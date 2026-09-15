Áfall að sjá dæmdan kynferðisbrotamann fyrir utan heimilið Telma Tómasson skrifar 15. september 2026 11:52 Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf. vísir Fjölbreyttur hádegisfréttatími er framundan á Bylgjunni. Þar ber hæst að móðir sem lagði fram kæru gegn starfsmanni leikskóla í Múlaborgarmálinu segir það hafa verið enn eitt áfallið að sjá brotamanninn fyrir utan heimili sitt tæpum fimm mánuðum eftir að maðurinn var fundinn sekur um kynferðisbrot gegn barni. Rætt er við móðurina í fréttatímanum. Innviðaráðherra segir gríðarlega hagsmuni í kjaradeilu Flugvirkjafélags Íslands og Icelandair. Flugvirkjar sem starfa hjá Icelandair munu hefja ótímabundnar verkfallsaðgerðir miðvikudaginn 23. september næstkomandi, eða eftir rúma viku. Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins sagði við fréttastofu í morgun að mikið bæri í milli samningsaðila og útlitið ekki alltof gott um að launs fyndist í tíma. Ráðherra segir ábyrgð samningsaðila mikla, en rætt er við hann í hádegisfréttum. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 15. september 2026 Við segjum einnig var því að eldsupptök í Toppstöðinni í Elliðaárdal liggi ekki fyrir en slökkviliðsstjóri segir að umgangur virðist hafa verið um húsið sem eigi að vera mannlaust. Ekki er talið að um altjón sé að ræða og enn er stefnt að opnun miðstöðvar jarðaríþrótta í húsinu. Nýr Tækniskóli mun ekki rísa í Hafnarfirði en bæjaryfirvöld keyptu aldrei lóðir sem þau höfðu lofað undir bygginguna. Varaformaður bæjarráðs segir vonbrigði að missa skólann úr bænum. Svo hugum við að Emmy verðlaunahátíðinni, þar sem velski leikarinn Matthew Rhys kom sá og sigraði. Hádegisfréttir á Bylgjunni á slaginu tólf, umsjónarmaður er Telma Tómasson. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Innlent Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Innlent Úrskurður Hæstaréttar bakslag fyrir Trump Erlent Tímabært sé að skoða vaxtarmörk borgarinnar Innlent Mun Tækniskólinn rísa í Úlfarsárdal? Innlent Sá barnaníðinginn fyrir utan heimili sitt: „Þetta rífur bara upp öll sár á einu augabragði“ Innlent Hafna viðræðum til hægri Erlent Lýsti yfir samkomulagi sem lá ekki fyrir Erlent Eldur í Elliðaárdal Innlent Rússneskur auðjöfur borgaði fyrir draumabrúðkaup Trumps Erlent Fleiri fréttir Sá barnaníðinginn fyrir utan heimili sitt: „Þetta rífur bara upp öll sár á einu augabragði“ Reyndu að bjarga málunum en voru of sein Áfall að sjá dæmdan kynferðisbrotamann fyrir utan heimilið Ummerki um mannaferðir í Toppstöðinni Heimilislæknar minna ríkisstjórn á gefin loforð „Það eru gríðarlega miklir hagsmunir í húfi“ Ásmundur skipaður forseti Tímabært sé að skoða vaxtarmörk borgarinnar Í forgangi sé að ræða við starfsfólk SÁÁ og tryggja vinnufrið Útlendingum fækkað það sem af er ári Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Mun Tækniskólinn rísa í Úlfarsárdal? Snúist um dómgreind frekar en gervigreind Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Þyrlurnar sinntu útkalli úti á ballarhafi annan daginn í röð Eldur í Elliðaárdal Dómur um ólögmæt bílastæðagjöld gæti verið fordæmisgefandi Samkomulag Tækniskólans og Hafnarfjarðar út um þúfur Unnið að uppfærslu umferðarljósa Mannauðsstjórinn skipaður forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands Grafalvarlegt að banna heila atvinnugrein Höfnuðu kraðaki raka um meint ólögmæti atkvæðagreiðslunnar Vill stórminnka Rúv og hafnar tengingu Gísla við fjarhægri Dýraverndunarsinni handtekinn í tengslum við minka- og svínabúsmálið Greip um eistu lögreglumanns „Takmörkuð sólmyrkvaáhrif“ Íþróttafélög fá að beina frekari upplýsingum að börnum Tíu þúsund börn búi á heimilum undir lágtekjumörkum Kominn á Vernd tveimur árum eftir morðið vegna túlkunaratriðis „Það þarf að hreinsa aðeins loftið“ Sjá meira