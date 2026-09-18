Lífið

Spurt var um dýr með það harðan skjöld að byssu­kúlurnar fljúga af þeim

Stefán Árni Pálsson skrifar
Spennan var rosaleg í fyrsta þætti.
Spennan var rosaleg í fyrsta þætti.

Sjöunda þáttaröð spurningaþáttanna Kviss í umsjón Björns Braga Arnarssonar er farin af stað á Sýn+. Þar mætast þekktir Íslendingar fyrir hönd íþróttaliðanna sem þeir styðja.

Í fyrsta þættinum sáum við viðureign FH og Mjölnis. Jóhannes Haukur og Birna Eiríksdóttir voru mætt fyrir hönd Fimleikafélagsins.

Systkinin Gunnar Nelson og María Nelson voru fyrir hönd Mjölnis. Spennan var rafmögnuð fyrir næstsíðustu spurninguna en þá réðust úrslitin. Þá var spurt um dýr. Fólk hefur orðið það hrætt við umrætt dýr og tilfelli eru um að það hafi skotið í það með byssu og fengið kúluna aftur í sig.

Hér að neðan má sjá hvernig fyrsta viðureignin í Kviss fór á þessu tímabili en þeir sem vilja horfa á þáttinn í heild sinni geta gert það á Sýn+.

Klippa: Spurt var um dýr með það harðan skjöld að byssukúlurnar fljúga af þeim
Kviss


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