Ekkert náð að æfa sig en ætlar að kýla á Bakgarðshlaupið

Skemmtikrafturinn Steindi Jr. ætlar loksins að hlaupa í Bakgarðshlaupinu á morgun eftir að hafa talað um það í mörg ár. Hann er spenntur fyrir kolvetnasöfnun og hefur engar áhyggjur af of litlum svefni takist honum að hlaupa fram á nótt. Það eina sem hann óttast er að glænýir hlaupaskórnir geti komið honum í koll.
Bakgarðshlaupið fer fram í Heiðmörk um helgina en þar er hlaupinn 6,7 kílómetra hringur á klukkutímafresti þangað til einn hlaupari stendur eftir. Steindi er að hlaupa bakgarðshlaup í fyrsta sinn en þetta er þó ekki hans fyrsta hlaup. Fyrir níu árum hljóp hann hálfmaraþon í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka ásamt þremur slökkviliðsmönnum.
Bakgarðshlaupið verður sem fyrr í beinni útsendingu á Vísi og Vísi sjónvarpi um helgina.
„Ég hljóp hálfmaraþon fyrir nokkrum árum og mér leið nokkuð vel í hlaupinu en ég gat ekki labbað í viku eftir það,“ segir Steindi.
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„Ég ætlaði að vera mjög duglegur að æfa fyrir það. Svo frestaðist það alltaf því ég var svo upptekinn og það er eiginlega sama sagan núna. Ég ætlaði að vera búinn að mæla 6,7 kílómetra hring í Mosó og prófa þetta en það kom nú ekki til,“ segir Steindi.
„Ég er nýkominn frá Bandaríkjunum, við vorum í tökum ég og Dóri DNA fyrir þættina Ein stjarna. Það hefði verið mjög gott að geta æft sig aðeins en ég kom heim í fyrradag þannig maður þarf að fara kaldur í þetta.“
„Við erum búnir að vera að tala um þetta í útvarpinu í mjög langan tíma. Strákarnir hafa enga trú á því að ég geti hlaupið þetta en ég er sannfærður um að ég geti það. Við erum búnir að vera að röfla um þetta lengi, ég ætlaði í fyrra en komst í hvorugt hlaupið. Núna var gluggi laus þannig ég ákvað að kýla á það,“ segir Steindi um aðdragandann að hlaupinu.
Aðspurður hvert markmiðið sé í hlaupinu segist Steindi ekki hafa sett sér neitt markmið.
„Ég held það sé ekki sniðugt að vera með markmið. Þá er maður líklegri til þess að hætta um leið og maður nær því. Þannig ég ætla bara að kýla á þetta, mæta þarna í stemmingu og sjá hvað gerist,“ segir hann.
Hann muni að minnsta kosti hlaupa einn hring og hver veit nema þeir verði miklu fleiri.
„Ég held að Bakgarðshlaupið, ef ég skil þetta rétt, sé fyrir alla. Þú þarft ekki að vera atvinnumaður, það geta allir mætt og gert sitt,“ segir hann.
„Ég veit ekki hvort ég get hlaupið einn hring eða tíu. Þannig ég er bara spenntur að kynnast öðrum hlaupurum og prófa að hlaupa með þeim bestu.“
Þrátt fyrir að hafa lítið náð að æfa sig hefur Steindi aðeins rannsakað sjálft hlaupið.
„Mínar niðurstöður eru að maður þurfi að borða kolvetni, oft eru nefndar pítsur, og svo snýst þetta um að vaka fram eftir. Þannig að á blaði hentar þetta mér mjög vel,“ segir Steindi.
„Ég var alltaf b-manneskja þegar ég var yngri en eftir að ég eignaðist börn varð ég eiginlega a- og b-manneskja, þannig ég er vanur mjög litlum svefni. Ég hef meiri áhyggjur af hlaupinu sjálfu, að skórnir klikki, ég fái blöðrur eða misstígi mig,“ bætir hann við.
„Svo er ég með brjósklos þannig það væri kannski sniðugt að hlera lækni áður en ég legg í hann, taka eitt lauflétt símtal.“
Steindi segist í grunninn vera íþróttamaður eftir að hafa verið í fótbolta á yngri árum. Þolið ætti því ekki að vera of slæmt. „Ég verð reyndar alveg smá móður af því að borða eitt súkkulaðistykki en ég er líka mjög þrjóskur,“ segir hann.
Mikilvægasti þátturinn í hlaupinu sé hugarfarið að mati Steinda.
„Ég er stemmingsmaður og er byrjaður að setja saman einhverja playlista. Þetta gæti þróast eins og hérinn og skjaldbakan, þetta verður seigla og stöðugleiki,“ segir hann.
Það verður nóg að gera hjá Steinda í dag því hann þarf bæði að kaupa sér skó og hlaupaföt. Mögulega þurfi hann líka að hlaða niður forriti í símann svo hann nái að halda dampi í hlaupinu.
„Ég er logandi hræddur við þessi skómál. Það eru ágætis líkur á að ég ákveði að hlaupa þetta í Crocs-skónum mínum frekar en að hlaupa í nýjum skóm. Það gæti verið leynitrix, það er rosalega mjúkur botn á þeim.“
Steindi var hvað spenntastur fyrir því að geta verið með sérlegt stemmingshorn í tjaldi milli hlaupa í Bakgarðshlaupinu en það er einn hængur á því.
„Ég var svo spenntur að vera með alvöru stemmingu þar en svo er komið í ljós að ég má ekki vera með aðstoðarfólk fyrr en eftir tíu eða tólf hringi. Ég þarf eiginlega að klára þá bara svo það sé hægt að vera með stemmingu í horninu,“ segir Steindi sem setur markið hátt fyrir stemminguna.