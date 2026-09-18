Lífið

Staðgöngumóðir var það

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Michael Polansky og Lady Gaga í New York í fyrra.
Michael Polansky og Lady Gaga í New York í fyrra. Arturo Holmes/Getty Images

Bandaríska stórstjarnan Lady Gaga og eiginmaður hennar frumkvöðullinn Michael Polansky eignuðust barn með aðstoð staðgöngumóður. Frá þessu keppast bandarískir slúðurmiðlar nú við að greina frá en fyrst var greint frá barneign þeirra í síðustu viku.

TMZ hefur eftir heimildarmönnum að parið hafi nýtt sér aðstoð staðgöngumóður við að eignast stúlkuna, sem hefur fengið nafnið Rose Bean Polansky. Það kemur fram að ekki hafi fengist svör frá parinu vegna málsins en að söngkonan hafi verið opinská með baráttu sína við vefjagift, sjúkdóm sem veldur miklum verkjum og örmögnun.

Sagði Lady Gaga í viðtali við Opruh Winfrey að hún fyndi fyrir sársauka nánast upp á hvern einasta dag vegna sjúkdómsins. Þá hefur hún áður opnað sig um kvíða vegna foreldrahlutverksins og sagst óttast að frægðin myndi koma niður á getu hennar sem móður.

Bandaríski slúðurmiðillinn greinir einnig frá því að nafn dóttur þeirra Gaga og Polansky eigi sér sérstaka merkingu. Það vísi til rósahúðflúrs söngkonunnar á baki hennar en húðflúrið er vísun í flutning hennar á laginu La Vie En Rose sem hún söng í Hollywood myndinni A Star Is Born fyrir nokkrum árum. Þá var lag hennar Born This Way innblásið af bandaríska söngvaranum og mannréttindafrömuðinum Carl Bean.

Parið bætist á langan lista Hollywood stjarna sem hafa nýtt sér staðgöngumæðrun til þess að eignast börn. Nýjasta parið er Lena Dunham og Luis Felber sem eignuðust barn á dögunum. Þá hafa pör á borð við Meghan Trainor og Daryl Sabara, Colton Underwood og Jordan C. Brown, Olivia Munn og og John Mulaney, Chrissy Teigen og John Legend einnig gert hið sama.

Hollywood Barnalán


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