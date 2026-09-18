Yfir sjöhundruð manns keypt af Guðna í forsölu Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 18. september 2026 12:57 Guðni Ágústsson er formaður Njálufélagsins sem gefur í fyrsta skipti út bók. Vísir/Vilhelm Ný viðhafnarútgáfa Njálu frá Guðna Ágústssyni og félögum í Njálufélaginu hefur selst upp eins og heitar lummur í forsölu. Guðni segir þetta til marks um hve djúpt Brennu-Njáls saga risti í rótum þjóðarsálarinnar en Njálufélagið hefur ekki gefið út bók áður. Guðna þarf vart að kynna, hann er formaður Njálufélagsins og eru fáir sem standast honum snúning þegar kemur að fróðleik um söguna. Síðast ræddi Vísir við hann um Njálufélagið í mars þegar hann var í óðaönn við að setja upp Njálusýningu í Salnum í Kópavogi. Hlutverk félagsins er að hefja Brennu-Njáls sögu til vegs og virðingar og á nýja bókin að vera hornsteinn starfsins. Félagið hélt auk þess Njáluvöku í fyrra á söguslóðum á Suðurlandi. Búinn að éta hatt sinn tvisvar „Sjálfur er ég nú þegar búinn að éta hatt minn tvisvar vegna þess hvað ég misreiknaði mig varðandi mætingu á Njáluvökuna í fyrra og mér sýnist að nú verði enn einn hatturinn af Portobello sveppi étinn fljótlega,“ segir Guðni. Ástæðan eru þær miklu viðtökur sem bókin hefur fengið í forsölu. Að sögn Guðna er um að ræða viðhafnarútgáfu Brennu-Njáls sögu sem byggir á rómaðri útgáfu Jóns Böðvarssonar. Textinn er með nútímastafsetningu og orðskýringum auk þess sem bókin er myndskreytt af Þórhildi Jónsdóttur frá Lambey í Fljótshlíð. Guðni segir svo mikla stemningu í kringum forsöluna að hann láti sig nú dreyma um jólabókaflóðið. Það fari ekki á milli mála að Brennu-Njálssaga sé fremst á meðal jafningja þegar kemur að Íslendingasögum. „Söguþráðurinn er margslungin flétta ásta og afbrýði, átaka og hefnda, sæmdar og auðmýktar, hreinlyndis og fláttskapar. Við kynnumst skúrkum og öðlingum, glæsimennum og þrælum, fögrum konum og fláráðum, orðheldni og undirferli. En ljósar hliðar finnast jafnvel á hinum örmustu þrjótum.“ Þegar Guðni var spurður að því í mars hvort til væru fleiri Njálusérfræðingar hér á landi en hann, sagði hann: „Jájá, það eru gríðarlega margir sérfræðingar, kennarar og lögfræðingar sem eru spakir í Njálu. Ég hef tekið að mér hlutverk Jóns Böðvarssonar, ég hef verið leiðsögumaður og þá fer ég með söguna einn. Við komum á Bergþórshvol og á Hlíðarenda og etum kjötsúpu. Ég er svona sá sem er frægastur í dag í nafni Jóns Böðvarssonar að segja söguna.“ Kristján Már Unnarsson kíkti á Njáluslóðir með Guðna í fyrra í aðdraganda fyrstu Njáluvökunnar. Bókmenntir Mest lesið Ekkert náð að æfa sig en ætlar að kýla á Bakgarðshlaupið Lífið Korter í fæðingarþunglyndi en fór út að hlaupa viku eftir fæðingu Lífið Lilja í Cosmo selur aðra perlu Kjartans Lífið „Bakkus nær ekki þeim verstu af okkur, virðist helst velja þá bestu“ Lífið Hvað veistu um... fræga menn sem heita Robert? Lífið „Það tók viku að vinna í Rúriki“ Tónlist Barnastjarnan orðin tveggja barna móðir Lífið Ef þú ert í þessum hópi ættir þú ekki að taka lýsi Lífið Spurt var um dýr með það harðan skjöld að byssukúlurnar fljúga af þeim Lífið Ísak Bergmann og Agnes Perla eiga von á barni Lífið Fleiri fréttir Lilja í Cosmo selur aðra perlu Kjartans Korter í fæðingarþunglyndi en fór út að hlaupa viku eftir fæðingu Spurt var um dýr með það harðan skjöld að byssukúlurnar fljúga af þeim Ekkert náð að æfa sig en ætlar að kýla á Bakgarðshlaupið Barnastjarnan orðin tveggja barna móðir Hvað veistu um... fræga menn sem heita Robert? Ísak Bergmann og Agnes Perla eiga von á barni „Bakkus nær ekki þeim verstu af okkur, virðist helst velja þá bestu“ Skorar á Kraft að jafna framlag sitt til neyðaraðstoðar á Gasa Ef þú ert í þessum hópi ættir þú ekki að taka lýsi Karl Th. Birgisson er látinn Lena Dunham orðin mamma með hjálp staðgöngumóður Fóru áttatíu prósent fram úr áætlun Leiðir skilja hjá Siggu Dögg og Sævari Eyjólfs Kampakát yfir kampavíni og kavíar Amanda Seyfried og Thomas Sadoski skilin Hafi ekki sjálfur sparkað Macklemore: „Ég myndi aldrei bregðast aðdáendum“ Hundrað ára virðulegt setur með grænu baði og gufu Bob Mackie er látinn Friðrik Þór og Jóna Vigdís ástfangin Macklemore tjáir sig: „Fólk er drepið í dag og fólk verður drepið á morgun“ Æstir í nektarmyndir Mörthu Stewart Vakna við Star Wars-lagið alla morgna Hvað veistu um… Titanic? Húðdrottning bauð í gellugusu Ed Sheeran sparkar Macklemore Hið alræmda „Epstein drap sig ekki“-samsæri Ein pilla dró Panettiere til dauða Heldur sig til hlés og lifir skírlífi Vala Matt kom heljarinnar búslóð fyrir í sextíu fermetra íbúð Sjá meira