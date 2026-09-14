Formaður Verkalýðsfélags Akraness gagnrýnir harðlega áform atvinnuvegaráðherra um að banna hvalvalveiðar. Hann segir grafalvarlegt að banna heila atvinnugrein sem hafi skapað bæði störf og útflutningstekjur.
Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, hyggst í febrúar leggja fram frumvarp um breytingu á lögum um hvalveiðar og í samtali við fréttastofu staðfesti hún að þar yrði að finna ákvæði um bann við veiðunum. Hún sagði bæði viðskiptahagsmuni þjóðarinnar og dýravelferð undir í málinu. Fjölmörg erlend ríki hafa gagnrýnt hvalveiðar Íslendinga og samkvæmt heimildum fréttastofu hafa stjórnvöld vestanhafs hótað því að leggja tolla á íslenskan innflutning vegna þeirra.
Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélags Akraness, segir að á annað hundrað manns séu með atvinnu í tengslum við hvalvertíðina sem nú stendur yfir. Meðallaun þeirra séu um 2,4 milljónir króna á mánuði. „Þetta snýst um atvinnufrelsi, atvinnuöryggi, verðmætasköpun og lífsafkomu fólks og fjölskyldna á Vesturlandi,“ skrifar Viljálmur á Facebook og gagnrýnir áform ráðherra.
Hann telur rök fyrir banni ekki standast skoðun og segir að um hræðsluáróður sé að ræða. „Málið er enn alvarlegra vegna þess að hér eru stjórnarskrárvarin atvinnu- og eignarréttindi undir, eins og sérfræðingar stjórnvalda sjálfra hafa bent á. Samt ætlar Viðreisn að halda áfram og banna heila atvinnugrein með lagasetningu,“ segir Vilhjálmur.
„Það er grafalvarlegt þegar stjórnmálamenn telja sig geta bannað heila atvinnugrein, fórnað verðmætasköpun og tekið atvinnu og lífsafkomu af fólki á grundvelli pólitískrar hugmyndafræði og hræðsluáróðurs sem stenst ekki skoðun. Ef vísindin segja að nýtingin sé sjálfbær eigum við Íslendingar að ráða nýtingu okkar eigin sjávarauðlinda.“
Í byrjun mánaðar hafði Hvalur hf. samtals veitt 72 langreyðar af 116 dýra útgefnum kvóta.