Lilja í Cosmo selur aðra perlu Kjartans Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 18. september 2026 11:21 Húsið er einkar glæsilegt og í stíl Kjartans. Valhöll fasteignasala Lilja Hrönn Hauksdóttir sem gjarnan er kennd við tískuverslunina Cosmo hefur sett glæsilegt einbýlishús í Laugardalnum á sölu. Uppsett verð fyrir húsið sem er 471 fermetri að stærð eru 430 milljónir króna. Lilja er eigandi hússins ásamt systkinum sínum þeim Hrafni Haukssyni og Huldu Hauksdóttur. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni og segir á fasteignavef Vísis að engu hafi verið til sparað við hönnun og byggingu þess. Glæsilegur hvítur marmari er á gólfum mikils hluta hússins. Lóð hússins er 836 fermetrar og segir í fasteignaauglýsingunni að hann sé afar fallegur og skjólgóður. Þar sé að finna steyptan gangstíg, blómaker og stoðveggi umhverfis alla lóðina frá bílaplani. Þetta er ekki fyrsta húsið eftir Kjartan sem Lilja setur á sölu. Árið 2022 seldi hún 516 fermetra einbýlishús á Arnarnesi. Handbragð Kjartans sést vel á báðum húsum þar sem súlur eru í forgrunni. Valhöll fasteignasala Valhöll fasteignasala Valhöll fasteignasala Valhöll fasteignasala Valhöll fasteignasala Valhöll fasteignasala Valhöll fasteignasala Valhöll fasteignasala Valhöll fasteignasala Valhöll fasteignasala Hús og heimili Fasteignamarkaður Tengdar fréttir Fimm hundruð fermetra hús fæst á 295 milljónir Lilja Hrönn Hauksdóttir, eigandi verslunarinnar Cosmo, hefur sett 516 fermetra einbýlishús sitt við Haukanes 13 á Arnarnesi í Garðabæ á sölu. Sex svefnherbergi eru í húsinu og fjögur baðherbergi. 30. ágúst 2021 18:16 Mest lesið Ekkert náð að æfa sig en ætlar að kýla á Bakgarðshlaupið Lífið Korter í fæðingarþunglyndi en fór út að hlaupa viku eftir fæðingu Lífið Lilja í Cosmo selur aðra perlu Kjartans Lífið „Bakkus nær ekki þeim verstu af okkur, virðist helst velja þá bestu“ Lífið Hvað veistu um... fræga menn sem heita Robert? Lífið „Það tók viku að vinna í Rúriki“ Tónlist Barnastjarnan orðin tveggja barna móðir Lífið Ef þú ert í þessum hópi ættir þú ekki að taka lýsi Lífið Spurt var um dýr með það harðan skjöld að byssukúlurnar fljúga af þeim Lífið Ísak Bergmann og Agnes Perla eiga von á barni Lífið Fleiri fréttir Lilja í Cosmo selur aðra perlu Kjartans Korter í fæðingarþunglyndi en fór út að hlaupa viku eftir fæðingu Spurt var um dýr með það harðan skjöld að byssukúlurnar fljúga af þeim Ekkert náð að æfa sig en ætlar að kýla á Bakgarðshlaupið Barnastjarnan orðin tveggja barna móðir Hvað veistu um... fræga menn sem heita Robert? Ísak Bergmann og Agnes Perla eiga von á barni „Bakkus nær ekki þeim verstu af okkur, virðist helst velja þá bestu“ Skorar á Kraft að jafna framlag sitt til neyðaraðstoðar á Gasa Ef þú ert í þessum hópi ættir þú ekki að taka lýsi Karl Th. Birgisson er látinn Lena Dunham orðin mamma með hjálp staðgöngumóður Fóru áttatíu prósent fram úr áætlun Leiðir skilja hjá Siggu Dögg og Sævari Eyjólfs Kampakát yfir kampavíni og kavíar Amanda Seyfried og Thomas Sadoski skilin Hafi ekki sjálfur sparkað Macklemore: „Ég myndi aldrei bregðast aðdáendum“ Hundrað ára virðulegt setur með grænu baði og gufu Bob Mackie er látinn Friðrik Þór og Jóna Vigdís ástfangin Macklemore tjáir sig: „Fólk er drepið í dag og fólk verður drepið á morgun“ Æstir í nektarmyndir Mörthu Stewart Vakna við Star Wars-lagið alla morgna Hvað veistu um… Titanic? Húðdrottning bauð í gellugusu Ed Sheeran sparkar Macklemore Hið alræmda „Epstein drap sig ekki“-samsæri Ein pilla dró Panettiere til dauða Heldur sig til hlés og lifir skírlífi Vala Matt kom heljarinnar búslóð fyrir í sextíu fermetra íbúð Sjá meira