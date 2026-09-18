Tónlist

Fresta öðrum tón­leikum sínum hér­lendis vegna ó­vænts frá­falls ást­vinar

Freyja Þórisdóttir skrifar
Joey De Maio, lengst til vinstri á myndinni, hefur verið í hljómsveitinni í fjölda ára en hann missti nýverið ástvin og því er tónleikum sem áttu að fara fram í nóvember í Hörpu frestað.
Joey De Maio, lengst til vinstri á myndinni, hefur verið í hljómsveitinni í fjölda ára en hann missti nýverið ástvin og því er tónleikum sem áttu að fara fram í nóvember í Hörpu frestað. Getty

Tónleikum þungarokkshljómsveitarinnar Manowar sem áttu að fara fram í Hörpu í nóvember hefur verið frestað þar til í desember. Er það vegna þess að fjölskyldumeðlimur bassaleikara hljómsveitarinnar féll óvænt frá. Hljómsveitin hefur áður þurft að fresta tónleikum sínum á Íslandi en það var í fyrsta sinn sem sveitin lagði leið sína til landsins, þann 1. febrúar í fyrra. Þá var flugið þeirra fellt niður vegna óveðurs.

Í yfirlýsingu sem Joey De Maio, bassaleikarinn og aðalsprauta sveitarinnar, sendi frá sér segir að náinn fjölskyldumeðlimur hans hafi skyndilega fallið frá, án þess að hafa áður glímt við veikindi.

Sýna sér skilning

„Ég vona að ekkert ykkar þurfi nokkurn tíma að standa þar sem ég stend nú. Ef þið skylduð einhvern tíma lenda í aðstæðum sem þessum veit ég að þið munuð skilja hvað slíkar stundir bera með sér fyrir einstakling, fjölskyldu hans og vini,“ segir í tilkynningunni.

Þá er því einnig sýndur skilningur að frestunin kunni að valda óþægindum fyrir mörg þeirra sem höfðu þegar keypt sér miða á tónleikana og beðist innilegrar afsökunar á því.

„Ég bið ykkur aðeins um að virða friðhelgi fjölskyldu minnar á þessum erfiðu tímum. Ég þakka ykkur öllum fyrir þolinmæðina og tryggðina og hlakka til að sjá ykkur öll á komandi tónleikum.“

Miðarnir gilda áfram 

Kemur fram í yfirlýsingunni að miðar sem hafi verið keyptir á tónleikana sem áttu að fara fram 12. og 13. nóvember muni gilda á nýju dagsetningarnar 8. og 9. desember. Þeir sem sjái sér ekki fært að mæta í desember geti einnig haft samband við miðasölu Hörpu fyrir föstudaginn 2. október og fengið endurgreitt.

Í upphafi síðasta árs urðu meðlimir hljómsveitarinnar að fresta fyrstu tónleikum sínum á Íslandi vegna þess að flugið þeirra var fellt niður. Þá var haft eftir þeim að þeim hafi ekki fundist örugg leið til að koma sveitinni til landsins en þá var mikið óveður við landið og því einnig spáð um tónleikahelgina.

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