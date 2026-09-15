Innlent

Ás­mundur skipaður for­seti

Árni Sæberg skrifar
Ásmundur Helgason er nýr forseti Félagsdóms.
Ásmundur Helgason er nýr forseti Félagsdóms. Stjórnarráðið

Ásmundur Helgason hefur verið skipaður forseti Félagsdóms en hann var áður varaforseti dómsins. Björn L. Bergsson hefur verið skipaður varaforseti eftir að hafa gegnt embætti dómara við Félagsdóm.

Í tilkynningu þess efnis á vef Stjórnarráðs Íslands segir að Hólmfríður Grímsdóttir hafi verið skipuð dómari við Félagsdóm. Skipanirnar komi í kjölfar þess að Ásgerður Ragnarsdóttir, fráfarandi forseti Félagsdóms, var skipuð dómari við Hæstarétt.

Ásgerður hafi verið skipuð dómari við Hæstarétt frá og með 1. september 2026 og látið á sama tíma af störfum sem forseti Félagsdóms.

Félags- og húsnæðismálaráðuneytið hafi óskað eftir tilnefningu Hæstaréttar vegna breytinga á skipan dómsins. Hæstiréttur hafi tilnefnt þrjá dómara til embættanna og félags- og húsnæðismálaráðherra hafi nú skipað þá í samræmi við tilnefninguna.

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Dómstólar

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