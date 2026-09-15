Innlent

Bein út­sending: Daði Már gang­setur vind­myllur

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Vindmyllurnar eru um eitt hundrað og fimmtíu metra hár að meðtöldum spaða, eða því sem nemur um tveimur Hallgrímskirkjum.
Vindmyllurnar eru um eitt hundrað og fimmtíu metra hár að meðtöldum spaða, eða því sem nemur um tveimur Hallgrímskirkjum. Landsvirkjun

Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra mun gangsetja nýjar vindmyllur Vaðölduvers í dag rétt fyrir klukkan þrjú. Tómas Arnar fréttamaður er á svæðinu og fylgist með athöfninni í beinni útsendingu.

Fjórtán vindmyllur verða gangsettar í Vaðöldu í dag, sem er helmingur þeirra 28 vindmylla sem eiga að vera komnar í fullan rekstur fyrir lok næsta árs. Athöfn fer fram í Vaðöldu í dag þar sem Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra mun gangsetja fyrstu vindmylluna. 

Búist er við nokkru fjölmenni, en meðal þeirra sem flytja ávörp eru stjórnarformaður og forstjóri Landsvirkjunnar, auk Jóhanns Páls Jóhannssonar, umhverfis og loftslagsráðherra. 

Fréttastofan verður á staðnum og mun senda beint út frá viðburðinum á Vísi og hefst útsending laust fyrir klukkan þrjú.

Hægt verður að fylgjast með útsendingu frá vettvangi í spilara sem mun birtast þegar styttist í útsendingu.  

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