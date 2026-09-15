Bein útsending: Daði Már gangsetur vindmyllur Tómas Arnar Þorláksson skrifar 15. september 2026 14:00 Vindmyllurnar eru um eitt hundrað og fimmtíu metra hár að meðtöldum spaða, eða því sem nemur um tveimur Hallgrímskirkjum. Landsvirkjun Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra mun gangsetja nýjar vindmyllur Vaðölduvers í dag rétt fyrir klukkan þrjú. Tómas Arnar fréttamaður er á svæðinu og fylgist með athöfninni í beinni útsendingu. Fjórtán vindmyllur verða gangsettar í Vaðöldu í dag, sem er helmingur þeirra 28 vindmylla sem eiga að vera komnar í fullan rekstur fyrir lok næsta árs. Athöfn fer fram í Vaðöldu í dag þar sem Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra mun gangsetja fyrstu vindmylluna. Búist er við nokkru fjölmenni, en meðal þeirra sem flytja ávörp eru stjórnarformaður og forstjóri Landsvirkjunnar, auk Jóhanns Páls Jóhannssonar, umhverfis og loftslagsráðherra. Fréttastofan verður á staðnum og mun senda beint út frá viðburðinum á Vísi og hefst útsending laust fyrir klukkan þrjú. Hægt verður að fylgjast með útsendingu frá vettvangi í spilara sem mun birtast þegar styttist í útsendingu. Vindorkuver við Vaðöldu Skeiða- og Gnúpverjahreppur Orkumál Landsvirkjun Vindorka Mest lesið Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Innlent Sá barnaníðinginn fyrir utan heimili sitt: „Þetta rífur bara upp öll sár á einu augabragði“ Innlent Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Innlent Úrskurður Hæstaréttar bakslag fyrir Trump Erlent Tímabært sé að skoða vaxtarmörk borgarinnar Innlent Ummerki um mannaferðir í Toppstöðinni Innlent Reyndu að bjarga málunum en voru of sein Innlent Eitt alræmdasta sakamál Ástralíu: Raðmorðingja sleppt úr fangelsi Erlent Mun Tækniskólinn rísa í Úlfarsárdal? Innlent Hafna viðræðum til hægri Erlent Fleiri fréttir Segir fækkun útlendinga sýna að stjórnvöld nái tökum á innflytjendamálum Bein útsending: Daði Már gangsetur vindmyllur Stjórnarráðið beini auglýsingafé frá samfélagsmiðlum Sá barnaníðinginn fyrir utan heimili sitt: „Þetta rífur bara upp öll sár á einu augabragði“ Reyndu að bjarga málunum en voru of sein Áfall að sjá dæmdan kynferðisbrotamann fyrir utan heimilið Ummerki um mannaferðir í Toppstöðinni Heimilislæknar minna ríkisstjórn á gefin loforð „Það eru gríðarlega miklir hagsmunir í húfi“ Ásmundur skipaður forseti Tímabært sé að skoða vaxtarmörk borgarinnar Í forgangi sé að ræða við starfsfólk SÁÁ og tryggja vinnufrið Útlendingum fækkað það sem af er ári Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Mun Tækniskólinn rísa í Úlfarsárdal? Snúist um dómgreind frekar en gervigreind Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Þyrlurnar sinntu útkalli úti á ballarhafi annan daginn í röð Eldur í Elliðaárdal Dómur um ólögmæt bílastæðagjöld gæti verið fordæmisgefandi Samkomulag Tækniskólans og Hafnarfjarðar út um þúfur Unnið að uppfærslu umferðarljósa Mannauðsstjórinn skipaður forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands Grafalvarlegt að banna heila atvinnugrein Höfnuðu kraðaki raka um meint ólögmæti atkvæðagreiðslunnar Vill stórminnka Rúv og hafnar tengingu Gísla við fjarhægri Dýraverndunarsinni handtekinn í tengslum við minka- og svínabúsmálið Greip um eistu lögreglumanns „Takmörkuð sólmyrkvaáhrif“ Íþróttafélög fá að beina frekari upplýsingum að börnum Sjá meira