Fresta öðrum tónleikum sínum hérlendis vegna óvænts fráfalls ástvinar Freyja Þórisdóttir skrifar 18. september 2026 23:21 Joey De Maio, lengst til vinstri á myndinni, hefur verið í hljómsveitinni í fjölda ára en hann missti nýverið ástvin og því er tónleikum sem áttu að fara fram í nóvember í Hörpu frestað. Getty Tónleikum þungarokkshljómsveitarinnar Manowar sem áttu að fara fram í Hörpu í nóvember hefur verið frestað þar til í desember. Er það vegna þess að fjölskyldumeðlimur bassaleikara hljómsveitarinnar féll óvænt frá. Hljómsveitin hefur áður þurft að fresta tónleikum sínum á Íslandi en það var í fyrsta sinn sem sveitin lagði leið sína til landsins, þann 1. febrúar í fyrra. Þá var flugið þeirra fellt niður vegna óveðurs. Í yfirlýsingu sem Joey De Maio, bassaleikarinn og aðalsprauta sveitarinnar, sendi frá sér segir að náinn fjölskyldumeðlimur hans hafi skyndilega fallið frá, án þess að hafa áður glímt við veikindi. Sýna sér skilning „Ég vona að ekkert ykkar þurfi nokkurn tíma að standa þar sem ég stend nú. Ef þið skylduð einhvern tíma lenda í aðstæðum sem þessum veit ég að þið munuð skilja hvað slíkar stundir bera með sér fyrir einstakling, fjölskyldu hans og vini,“ segir í tilkynningunni. Þá er því einnig sýndur skilningur að frestunin kunni að valda óþægindum fyrir mörg þeirra sem höfðu þegar keypt sér miða á tónleikana og beðist innilegrar afsökunar á því. „Ég bið ykkur aðeins um að virða friðhelgi fjölskyldu minnar á þessum erfiðu tímum. Ég þakka ykkur öllum fyrir þolinmæðina og tryggðina og hlakka til að sjá ykkur öll á komandi tónleikum.“ Miðarnir gilda áfram Kemur fram í yfirlýsingunni að miðar sem hafi verið keyptir á tónleikana sem áttu að fara fram 12. og 13. nóvember muni gilda á nýju dagsetningarnar 8. og 9. desember. Þeir sem sjái sér ekki fært að mæta í desember geti einnig haft samband við miðasölu Hörpu fyrir föstudaginn 2. október og fengið endurgreitt. Í upphafi síðasta árs urðu meðlimir hljómsveitarinnar að fresta fyrstu tónleikum sínum á Íslandi vegna þess að flugið þeirra var fellt niður. Þá var haft eftir þeim að þeim hafi ekki fundist örugg leið til að koma sveitinni til landsins en þá var mikið óveður við landið og því einnig spáð um tónleikahelgina. Tónleikar á Íslandi Harpa Bandaríkin Mest lesið Korter í fæðingarþunglyndi en fór út að hlaupa viku eftir fæðingu Lífið Lilja í Cosmo selur aðra perlu Kjartans Lífið Ekkert náð að æfa sig en ætlar að kýla á Bakgarðshlaupið Lífið Yfir sjöhundruð manns keypt af Guðna í forsölu Lífið „Bakkus nær ekki þeim verstu af okkur, virðist helst velja þá bestu“ Lífið Staðgöngumóðir var það Lífið Hvað veistu um... fræga menn sem heita Robert? Lífið Fresta öðrum tónleikum sínum hérlendis vegna óvænts fráfalls ástvinar Tónlist Macklemore svarað Lífið Ef þú ert í þessum hópi ættir þú ekki að taka lýsi Lífið Fleiri fréttir Fresta öðrum tónleikum sínum hérlendis vegna óvænts fráfalls ástvinar „Það tók viku að vinna í Rúriki“ Írar ekki með í Eurovision annað árið í röð „Ég ætlaði í lögfræði en tónlistin tók völdin“ „Ég ætla að sofa heila eilífð núna“ „Verstur af öllu er helvítis doðinn, vera heima og vorkenna sér“ Fjórtán manns hita upp fyrir Mos Def í Gamla bíó Lifa í draumi og heiðra Eyfa Laufey djammaði með Robyn og Troy Sivan HAM boða endalok alls Ein langlífasta tónlistarhátíð landsins hefst í sautjánda sinn Afþakkar Grammy-tilnefningu Miley losar sig við eftirnafnið Skvísur og gæjar í útgáfuhófi Tatjönu Highway 61 Revisited fagnar 61 árs afmæli Azealia Banks heldur tónleika í Austurbæjarbíói Sísí Ey snýr aftur eftir tíu ára fjarveru Myndaveisla: Leynigestir og innlifun á stórafmælistónleikunum Lag sem enginn söng á toppnum í Ástralíu Versace-ást Villa Vill kveikjan að lagi og skúlptúr Fór á fimm tónleika Ariönu Grande á viku Dimma búin að fylla í skarð Stebba Jak Gestafjöldi fjórfaldaðist á Kveldúlfi Kanye treður upp í Rússlandi Hip-hop sveitin Tha Alkaholiks í Iðnó í október Hozier skemmti sér á almyrkvahátíð Styrkir Minningarsjóð Bryndísar Klöru á Menningarnótt og skorar á aðra Elti draumana til London og tók sjálfa sig í sátt Moroccanoil slítur samstarfi við Eurovision Hátíðin Kveldúlfur í annað sinn um helgina Sjá meira