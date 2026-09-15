Reyndu að bjarga málunum en voru of sein Bjarki Sigurðsson skrifar 15. september 2026 12:00 Orri Björnsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins, Karolína Helga Símonardóttir, oddviti Viðreisnar og Hildur Rós Guðbjargardóttir, oddviti Samfylkingarinnar í Hafnarfirði. Þau leiða meirihlutasamstarf bæjarins þetta kjörtímabilið og segjast hafa reynt hvað þau gátu að sjá til þess að Tækniskólinn myndi rísa í bænum. Nýr Tækniskóli verður ekki í Hafnarfirði eftir að bæjaryfirvöld flöskuðu á að kaupa lóðir sem þau höfðu lofað. Varaformaður bæjarráðs segir það vonbrigði að missa skólann úr bænum. Framtíðarhúsnæði Tækniskólans verður ekki byggt í Hafnarfirði líkt og var undirritað í samkomulagi árið 2021. Þar samþykkti Hafnarfjarðarbær að leggja fram stofnfjárframlag frá bænum í formi lóðar án kvaða og gjalda ásamt beinu fjárframlagi. En kvaðirnar voru til staðar því lóðin var ekki laus og fimm árum síðar var ekki búið að ráðast í uppkaup á þeim lóðum sem þurfti að kaupa til að hægt væri að hefja framkvæmdir. Hildur Rós Guðbjargardóttir, oddviti Samfylkingar og varaformaður bæjarráðs, segir það leitt að missa þetta tækifæri. „Við í Samfylkingunni óskuðum allt síðasta kjörtímabil eftir því að málið yrði sett á dagskrá og varað við áskorunum í undirbúningi þess sem varða lóðakaup og nauðsynlegar samgöngubætur. Þarna voru það lóðamálin sem urðu til þess að ekki var hægt að verða við þessum áætlunum,“ segir Hildur Rós. Farið hafi verið á fullt eftir sveitarstjórnarkosningar í maí við að reyna að bjarga málum. Það hafi því miður ekki tekist. „Ég get í rauninni ekki skýrt það fullkomlega hvað gerðist þarna og hver ástæðan er fyrir því að þetta fór svona og af hverju lóðirnar voru ekki lausar. Við vissum alltaf að það þyrfti að fara í uppkaup á lóðum. Það var reynt að fara í uppkaup en við vöruðum við þessum áskorunum og höfðum miklar áhyggjur af því að það væri ekki nógu markviss vinna. Þetta væri ekki undirbúið nægilega vel. En ég get ekki svarað nógu vel hver ástæðan er fyrir þessu,“ segir Hildur Rós. Orri Björnsson formaður bæjarráðs vísaði á Hildi þegar fréttastofa reyndi að ná tali af honum varðandi málið og Þórður Þórarinsson, nýráðinn bæjarstjóri, hefur hvorki svarað símtölum né skilaboðum fréttastofu. Hafnarfjörður Jarða- og lóðamál Framhaldsskólar Skóla- og menntamál Sveitarstjórnarmál Samfylkingin Sjálfstæðisflokkurinn Viðreisn Framsóknarflokkurinn Húsnæðismál Mest lesið Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Innlent Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Innlent Úrskurður Hæstaréttar bakslag fyrir Trump Erlent Tímabært sé að skoða vaxtarmörk borgarinnar Innlent Mun Tækniskólinn rísa í Úlfarsárdal? Innlent Sá barnaníðinginn fyrir utan heimili sitt: „Þetta rífur bara upp öll sár á einu augabragði“ Innlent Hafna viðræðum til hægri Erlent Lýsti yfir samkomulagi sem lá ekki fyrir Erlent Eldur í Elliðaárdal Innlent Rússneskur auðjöfur borgaði fyrir draumabrúðkaup Trumps Erlent Fleiri fréttir Sá barnaníðinginn fyrir utan heimili sitt: „Þetta rífur bara upp öll sár á einu augabragði“ Reyndu að bjarga málunum en voru of sein Áfall að sjá dæmdan kynferðisbrotamann fyrir utan heimilið Ummerki um mannaferðir í Toppstöðinni Heimilislæknar minna ríkisstjórn á gefin loforð „Það eru gríðarlega miklir hagsmunir í húfi“ Ásmundur skipaður forseti Tímabært sé að skoða vaxtarmörk borgarinnar Í forgangi sé að ræða við starfsfólk SÁÁ og tryggja vinnufrið Útlendingum fækkað það sem af er ári Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Mun Tækniskólinn rísa í Úlfarsárdal? Snúist um dómgreind frekar en gervigreind Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Þyrlurnar sinntu útkalli úti á ballarhafi annan daginn í röð Eldur í Elliðaárdal Dómur um ólögmæt bílastæðagjöld gæti verið fordæmisgefandi Samkomulag Tækniskólans og Hafnarfjarðar út um þúfur Unnið að uppfærslu umferðarljósa Mannauðsstjórinn skipaður forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands Grafalvarlegt að banna heila atvinnugrein Höfnuðu kraðaki raka um meint ólögmæti atkvæðagreiðslunnar Vill stórminnka Rúv og hafnar tengingu Gísla við fjarhægri Dýraverndunarsinni handtekinn í tengslum við minka- og svínabúsmálið Greip um eistu lögreglumanns „Takmörkuð sólmyrkvaáhrif“ Íþróttafélög fá að beina frekari upplýsingum að börnum Tíu þúsund börn búi á heimilum undir lágtekjumörkum Kominn á Vernd tveimur árum eftir morðið vegna túlkunaratriðis „Það þarf að hreinsa aðeins loftið“ Sjá meira