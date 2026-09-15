Ásmundur skipaður forseti Árni Sæberg skrifar 15. september 2026 11:17 Ásmundur Helgason er nýr forseti Félagsdóms. Stjórnarráðið Ásmundur Helgason hefur verið skipaður forseti Félagsdóms en hann var áður varaforseti dómsins. Björn L. Bergsson hefur verið skipaður varaforseti eftir að hafa gegnt embætti dómara við Félagsdóm. Í tilkynningu þess efnis á vef Stjórnarráðs Íslands segir að Hólmfríður Grímsdóttir hafi verið skipuð dómari við Félagsdóm. Skipanirnar komi í kjölfar þess að Ásgerður Ragnarsdóttir, fráfarandi forseti Félagsdóms, var skipuð dómari við Hæstarétt. Ásgerður hafi verið skipuð dómari við Hæstarétt frá og með 1. september 2026 og látið á sama tíma af störfum sem forseti Félagsdóms. Félags- og húsnæðismálaráðuneytið hafi óskað eftir tilnefningu Hæstaréttar vegna breytinga á skipan dómsins. Hæstiréttur hafi tilnefnt þrjá dómara til embættanna og félags- og húsnæðismálaráðherra hafi nú skipað þá í samræmi við tilnefninguna. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Dómstólar Mest lesið Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Innlent Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Innlent Úrskurður Hæstaréttar bakslag fyrir Trump Erlent Mun Tækniskólinn rísa í Úlfarsárdal? Innlent Hafna viðræðum til hægri Erlent Eldur í Elliðaárdal Innlent Tímabært sé að skoða vaxtarmörk borgarinnar Innlent Rússneskur auðjöfur borgaði fyrir draumabrúðkaup Trumps Erlent Lýsti yfir samkomulagi sem lá ekki fyrir Erlent Snúist um dómgreind frekar en gervigreind Innlent Fleiri fréttir Ásmundur skipaður forseti Tímabært sé að skoða vaxtarmörk borgarinnar Í forgangi sé að ræða við starfsfólk SÁÁ og tryggja vinnufrið Útlendingum fækkað það sem af er ári Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Mun Tækniskólinn rísa í Úlfarsárdal? Snúist um dómgreind frekar en gervigreind Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Þyrlurnar sinntu útkalli úti á ballarhafi annan daginn í röð Eldur í Elliðaárdal Dómur um ólögmæt bílastæðagjöld gæti verið fordæmisgefandi Samkomulag Tækniskólans og Hafnarfjarðar út um þúfur Unnið að uppfærslu umferðarljósa Mannauðsstjórinn skipaður forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands Grafalvarlegt að banna heila atvinnugrein Höfnuðu kraðaki raka um meint ólögmæti atkvæðagreiðslunnar Vill stórminnka Rúv og hafnar tengingu Gísla við fjarhægri Dýraverndunarsinni handtekinn í tengslum við minka- og svínabúsmálið Greip um eistu lögreglumanns „Takmörkuð sólmyrkvaáhrif“ Íþróttafélög fá að beina frekari upplýsingum að börnum Tíu þúsund börn búi á heimilum undir lágtekjumörkum Kominn á Vernd tveimur árum eftir morðið vegna túlkunaratriðis „Það þarf að hreinsa aðeins loftið“ Hóta tollum vegna hvalveiða og hægri stjórn virðist fallin Banamaður Bryndísar Klöru kominn á Vernd Lýsa vonbrigðum með framgöngu Icelandair í miðri atkvæðagreiðslu Tveir hópferðabílar skullu saman á Suðurlandsbraut Frakkar og Litáar endurskoða Ríkisendurskoðun Lifði af bílslys en missti besta vin sinn Sjá meira