Staðgöngumóðir var það Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 18. september 2026 13:22 Michael Polansky og Lady Gaga í New York í fyrra. Arturo Holmes/Getty Images Bandaríska stórstjarnan Lady Gaga og eiginmaður hennar frumkvöðullinn Michael Polansky eignuðust barn með aðstoð staðgöngumóður. Frá þessu keppast bandarískir slúðurmiðlar nú við að greina frá en fyrst var greint frá barneign þeirra í síðustu viku. TMZ hefur eftir heimildarmönnum að parið hafi nýtt sér aðstoð staðgöngumóður við að eignast stúlkuna, sem hefur fengið nafnið Rose Bean Polansky. Það kemur fram að ekki hafi fengist svör frá parinu vegna málsins en að söngkonan hafi verið opinská með baráttu sína við vefjagift, sjúkdóm sem veldur miklum verkjum og örmögnun. Sagði Lady Gaga í viðtali við Opruh Winfrey að hún fyndi fyrir sársauka nánast upp á hvern einasta dag vegna sjúkdómsins. Þá hefur hún áður opnað sig um kvíða vegna foreldrahlutverksins og sagst óttast að frægðin myndi koma niður á getu hennar sem móður. Bandaríski slúðurmiðillinn greinir einnig frá því að nafn dóttur þeirra Gaga og Polansky eigi sér sérstaka merkingu. Það vísi til rósahúðflúrs söngkonunnar á baki hennar en húðflúrið er vísun í flutning hennar á laginu La Vie En Rose sem hún söng í Hollywood myndinni A Star Is Born fyrir nokkrum árum. Þá var lag hennar Born This Way innblásið af bandaríska söngvaranum og mannréttindafrömuðinum Carl Bean. Parið bætist á langan lista Hollywood stjarna sem hafa nýtt sér staðgöngumæðrun til þess að eignast börn. Nýjasta parið er Lena Dunham og Luis Felber sem eignuðust barn á dögunum. Þá hafa pör á borð við Meghan Trainor og Daryl Sabara, Colton Underwood og Jordan C. Brown, Olivia Munn og og John Mulaney, Chrissy Teigen og John Legend einnig gert hið sama. Hollywood Barnalán Mest lesið Korter í fæðingarþunglyndi en fór út að hlaupa viku eftir fæðingu Lífið Ekkert náð að æfa sig en ætlar að kýla á Bakgarðshlaupið Lífið Lilja í Cosmo selur aðra perlu Kjartans Lífið „Bakkus nær ekki þeim verstu af okkur, virðist helst velja þá bestu“ Lífið Hvað veistu um... fræga menn sem heita Robert? Lífið „Það tók viku að vinna í Rúriki“ Tónlist Yfir sjöhundruð manns keypt af Guðna í forsölu Lífið Staðgöngumóðir var það Lífið Ef þú ert í þessum hópi ættir þú ekki að taka lýsi Lífið Barnastjarnan orðin tveggja barna móðir Lífið Fleiri fréttir Macklemore svarað Staðgöngumóðir var það Yfir sjöhundruð manns keypt af Guðna í forsölu Lilja í Cosmo selur aðra perlu Kjartans Korter í fæðingarþunglyndi en fór út að hlaupa viku eftir fæðingu Spurt var um dýr með það harðan skjöld að byssukúlurnar fljúga af þeim Ekkert náð að æfa sig en ætlar að kýla á Bakgarðshlaupið Barnastjarnan orðin tveggja barna móðir Hvað veistu um... fræga menn sem heita Robert? Ísak Bergmann og Agnes Perla eiga von á barni „Bakkus nær ekki þeim verstu af okkur, virðist helst velja þá bestu“ Skorar á Kraft að jafna framlag sitt til neyðaraðstoðar á Gasa Ef þú ert í þessum hópi ættir þú ekki að taka lýsi Karl Th. Birgisson er látinn Lena Dunham orðin mamma með hjálp staðgöngumóður Fóru áttatíu prósent fram úr áætlun Leiðir skilja hjá Siggu Dögg og Sævari Eyjólfs Kampakát yfir kampavíni og kavíar Amanda Seyfried og Thomas Sadoski skilin Hafi ekki sjálfur sparkað Macklemore: „Ég myndi aldrei bregðast aðdáendum“ Hundrað ára virðulegt setur með grænu baði og gufu Bob Mackie er látinn Friðrik Þór og Jóna Vigdís ástfangin Macklemore tjáir sig: „Fólk er drepið í dag og fólk verður drepið á morgun“ Æstir í nektarmyndir Mörthu Stewart Vakna við Star Wars-lagið alla morgna Hvað veistu um… Titanic? Húðdrottning bauð í gellugusu Ed Sheeran sparkar Macklemore Hið alræmda „Epstein drap sig ekki“-samsæri Sjá meira