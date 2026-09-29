Aldur er ekki hindrun heldur nýtt skeið í lífinu Artasan 29. september 2026 12:04 Valgerður Kummer var um fimmtugt þegar hún byrjaði að finna fyrir einkennum breytingaskeiðsins. Femarelle hefur nýst henni vel. Það kemur tímapunktur í lífi hverrar konu þar sem líkaminn byrjar að tala öðruvísi. Svefntruflanir, skapsveiflur, minni orka, breytingar á húð og hári. Þetta er breytingaskeiðið. Það er náttúrulegur og óumflyjanlegur hluti lífsferilsins sem markar nýtt tímabil. En þrátt fyrir að allar konur gangi í gegn um breytingaskeiðið, er upplifunin langt frá því að vera sú sama hjá öllum. Valgerður Kummer er 68 ára í dag en hún var um fimmtugt þegar hún byrjaði að finna fyrir einkennum breytingaskeiðsins sem höfðu áhrif á daglegt líf hennar. Hún fór að leita lausna og hafði heyrt af Femarelle sem er hormónalaus lausn gegn breytingaskeiði og ákvað að prófa Femarelle Recharge. „Þegar ég byrjaði að taka Femarelle var ég að glíma við ýmis einkenni sem fylgja breytingaskeiðinu, meðal annars hitakóf, geðsveiflur og almenna vanlíðan sem hafði áhrif á daglegt líf mitt,“ segir Valgerður. Eftir nokkrar vikur fann hún fyrir jákvæðum breytingum. „Hitakófin urðu sjaldgæfari, dagarnir auðveldari og ég fékk orkuna mína smám saman aftur. Mér leið einfaldlega mun betur en ég þorði að vona.“ Líkaminn í umbreytingu Breytingaskeiðið, eða tíðahvörf, er ferli sem getur spannað mörg ár. Á þessum tíma ganga konur í gegnum líkamlegar, andlegar og lífefnafræðilegar breytingar sem tengjast hormónakerfi líkamans. Yfirleitt hefst þetta skeið á aldrinum 35–55 ára og markast af því að framleiðsla á estrógeni og prógesteróni minnkar smám saman. Þessi hormón gegna lykilhlutverki í líkamanum og hafa áhrif á allt frá svefni og orku til beinheilsu, húðar og geðheilsu. Þegar þau lækka getur líkaminn brugðist við á margbreytilegan hátt og þess vegna geta einkenni breytingaskeiðsins verið svo ólík milli kvenna. Opnari umræða um breytingaskeið kvenna Lengst af hefur breytingaskeiðið verið rætt sem vandamál sem þurfi að “laga”. Í dag er sífellt meira litið á þetta tímabil sem umbreytingu, tækifæri til að endurskoða heilsu, lífsstíl og þarfir. ,,Konur lifa almennt lengur en áður og er stór hluti ævinnar eftir þegar tíðahvörfum líkur. Þess vegna er mikilvægt að hugsa um eigin heilsu, hreyfingu og næringu.” segir Valgerður og ítrekar hversu mikilvæg fræðsla um breytingaskeiðið sé svo konur séu betur í stakk búnar til að skilja hvað er að gerast í líkamanum og taka upplýstar ákvarðanir um eigin líðan. Að hlusta á líkamann Það eru til margar leiðir til að styðja við líkamann á þessu tímabili. Fyrir sumar konur hentar hormónameðferð, en aðrar kjósa að fara aðrar leiðir. Einn af þeim valkostum sem hafa vakið athygli undanfarin ár eru hormónalaus bætiefni, eins og Femarelle. Femarelle byggir á virka efninu DT56a og er unnið úr soja, og hefur verið rannsakað með tilliti til mögulegra áhrifa á einkenni breytingaskeiðsins. Fjölmargir kvensjúkdómalæknar í Evrópu mæla með Femarelle vörulínunni sem fyrstu meðferð við breytingaskeiðinu þar sem Femarelle er hormónalaus lausn við einkennum. Vörulínan inniheldur þrjár vörur svo allar konur ættu að finna eitthvað við sitt hæfi. Femarelle Rejuvenate (40+) hentar konum sem eru að upplifa fyrstu einkenni hormónabreytinga og áður en óregla kemst á blæðingar. Auk DT56a inniheldur blandan hörfræ sem stuðla að betra hormónajafnvægi, B2- og B7-vítamín sem stuðla að eðlilegum efnaskiptum ásamt viðhaldi eðlilegrar húðar, slímhúðar og hárs. Femarelle Recharge (50+) er fyrir konur sem eru komnar á breytingaskeiðið, hafa óreglulegar blæðingar eða eru alveg hættar á blæðingum. Auk DT56a inniheldur blandan hörfræ sem stuðla að betra hormónajafnvæg, B6-vítamín sem stuðlar að því að halda reglu á hormónastarfsemi og dregur úr þreytu og lúa. Femarelle Unstoppable (60+) er fyrir konur sem komnar eru af breytingaskeiðinu eða þegar einkenni hætta. Auk DT56a inniheldur blandan B2- og B7-vítamín, kalk og D-vítamín sem stuðla að viðhaldi eðlilegra beina. D-vítamín gegnir lykilhlutverki í upptöku kalks, á meðan kalk er mikilvægt fyrir beinbyggingu og hjálpar til við að viðhalda beinþéttni. ,,Í dag er ég 68 ára og hef því farið úr bleika pakkanum í þann appelsínugula eða Femarelle fyrir konur 60 ára og eldri. Með aldrinum breytast þarfir okkar kvenna og það sem hentaði mér fyrir nokkrum árum hentar ekki endilega lengur,” segir Valgerður og lýsir því hvernig markmiðið sé ekki að stöðva tímann eða reyna vera yngri, heldur sé það frekar að líða vel í eigin skinni, hafa orku til þess að njóta dagana og geta tekið þátt í lífinu með krafti. Fyrir henni er mikilvægt að geta farið út í göngutúra, sinnt fjölskyldunni og notið þeirra verkefna sem gefa lífinu gildi. Breytingaskeiðið er ekki endapunktur, heldur nýtt jafnvægi Það getur verið krefjandi, en einnig styrkjandi fyrir konur að byrja á breytingaskeiðinu. Margar konur upplifa á þessu tímabili aukna sjálfsþekkingu og meiri vilja til að setja eigin líðan í forgang. Kannski snýst breytingaskeiðið því ekki aðeins um það sem við missum, heldur líka um það sem við öðlumst. ,,Ég er þakklát fyrir reynsluna sem árin hafa fært mér og legg áherslu á að hlúa að heilsunni á hverjum degi. Við eigum að geta horft fram á veginn með bjartsýni og styrk, sama hvað stendur í vegabréfinu. Fyrir mér hefur Femarelle verið hluti af þeirri vegferð í mörg ár. Nú tek ég næsta skref með Femarelle fyrir 60+“ segir Valgerður. Heilsa Mest lesið Danskur stórleikari þakklátur á Íslandi Lífið Ástin blómstraði hjá Aroni Can og Ernu á Edition Lífið Karl Th. jarðsunginn í dag Lífið Pattra með pæju-padelmót Lífið Hvað veistu um... Pólland? Lífið „Þetta er bara nútímavændi“ Lífið Bónorð í háloftunum: „Manifestaði draumamanninn“ Lífið Sex hundruð sungu fyrir Brynhildi Menning Sjálfið: Hvers vegna finnst okkur við gera allt best sjálf? 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