út frá því hvað er vinsælt eða hvað virkaði fyrir vinkonu. Hárgerð, hársverður, litameðferðir, hitanotkun og daglegar venjur skipta öllu máli. Stundum þarf ekki að skipta út allri rútínunni. Kannski vantar bara rakagefandi maska einu sinni í viku, létta hitavörn fyrir blástur eða hreinsandi sjampó til að fjarlægja uppsöfnun. Að lokum: Góð hárumhirða þarf ekki að vera flókin. Hún byrjar á því að greina hvað hárið þarf í raun og veru og nota síðan vörurnar á réttan hátt. Ekki velja alltaf sterkustu vöruna. Ekki nota alltaf mest magn. Ekki gera ráð fyrir að þurrt hár sé sjálfkrafa skemmt hár og ekki halda að ein rútína henti allt árið. Veldu sjampó eftir hársverðinum, umhirðu eftir ástandi lengdanna, maska eftir þörfum hársins og mótunarvörur eftir því hvernig þú vilt að hárið hegði sér. Og ef þú ert óviss: spurðu fagmann. Stundum getur ein rétt vara gert meiri mun en fimm vörur sem eru notaðar í rangri röð eða fyrir rangt vandamál. Fylgdu Regalo á samskiptamiðlunum: @regalofagmenn. 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