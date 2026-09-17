Hvað veistu um... fræga menn sem heita Robert?

Róbert eða Robert er algengt karlmannsnafn sem á rætur að rekja til germanskra orða sem tengjast frægð og birtu.
Nafnið hefur verið vinsælt víða um heim, sérstaklega í enskumælandi löndum, og bera fjölmargir þekktir einstaklingar nafnið, þar með taldir þekktir leikarar, tónlistarmenn, íþróttamenn og stjórnmálamenn.
En hvað veistu um fræga menn sem bera nafnið Robert?
Hvað veistu um…? er liður á Vísi á mánudags- og fimmtudagskvöldum þar sem lesendur fá tækifæri til að kanna þekkingu sína á ákveðnu máli og geta skorað svo á vini, fjölskyldu og samstarfsmenn.
Áður hefur meðal annars verið spurt um:
Öll fyrri kvissin má svo finna á undirsíðu Hvað veistu um...?
Taktu Róbertskvissið að neðan!
Titanic var breskt farþegaskip sem talið var eitt það stærsta og glæsilegasta á sínum tíma. Skipið lagði af stað í sína jómfrúarsiglingu árið 1912 og eins og endaði á því að sökkva á Norður-Atlantshafi.
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Göturnar í Reykjavík eru margar og ólíkar en eiga það þó sameiginlegt að eiga allar sína eigin sögu, mislanga þó.
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