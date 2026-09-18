Macklemore svarað Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 18. september 2026 14:20 Frá vinstri má sjá Macklemore, Ed Sheeran og Robert Kraft. Bandaríski viðskiptajöfurinn Robert Kraft segir að hann og tónlistarmaðurinn Ed Sheeran muni jafna framlag rapparans Macklemore til mannúðarmála á Gasa í Palestínu og meira til, bæta fjórum milljónum Bandaríkjadollara ofan á milljón rapparans. Rapparinn hafði skorað á auðjöfurinn að gera þetta eftir að Macklemore var sparkað sem upphitunaratriði fyrir Sheeran. Variety greinir frá málinu og segir Kraft, sem er eigandi bandaríska ruðningsliðsins New England Patriots, hafa gefið frá sér yfirlýsingu á samfélagsmiðlum um málið. Macklemore hitaði upp fyrir Sheeran á tónleikaferðalagi hans um Bandaríkin og kallaði eftir „frjálsri Palestínu“ á tvennum tónleikum í New Jersey fyrr í september. Macklemore sagði í kjölfarið að ástæða þess að hann hafi verið fjarlægður hafi verið vegna Robert Kraft. Auðjöfurinn hafi tekið sig til, haft samband við aðra eigendur fótboltavalla í Bandaríkjunum og hvatt þá til þess að fara fram á að Macklemore yrði fjarlægður. Macklemore sagði í kjölfarið að allar tekjur hans af tónleikaferðalaginu, rúm ein milljón Bandaríkjadollara eða 122 milljónir íslenskra króna, myndu fara til mannúðarmála á Gasa. „Fyrr í dag, áður en Macklemore skoraði á mig að leggja fram jafnháa upphæð og hann, hringdi Ed í mig og bað mig um að skuldbinda mig til að leggja fram tvær milljónir Bandaríkjadala á móti framlagi hans til hjálparstarfs á svæðinu vegna þeirrar mannúðarkrísu sem þar ríkir. Ed hyggst nú hafa samband við aðra eigendur tónleikastaða og markmið okkar er að halda áfram að vinna saman að því að byggja brýr,“ skrifar Kraft í yfirlýsingu sinni. Statement from Robert Kraft pic.twitter.com/as3f4RUKse— Gillette Stadium (@GilletteStadium) September 16, 2026 Hollywood Átök í Ísrael og Palestínu Tengdar fréttir Skorar á Kraft að jafna framlag sitt til neyðaraðstoðar á Gasa Tónlistarmaðurinn Macklemore tilkynnti í gær að hann ætlaði að láta allan ágóða af tónleikaferðalagi sínu með Ed Sheeran, um eina milljón dollara, renna til neyðaraðstoðar á Gasa. Hann skoraði á sama tíma á Robert Kraft, eiganda New England Patriots, sem krafðist þess að hann yrði fjarlægður af tónleikaferðalagi Sherrand, að gefa sömu upphæð til neyðaraðstoðar á Gasa og Vesturbakkanum. 17. september 2026 08:21 Mest lesið Korter í fæðingarþunglyndi en fór út að hlaupa viku eftir fæðingu Lífið Ekkert náð að æfa sig en ætlar að kýla á Bakgarðshlaupið Lífið Lilja í Cosmo selur aðra perlu Kjartans Lífið „Bakkus nær ekki þeim verstu af okkur, virðist helst velja þá bestu“ Lífið Hvað veistu um... fræga menn sem heita Robert? Lífið „Það tók viku að vinna í Rúriki“ Tónlist Yfir sjöhundruð manns keypt af Guðna í forsölu Lífið Staðgöngumóðir var það Lífið Ef þú ert í þessum hópi ættir þú ekki að taka lýsi Lífið Barnastjarnan orðin tveggja barna móðir Lífið Fleiri fréttir Staðgöngumóðir var það Yfir sjöhundruð manns keypt af Guðna í forsölu Lilja í Cosmo selur aðra perlu Kjartans Korter í fæðingarþunglyndi en fór út að hlaupa viku eftir fæðingu Spurt var um dýr með það harðan skjöld að byssukúlurnar fljúga af þeim Ekkert náð að æfa sig en ætlar að kýla á Bakgarðshlaupið Barnastjarnan orðin tveggja barna móðir Hvað veistu um... fræga menn sem heita Robert? Ísak Bergmann og Agnes Perla eiga von á barni „Bakkus nær ekki þeim verstu af okkur, virðist helst velja þá bestu“ Skorar á Kraft að jafna framlag sitt til neyðaraðstoðar á Gasa Ef þú ert í þessum hópi ættir þú ekki að taka lýsi Karl Th. Birgisson er látinn Lena Dunham orðin mamma með hjálp staðgöngumóður Fóru áttatíu prósent fram úr áætlun Leiðir skilja hjá Siggu Dögg og Sævari Eyjólfs Kampakát yfir kampavíni og kavíar Amanda Seyfried og Thomas Sadoski skilin Hafi ekki sjálfur sparkað Macklemore: „Ég myndi aldrei bregðast aðdáendum“ Hundrað ára virðulegt setur með grænu baði og gufu Bob Mackie er látinn Friðrik Þór og Jóna Vigdís ástfangin Macklemore tjáir sig: „Fólk er drepið í dag og fólk verður drepið á morgun“ Æstir í nektarmyndir Mörthu Stewart Vakna við Star Wars-lagið alla morgna Hvað veistu um… Titanic? Húðdrottning bauð í gellugusu Ed Sheeran sparkar Macklemore Hið alræmda „Epstein drap sig ekki“-samsæri Ein pilla dró Panettiere til dauða Sjá meira