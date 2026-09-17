„Mér fannst þessi hugmynd náttúrulega alveg hræðileg, eins og margar góðar hugmyndir sem hafa komið frá ykkur bræðrum,“ segir umboðsmaðurinn Máni Pétursson um það þegar Jón Jónsson stakk upp á því að stofna strákasveit á sínum tíma. Hugmyndin varð að veruleika og IceGuys varð til.
Máni ræddi þetta og fleira við tónlistarmanninn og góðan vin sinn Friðrik Dór í þættinum Milli vina, sem er íslenskur menningarþáttur á Sýn þar sem tveir einstaklingar sem tengjast persónulega ræða saman á einlægum nótum.
Friðrik Dór rifjar upp þegar stóri bróðir hans Jón Jónsson stingur upp á því að þeir stofni strákahljómsveit en Jón er víst duglegur að koma með misgóðar hugmyndir.
„Þetta var í fyrsta skipti sem ég hugsaði já, þetta gæti verið góður brandari,“ segir Frikki kíminn og Máni skýtur inn í að aldur Jóns hafi spilað veigamikið hlutverk.
„Hann sagði við mig: „Ég er að verða fertugur og þarf að gera eitthvað fyndið áður en ég verð fertugur, svona eins og HLH-flokkurinn.“ Ég svaraði bara: HLH-flokkurinn? Hvaðan kemur þetta?“
Í spilaranum hér að neðan má sjá nýjasta þátt af Milli vina þar sem Friðrik Dór og Máni spjalla:
Þremur klukkutímum eftir fundinn með Mána var Jón búinn að fá Herra Hnetusmjör og Aron Can með sér í verkefnið. Þá átti eftir að sannfæra einn til viðbótar.
„Það tók viku að vinna í Rúriki, hann var hræddur um að Þjóðverjinn myndi ekki fatta brandarann.“