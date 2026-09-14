Innlent

Íþrótta­félög fá að beina frekari upp­lýsingum að börnum

Kjartan Kjartansson skrifar
Breytingar á reglum borgarinnar um auglýsingar í skólum eiga að auðvelda íþróttafélögum og öðrum sem bjóða upp á tómstundir að ná til skólabarna á skólatíma.
Breytingar á reglum borgarinnar um auglýsingar í skólum eiga að auðvelda íþróttafélögum og öðrum sem bjóða upp á tómstundir að ná til skólabarna á skólatíma. Vísir/Vilhelm

Aðstandendur íþrótta- og æskulýðsstarf fá að beina upplýsingum tímasetningar í starfinu beint til barna í grunnskólum með breytingum sem borgarráð samþykkti. Slíkum upplýsingum hefur hingað til átt að beina til foreldra.

Borgarráð samþykkti breytingar á reglum borgarinnar um kynningar, auglýsingar og gjafir í skóla- og frístundastarfi Reykjavíkurborgar á fimmtudag. Felld voru út skilyrði um að kynningarnar væru hluti af námi barna og að upplýsingum um tímasetningar starfsins skyldi beint til foreldra en ekki barnanna sjálfra.

„Nú má kynna íþróttir, æskulýðs og tómstundastarf í grunnskólum Reykjavíkurborgar,“ skrifaði Bjarni Fritzon, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks og formaður skóla- og frístundaráðs í færslu á samfélagsmiðli í dag.

Þar sagði hann borgarfulltrúa flokksins síns hafa fundið fyrir óánægju með eldri reglur um kynningar í skólum í kosningabaráttunni. 

Bjarni Fritzson, formaður skóla- og frístundaráðs Reykjavíkurborg.Vísir/Vilhelm

Í greinargerð með tillögunni kom fram að ábendingar hefðu borist um að ekki væri nægilega opið fyrir kynningar í grunnskólum borgarinnar. Tillögunni væri ætlað að opna á frekari kynningar á æskulýðs-, íþrótta- og tómstundastarfi.

„Markmið tillögunnar sé að styðja við þátttöku barna í fjölbreyttu frístundastarfi með aukinni vitundarvakningu um hvað stendur þeim til boða, án þess að opna fyrir óheftar auglýsingar eða bjóða upp á óhóflegt rask skólastarfi.“

Fjárhagsstaða hindrunin frekar en skortur á auglýsingum

Fulltrúar meirihlutans í borgarráði bókuðu jafnframt að upplýsingar um starfið skiluðu sér ekki alltaf til allra barna. Því gæti samstarf skóla og þeira sem héldu úti tómastundastarfi aukið áhuga barna og þátttöku.

„Breytingarnar fela í sér skýrari heimild til að kynna uppbyggilegt starf í þágu barna og ungmenna, á forsendum skólastjórnenda og með hagsmuni barnanna að leiðarljósi,“ sagði í bókuninni.

Að tillögu minnihlutans var haldið inni ákvæði í reglunum um að upplýsingum um kostnað vegna æskulýðs-, íþrótta- og tómstundatilboða skyldi beint til foreldra en ekki barna.

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar sögðu í eigin bókun að breytingin væri aðeins minniháttar orðalagsbreyting enda hefðu reglurnar verið rýmkaðar fyrir áratug til þess að heimila íþróttafélögum og öðrum sem byðu tómstundatilboð að kynna starfsemi á skólatíma eða starfstíma frístundastarfs.

Bentu þeir á að skortur á upplýsingum um starfið eða auglýsingar á skólatíma væru ekki vandamálið fyrir tómstundastarf barna.

„Raunveruleg hindrun margra barna er fjárhagsleg staða og geta fjölskyldna til að fjármagna tómstundirnar.“

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