Lífið

Macklemore svarað

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Frá vinstri má sjá Macklemore, Ed Sheeran og Robert Kraft.
Frá vinstri má sjá Macklemore, Ed Sheeran og Robert Kraft.

Bandaríski viðskiptajöfurinn Robert Kraft segir að hann og tónlistarmaðurinn Ed Sheeran muni jafna framlag rapparans Macklemore til mannúðarmála á Gasa í Palestínu og meira til, bæta fjórum milljónum Bandaríkjadollara ofan á milljón rapparans. Rapparinn hafði skorað á auðjöfurinn að gera þetta eftir að Macklemore var sparkað sem upphitunaratriði fyrir Sheeran.

Variety greinir frá málinu og segir Kraft, sem er eigandi bandaríska ruðningsliðsins New England Patriots, hafa gefið frá sér yfirlýsingu á samfélagsmiðlum um málið. Macklemore hitaði upp fyrir Sheeran á tónleikaferðalagi hans um Bandaríkin og kallaði eftir „frjálsri Palestínu“ á tvennum tónleikum í New Jersey fyrr í september.

Macklemore sagði í kjölfarið að ástæða þess að hann hafi verið fjarlægður hafi verið vegna Robert Kraft. Auðjöfurinn hafi tekið sig til, haft samband við aðra eigendur fótboltavalla í Bandaríkjunum og hvatt þá til þess að fara fram á að Macklemore yrði fjarlægður. Macklemore sagði í kjölfarið að allar tekjur hans af tónleikaferðalaginu, rúm ein milljón Bandaríkjadollara eða 122 milljónir íslenskra króna, myndu fara til mannúðarmála á Gasa.

„Fyrr í dag, áður en Macklemore skoraði á mig að leggja fram jafnháa upphæð og hann, hringdi Ed í mig og bað mig um að skuldbinda mig til að leggja fram tvær milljónir Bandaríkjadala á móti framlagi hans til hjálparstarfs á svæðinu vegna þeirrar mannúðarkrísu sem þar ríkir. Ed hyggst nú hafa samband við aðra eigendur tónleikastaða og markmið okkar er að halda áfram að vinna saman að því að byggja brýr,“ skrifar Kraft í yfirlýsingu sinni.

Hollywood Átök í Ísrael og Palestínu

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Skorar á Kraft að jafna framlag sitt til neyðaraðstoðar á Gasa

Tónlistarmaðurinn Macklemore tilkynnti í gær að hann ætlaði að láta allan ágóða af tónleikaferðalagi sínu með Ed Sheeran, um eina milljón dollara, renna til neyðaraðstoðar á Gasa. Hann skoraði á sama tíma á Robert Kraft, eiganda New England Patriots, sem krafðist þess að hann yrði fjarlægður af tónleikaferðalagi Sherrand, að gefa sömu upphæð til neyðaraðstoðar á Gasa og Vesturbakkanum.



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