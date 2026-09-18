Lífið

Yfir sjö­hundruð manns keypt af Guðna í forsölu

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Guðni Ágústsson er formaður Njálufélagsins sem gefur í fyrsta skipti út bók.
Guðni Ágústsson er formaður Njálufélagsins sem gefur í fyrsta skipti út bók. Vísir/Vilhelm

Ný viðhafnarútgáfa Njálu frá Guðna Ágústssyni og félögum í Njálufélaginu hefur selst upp eins og heitar lummur í forsölu. Guðni segir þetta til marks um hve djúpt Brennu-Njáls saga risti í rótum þjóðarsálarinnar en Njálufélagið hefur ekki gefið út bók áður.

Guðna þarf vart að kynna, hann er formaður Njálufélagsins og eru fáir sem standast honum snúning þegar kemur að fróðleik um söguna. Síðast ræddi Vísir við hann um Njálufélagið í mars þegar hann var í óðaönn við að setja upp Njálusýningu í Salnum í Kópavogi. Hlutverk félagsins er að hefja Brennu-Njáls sögu til vegs og virðingar og á nýja bókin að vera hornsteinn starfsins. Félagið hélt auk þess Njáluvöku í fyrra á söguslóðum á Suðurlandi.

Búinn að éta hatt sinn tvisvar

„Sjálfur er ég nú þegar búinn að éta hatt minn tvisvar vegna þess hvað ég misreiknaði mig varðandi mætingu á Njáluvökuna í fyrra og mér sýnist að nú verði enn einn hatturinn af Portobello sveppi étinn fljótlega,“ segir Guðni. Ástæðan eru þær miklu viðtökur sem bókin hefur fengið í forsölu.

Að sögn Guðna er um að ræða viðhafnarútgáfu Brennu-Njáls sögu sem byggir á rómaðri útgáfu Jóns Böðvarssonar. Textinn er með nútímastafsetningu og orðskýringum auk þess sem bókin er myndskreytt af Þórhildi Jónsdóttur frá Lambey í Fljótshlíð.

Guðni segir svo mikla stemningu í kringum forsöluna að hann láti sig nú dreyma um jólabókaflóðið. Það fari ekki á milli mála að Brennu-Njálssaga sé fremst á meðal jafningja þegar kemur að Íslendingasögum.

„Söguþráðurinn er margslungin flétta ásta og afbrýði, átaka og hefnda, sæmdar og auðmýktar, hreinlyndis og fláttskapar. Við kynnumst skúrkum og öðlingum, glæsimennum og þrælum, fögrum konum og fláráðum, orðheldni og undirferli. En ljósar hliðar finnast jafnvel á hinum örmustu þrjótum.“

Þegar Guðni var spurður að því í mars hvort til væru fleiri Njálusérfræðingar hér á landi en hann, sagði hann:

„Jájá, það eru gríðarlega margir sérfræðingar, kennarar og lögfræðingar sem eru spakir í Njálu. Ég hef tekið að mér hlutverk Jóns Böðvarssonar, ég hef verið leiðsögumaður og þá fer ég með söguna einn. Við komum á Bergþórshvol og á Hlíðarenda og etum kjötsúpu. Ég er svona sá sem er frægastur í dag í nafni Jóns Böðvarssonar að segja söguna.“

Kristján Már Unnarsson kíkti á Njáluslóðir með Guðna í fyrra í aðdraganda fyrstu Njáluvökunnar.

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