Íþróttafélög fá að beina frekari upplýsingum að börnum Kjartan Kjartansson skrifar 14. september 2026 13:48 Breytingar á reglum borgarinnar um auglýsingar í skólum eiga að auðvelda íþróttafélögum og öðrum sem bjóða upp á tómstundir að ná til skólabarna á skólatíma. Vísir/Vilhelm Aðstandendur íþrótta- og æskulýðsstarf fá að beina upplýsingum tímasetningar í starfinu beint til barna í grunnskólum með breytingum sem borgarráð samþykkti. Slíkum upplýsingum hefur hingað til átt að beina til foreldra. Borgarráð samþykkti breytingar á reglum borgarinnar um kynningar, auglýsingar og gjafir í skóla- og frístundastarfi Reykjavíkurborgar á fimmtudag. Felld voru út skilyrði um að kynningarnar væru hluti af námi barna og að upplýsingum um tímasetningar starfsins skyldi beint til foreldra en ekki barnanna sjálfra. „Nú má kynna íþróttir, æskulýðs og tómstundastarf í grunnskólum Reykjavíkurborgar,“ skrifaði Bjarni Fritzon, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks og formaður skóla- og frístundaráðs í færslu á samfélagsmiðli í dag. Þar sagði hann borgarfulltrúa flokksins síns hafa fundið fyrir óánægju með eldri reglur um kynningar í skólum í kosningabaráttunni. Bjarni Fritzson, formaður skóla- og frístundaráðs Reykjavíkurborg.Vísir/Vilhelm Í greinargerð með tillögunni kom fram að ábendingar hefðu borist um að ekki væri nægilega opið fyrir kynningar í grunnskólum borgarinnar. Tillögunni væri ætlað að opna á frekari kynningar á æskulýðs-, íþrótta- og tómstundastarfi. „Markmið tillögunnar sé að styðja við þátttöku barna í fjölbreyttu frístundastarfi með aukinni vitundarvakningu um hvað stendur þeim til boða, án þess að opna fyrir óheftar auglýsingar eða bjóða upp á óhóflegt rask skólastarfi.“ Fjárhagsstaða hindrunin frekar en skortur á auglýsingum Fulltrúar meirihlutans í borgarráði bókuðu jafnframt að upplýsingar um starfið skiluðu sér ekki alltaf til allra barna. Því gæti samstarf skóla og þeira sem héldu úti tómastundastarfi aukið áhuga barna og þátttöku. „Breytingarnar fela í sér skýrari heimild til að kynna uppbyggilegt starf í þágu barna og ungmenna, á forsendum skólastjórnenda og með hagsmuni barnanna að leiðarljósi,“ sagði í bókuninni. Að tillögu minnihlutans var haldið inni ákvæði í reglunum um að upplýsingum um kostnað vegna æskulýðs-, íþrótta- og tómstundatilboða skyldi beint til foreldra en ekki barna. Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar sögðu í eigin bókun að breytingin væri aðeins minniháttar orðalagsbreyting enda hefðu reglurnar verið rýmkaðar fyrir áratug til þess að heimila íþróttafélögum og öðrum sem byðu tómstundatilboð að kynna starfsemi á skólatíma eða starfstíma frístundastarfs. Bentu þeir á að skortur á upplýsingum um starfið eða auglýsingar á skólatíma væru ekki vandamálið fyrir tómstundastarf barna. „Raunveruleg hindrun margra barna er fjárhagsleg staða og geta fjölskyldna til að fjármagna tómstundirnar.“ Reykjavík Borgarstjórn Íþróttir barna Grunnskólar Skóla- og menntamál Mest lesið Banamaður Bryndísar Klöru kominn á Vernd Innlent Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Innlent „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Innlent Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Innlent Lifði af bílslys en missti besta vin sinn Innlent Kominn á Vernd tveimur árum eftir morðið vegna túlkunaratriðis Innlent „Það þarf að hreinsa aðeins loftið“ Innlent Tveir hópferðabílar skullu saman á Suðurlandsbraut Innlent Johnson rétt slapp við árás Rússa Erlent „Það er ekki Stóra-Bretland heldur litla England“ Erlent Fleiri fréttir Vill stórminnka RÚV og hafnar tengingu Gísla við fjarhægri Dýraverndunarsinni handtekinn í tengslum við minka- og svínabúsmálið Greip um eistu lögreglumanns „Takmörkuð sólmyrkvaáhrif“ Íþróttafélög fá að beina frekari upplýsingum að börnum Tíu þúsund börn búi á heimilum undir lágtekjumörkum Kominn á Vernd tveimur árum eftir morðið vegna túlkunaratriðis „Það þarf að hreinsa aðeins loftið“ Hóta tollum vegna hvalveiða og hægri stjórn virðist fallin Banamaður Bryndísar Klöru kominn á Vernd Lýsa vonbrigðum með framgöngu Icelandair í miðri atkvæðagreiðslu Tveir hópferðabílar skullu saman á Suðurlandsbraut Frakkar og Litáar endurskoða Ríkisendurskoðun Lifði af bílslys en missti besta vin sinn Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Útkall vegna hópslagsmála í bílakjallara „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Þungt högg fyrir ferðaþjónustu á Austurlandi Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Þriðjungur borgarbúa vill skipta um ferðamáta „Hverjir tala við mömmu mína?“ Bókun 35 útskýrð á mannamáli Brotist inn í fyrirtæki í miðborginni Slökkvilið í Hafnarfjörð „Síðan er ég bara með hreindýrskálf að lykta af rassinum á mér“ Tvær þyrlur út á ystu nöf lögsögunnar Sökk í þriðja sinn í höfninni „Nú er þessi sleggja að koma fram“ Nýjar reglur í lauginni og Björn rekinn á dyr Forsætisráðherra um gjaldskrárhækkanir og ESB-umsókn Sjá meira