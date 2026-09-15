Innlent

Á­fall að sjá dæmdan kyn­ferðis­brota­mann fyrir utan heimilið

Telma Tómasson skrifar
Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf.
Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf. vísir

Fjölbreyttur hádegisfréttatími er framundan á Bylgjunni. Þar ber hæst að móðir sem lagði fram kæru gegn starfsmanni leikskóla í Múlaborgarmálinu segir það hafa verið enn eitt áfallið að sjá brotamanninn fyrir utan heimili sitt tæpum fimm mánuðum eftir að maðurinn var fundinn sekur um kynferðisbrot gegn barni. Rætt er við móðurina í fréttatímanum.

Innviðaráðherra segir gríðarlega hagsmuni í kjaradeilu Flugvirkjafélags Íslands og Icelandair. Flugvirkjar sem starfa hjá Icelandair munu hefja ótímabundnar verkfallsaðgerðir miðvikudaginn 23. september næstkomandi, eða eftir rúma viku. Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins sagði við fréttastofu í morgun að mikið bæri í milli samningsaðila og útlitið ekki alltof gott um að launs fyndist í tíma. Ráðherra segir ábyrgð samningsaðila mikla, en rætt er við hann í hádegisfréttum.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 15. september 2026

Við segjum einnig var því að eldsupptök í Toppstöðinni í Elliðaárdal liggi ekki fyrir en slökkviliðsstjóri segir að umgangur virðist hafa verið um húsið sem eigi að vera mannlaust. Ekki er talið að um altjón sé að ræða og enn er stefnt að opnun miðstöðvar jarðaríþrótta í húsinu.

Nýr Tækniskóli mun ekki rísa í Hafnarfirði en bæjaryfirvöld keyptu aldrei lóðir sem þau höfðu lofað undir bygginguna. Varaformaður bæjarráðs segir vonbrigði að missa skólann úr bænum.

Svo hugum við að Emmy verðlaunahátíðinni, þar sem velski leikarinn Matthew Rhys kom sá og sigraði.

Hádegisfréttir á Bylgjunni á slaginu tólf, umsjónarmaður er Telma Tómasson.

Hádegisfréttir Bylgjunnar

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