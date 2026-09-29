Minningar um mömmu það allra verðmætasta Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 29. september 2026 20:02 Flugþjónninn og tískuunnandinn Davíð Agnar ræddi við blaðamann um tískuna. Aðsend „Eftir að ég missti mömmu hefur taskan fengið allt aðra merkingu fyrir mig. Hún minnir mig svo mikið á hana og er í raun ómetanleg fyrir mér,“ segir hinn 27 ára gamli Davíð Agnar Kristrúnarson, flugþjónn hjá Icelandair og starfsmaður World Class. Davíð Agnar elskar að klæða sig upp og fer frumlegar leiðir í tískunni þar sem álit og tískubylgjur koma ekki við sögu. Hann ræddi við blaðamann um tískuna og það verðmætasta í fataskáp hans, tösku sem var í eigu móður hans sem lést langt um aldur fram. Davíð Agnar ferðast mikið sökum vinnu og sækir mikinn innblástur í klæðaburð fólks úti í heimi.Aðsend Hvað finnst þér skemmtilegast við tískuna? Mér finnst skemmtilegast hvað maður getur leikið sér mikið með tískuna og sýnt mismunandi hliðar á sjálfum sér. Ég get verið mjög klassískur einn daginn og svo mætt í allt öðruvísi víbrum þann næsta. Það eru eiginlega engar reglur og það er líklega það sem heillar mig mest. Hver er uppáhalds flíkin þín og af hverju? Þetta er erfið spurning. Annaðhvort Tabi-hælarnir mínir eða Suskin Everbag-taskan mín og ég get ómögulega valið á milli. Tabi-hælarnir eru bara svo „ég“ og geta gert mjög einfaldan klæðaburð miklu skemmtilegra. Suskin-taskan er svo fullkomið „statement“ án þess að vera of mikið og ég get notað hana við nánast allt. Ég elska bæði hælana og töskuna aðeins of mikið ef ég á að segja eins og er. Draumatvenna Davíðs, Tabi-hælarnir og Suskin-taskan.Aðsend Eyðirðu miklum tíma í að velja föt hverju sinni? Já og nei. Stundum veit ég nákvæmlega í hvað ég ætla og er tilbúinn á fimm mínútum. Svo eru dagar þar sem allt rúmið endar undir fötum áður en ég fer út. Það fer algjörlega eftir deginum og hvert ég er að fara. Hvernig myndirðu lýsa stílnum þínum? Það er erfitt að setja hann í einn kassa. Ég blanda mikið saman vintage, götustíl og klassískari flíkum og mér finnst gaman að hafa eitthvað óvænt með. Ég nota mikið af jarðlitum, víðum flíkum, flíkum í felulitum (e. camouflage), töskum og mikið af fylgihlutum. Fyrir mér eru fylgihlutir rosalega mikilvægir. Davíð setur fatastíl sinn ekki í afmarkaðan kassa.Aðsend Hefur stíllinn þinn breyst mikið í gegnum tíðina og hvernig þá? Já, alveg ótrúlega mikið. Ég held að ég hafi áður hugsað meira um það hvað passaði saman og hvað öðrum fyndist flott. Núna klæði ég mig miklu meira bara eftir því sem mér sjálfum finnst skemmtilegt. Ég er líka orðinn óhræddari við að prófa eitthvað skrítið, ef mér finnst það flott þá er það nóg. Davíð er samkvæmur sjálfum sér í klæðaburði.Aðsend Hvaða flíkur myndirðu segja að einkenni stílinn þinn þessa dagana? Camouflage-buxur, góðar töskur, stórir jakkar, skyrtur, bindi og svo skart. Ég er eiginlega aldrei án hringa eða annars skarts. Nýturðu þess að klæða þig upp? Já, mjög mikið. Ég þarf eiginlega ekkert sérstakt tilefni heldur. Mér finnst alveg jafn gaman að vera „overdressed“ þegar ég er bara að fara út að borða og þegar ég fer út í búð. Tilefnið þarf ekki að vera sérstakt til þess að Davíð klæði sig upp!Aðsend Hvað skiptir þig mestu máli í klæðaburði? Að mér líði vel í því sem ég er í. Ég pæli líka mikið í sniði, efni og gæðum. Ég vil frekar kaupa eina góða flík sem ég veit að ég mun nota mikið heldur en nokkrar sem endast illa eða ég fæ fljótt leið á. Það skiptir mig líka máli að geta notað sömu flíkina á mismunandi hátt og sett hana saman við það sem ég á fyrir. Vellíðan er lykillinn að góðu fitti!Aðsend Hvaðan sækirðu innblástur í tískunni? Aðallega af samfélagsmiðlum á borð við Instagram, TikTok og Pinterest og svo fólkinu í kringum mig. Ég ferðast líka mikið vegna vinnunnar og mér finnst gaman að sjá hvernig fólk klæðir sig í mismunandi borgum. Svo dýrka ég að „thrifta“, það er að segja heimsækja nytjaverslanir, sérstaklega þegar ég er í stoppi í Ameríku. Mér finnst svo gaman að finna flíkur sem hafa átt sér smá sögu áður. Það er ákveðinn karakter í því að flíkin sé ekki glæný. Davíð elskar að heimsækja nytjaverslanir í Ameríku-stoppum í fluginu.Aðsend Ertu með einhver boð og bönn þegar kemur að klæðaburði? Ekki mörg. Eina alvöru reglan mín er að ef mér finnst eitthvað flott þá má ég klæðast því. Ég er löngu hættur að hugsa hvort eitthvað sé „of mikið“. Ég er samt orðinn miklu meðvitaðri um hvað ég kaupi og reyni frekar að kaupa eitthvað sem ég veit að ég mun nota heldur en bara af því að það er trend. Davíð hefur fundið sinn stíl og er lítið að eltast við trend.Aðsend Áttu eitthvað eftirminnilegt tískuslys og hvernig var það? Já, alveg hundrað prósent, Internetið á því miður nóg af sönnunargögnum. Ég hef alveg átt tímabil þar sem ég var sannfærður um að ákveðið outfit væri geggjað og svo sé ég myndina nokkrum árum seinna og hugsa bara: „Hvað var í gangi?“ En mér finnst það líka skemmtilegt, það sýnir bara hvernig stíllinn mans getur þróast í gegnum árin. Spilar álit annarra eitthvað hlutverk í þínu fatavali? Miklu minna en áður. Auðvitað er gaman þegar einhver hrósar manni en ég myndi aldrei hætta við að klæðast einhverju sem mér finnst flott bara af því að einhver annar fílar það ekki. Það væri líka frekar leiðinlegt ef allir væru eins. Það er lítið fjör í því að allir klæði sig eins.Aðsend Hver er eftirminnilegasta flík sem þú hefur klæðst og af hverju? Það er ekki beint flík heldur Louis Vuitton Damier Azur Saleya-taska sem ég keypti handa mömmu minni. Hún var í miklu uppáhaldi hjá henni og eftir að ég missti mömmu hefur taskan fengið allt aðra merkingu fyrir mig. Hún minnir mig svo mikið á hana og er í raun ómetanleg fyrir mér, ekki vegna merkisins eða verðmiðans, heldur vegna minninganna sem fylgja henni. Mamma hans Davíðs var glæsileg með töskuna frá honum. Taskan er í dag ómetanleg fyrir hann útaf öllum minningunum sem hún geymir. Instagram Hvað finnst þér heitast í tískunni fyrir haustið? Ég er mjög spenntur fyrir nokkrum lögum af fötum(e. layers), jökkum, prjónaflíkum, brúnum lit og öðrum jarðlitum, og góðum fylgihlutum. Haustið er eiginlega uppáhalds tískutíminn minn því maður getur loksins farið að gera aðeins meira með klæðaburðinn og leikið sér með fleiri lög og áferð. View this post on Instagram A post shared by David agnqr (@davidagnar) Býrðu yfir einhverju góðu ráði þegar kemur að tísku? Að klæðast því sem þér sjálfum finnst flott og ekki hugsa of mikið um hvort öðrum finnist það. Sömuleiðis að prófa hluti sem maður heldur fyrst að maður geti ekki púllað. Yfirleitt er það bara maður sjálfur sem er búinn að ákveða það. Svo að lokum að kaupa minna en betra og kíkja reglulega í nytjabúðir. Þar leynast oft bestu flíkurnar. Tískutal Tíska og hönnun Mest lesið Danskur stórleikari þakklátur á Íslandi Lífið Vilhjálmur sagður upplifa sig illa svikinn Lífið Ástin blómstraði hjá Aroni Can og Ernu á Edition Lífið Karl Th. jarðsunginn í dag Lífið Kristín og Kolbeinn eiga von á janúarbarni Lífið Hvað veistu um... Pólland? 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