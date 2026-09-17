Tónlist

„Það tók viku að vinna í Rúriki“

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Friðrik Dór og Máni ræddu upphaf IceGuys í þættinum Milli vina.
Friðrik Dór og Máni ræddu upphaf IceGuys í þættinum Milli vina. Skjáskot

„Mér fannst þessi hugmynd náttúrulega alveg hræðileg, eins og margar góðar hugmyndir sem hafa komið frá ykkur bræðrum,“ segir umboðsmaðurinn Máni Pétursson um það þegar Jón Jónsson stakk upp á því að stofna strákasveit á sínum tíma. Hugmyndin varð að veruleika og IceGuys varð til.

Máni ræddi þetta og fleira við tónlistarmanninn og góðan vin sinn Friðrik Dór í þættinum Milli vina, sem er íslenskur menningarþáttur á Sýn þar sem tveir einstaklingar sem tengjast persónulega ræða saman á einlægum nótum. 

Friðrik Dór rifjar upp þegar stóri bróðir hans Jón Jónsson stingur upp á því að þeir stofni strákahljómsveit en Jón er víst duglegur að koma með misgóðar hugmyndir.

„Þetta var í fyrsta skipti sem ég hugsaði já, þetta gæti verið góður brandari,“ segir Frikki kíminn og Máni skýtur inn í að aldur Jóns hafi spilað veigamikið hlutverk.

„Hann sagði við mig: „Ég er að verða fertugur og þarf að gera eitthvað fyndið áður en ég verð fertugur, svona eins og HLH-flokkurinn.“ Ég svaraði bara: HLH-flokkurinn? Hvaðan kemur þetta?“

Í spilaranum hér að neðan má sjá nýjasta þátt af Milli vina þar sem Friðrik Dór og Máni spjalla:

Klippa: Milli vina - Friðrik Dór og Máni

Þremur klukkutímum eftir fundinn með Mána var Jón búinn að fá Herra Hnetusmjör og Aron Can með sér í verkefnið. Þá átti eftir að sannfæra einn til viðbótar.

„Það tók viku að vinna í Rúriki, hann var hræddur um að Þjóðverjinn myndi ekki fatta brandarann.“

Milli vina Tónlist


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