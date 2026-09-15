Innlent

Reyndu að bjarga málunum en voru of sein

Bjarki Sigurðsson skrifar
Orri Björnsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins, Karolína Helga Símonardóttir, oddviti Viðreisnar og Hildur Rós Guðbjargardóttir, oddviti Samfylkingarinnar í Hafnarfirði. Þau leiða meirihlutasamstarf bæjarins þetta kjörtímabilið og segjast hafa reynt hvað þau gátu að sjá til þess að Tækniskólinn myndi rísa í bænum.
Orri Björnsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins, Karolína Helga Símonardóttir, oddviti Viðreisnar og Hildur Rós Guðbjargardóttir, oddviti Samfylkingarinnar í Hafnarfirði. Þau leiða meirihlutasamstarf bæjarins þetta kjörtímabilið og segjast hafa reynt hvað þau gátu að sjá til þess að Tækniskólinn myndi rísa í bænum.

Nýr Tækniskóli verður ekki í Hafnarfirði eftir að bæjaryfirvöld flöskuðu á að kaupa lóðir sem þau höfðu lofað. Varaformaður bæjarráðs segir það vonbrigði að missa skólann úr bænum. 

Framtíðarhúsnæði Tækniskólans verður ekki byggt í Hafnarfirði líkt og var undirritað í samkomulagi árið 2021. Þar samþykkti Hafnarfjarðarbær að leggja fram stofnfjárframlag frá bænum í formi lóðar án kvaða og gjalda ásamt beinu fjárframlagi. En kvaðirnar voru til staðar því lóðin var ekki laus og fimm árum síðar var ekki búið að ráðast í uppkaup á þeim lóðum sem þurfti að kaupa til að hægt væri að hefja framkvæmdir.

Hildur Rós Guðbjargardóttir, oddviti Samfylkingar og varaformaður bæjarráðs, segir það leitt að missa þetta tækifæri.

„Við í Samfylkingunni óskuðum allt síðasta kjörtímabil eftir því að málið yrði sett á dagskrá og varað við áskorunum í undirbúningi þess sem varða lóðakaup og nauðsynlegar samgöngubætur. Þarna voru það lóðamálin sem urðu til þess að ekki var hægt að verða við þessum áætlunum,“ segir Hildur Rós. 

Farið hafi verið á fullt eftir sveitarstjórnarkosningar í maí við að reyna að bjarga málum. Það hafi því miður ekki tekist.

„Ég get í rauninni ekki skýrt það fullkomlega hvað gerðist þarna og hver ástæðan er fyrir því að þetta fór svona og af hverju lóðirnar voru ekki lausar. Við vissum alltaf að það þyrfti að fara í uppkaup á lóðum. Það var reynt að fara í uppkaup en við vöruðum við þessum áskorunum og höfðum miklar áhyggjur af því að það væri ekki nógu markviss vinna. Þetta væri ekki undirbúið nægilega vel. En ég get ekki svarað nógu vel hver ástæðan er fyrir þessu,“ segir Hildur Rós. 

Orri Björnsson formaður bæjarráðs vísaði á Hildi þegar fréttastofa reyndi að ná tali af honum varðandi málið og Þórður Þórarinsson, nýráðinn bæjarstjóri, hefur hvorki svarað símtölum né skilaboðum fréttastofu.

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