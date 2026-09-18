Spurt var um dýr með það harðan skjöld að byssukúlurnar fljúga af þeim Stefán Árni Pálsson skrifar 18. september 2026 10:32 Spennan var rosaleg í fyrsta þætti. Sjöunda þáttaröð spurningaþáttanna Kviss í umsjón Björns Braga Arnarssonar er farin af stað á Sýn+. Þar mætast þekktir Íslendingar fyrir hönd íþróttaliðanna sem þeir styðja. Í fyrsta þættinum sáum við viðureign FH og Mjölnis. Jóhannes Haukur og Birna Eiríksdóttir voru mætt fyrir hönd Fimleikafélagsins. Systkinin Gunnar Nelson og María Nelson voru fyrir hönd Mjölnis. Spennan var rafmögnuð fyrir næstsíðustu spurninguna en þá réðust úrslitin. Þá var spurt um dýr. Fólk hefur orðið það hrætt við umrætt dýr og tilfelli eru um að það hafi skotið í það með byssu og fengið kúluna aftur í sig. Hér að neðan má sjá hvernig fyrsta viðureignin í Kviss fór á þessu tímabili en þeir sem vilja horfa á þáttinn í heild sinni geta gert það á Sýn+. Klippa: Spurt var um dýr með það harðan skjöld að byssukúlurnar fljúga af þeim Kviss Mest lesið Ekkert náð að æfa sig en ætlar að kýla á Bakgarðshlaupið Lífið „Bakkus nær ekki þeim verstu af okkur, virðist helst velja þá bestu“ Lífið Korter í fæðingarþunglyndi en fór út að hlaupa viku eftir fæðingu Lífið Hvað veistu um... fræga menn sem heita Robert? Lífið „Það tók viku að vinna í Rúriki“ Tónlist Barnastjarnan orðin tveggja barna móðir Lífið Ef þú ert í þessum hópi ættir þú ekki að taka lýsi Lífið Ísak Bergmann og Agnes Perla eiga von á barni Lífið Spurt var um dýr með það harðan skjöld að byssukúlurnar fljúga af þeim Lífið Skorar á Kraft að jafna framlag sitt til neyðaraðstoðar á Gasa Lífið Fleiri fréttir Korter í fæðingarþunglyndi en fór út að hlaupa viku eftir fæðingu Spurt var um dýr með það harðan skjöld að byssukúlurnar fljúga af þeim Ekkert náð að æfa sig en ætlar að kýla á Bakgarðshlaupið Barnastjarnan orðin tveggja barna móðir Hvað veistu um... fræga menn sem heita Robert? Ísak Bergmann og Agnes Perla eiga von á barni „Bakkus nær ekki þeim verstu af okkur, virðist helst velja þá bestu“ Skorar á Kraft að jafna framlag sitt til neyðaraðstoðar á Gasa Ef þú ert í þessum hópi ættir þú ekki að taka lýsi Karl Th. Birgisson er látinn Lena Dunham orðin mamma með hjálp staðgöngumóður Fóru áttatíu prósent fram úr áætlun Leiðir skilja hjá Siggu Dögg og Sævari Eyjólfs Kampakát yfir kampavíni og kavíar Amanda Seyfried og Thomas Sadoski skilin Hafi ekki sjálfur sparkað Macklemore: „Ég myndi aldrei bregðast aðdáendum“ Hundrað ára virðulegt setur með grænu baði og gufu Bob Mackie er látinn Friðrik Þór og Jóna Vigdís ástfangin Macklemore tjáir sig: „Fólk er drepið í dag og fólk verður drepið á morgun“ Æstir í nektarmyndir Mörthu Stewart Vakna við Star Wars-lagið alla morgna Hvað veistu um… Titanic? Húðdrottning bauð í gellugusu Ed Sheeran sparkar Macklemore Hið alræmda „Epstein drap sig ekki“-samsæri Ein pilla dró Panettiere til dauða Heldur sig til hlés og lifir skírlífi Vala Matt kom heljarinnar búslóð fyrir í sextíu fermetra íbúð Stjörnulífið: Í fyrsta skipti í bikiníi í útlöndum Sjá meira