Mun Tækniskólinn rísa í Úlfarsárdal? Smári Jökull Jónsson skrifar 15. september 2026 06:17 Hildur Björnsdóttir borgarstjóri vill að nýr Tækniskóli rísi í Reykjavík. Vísir/Einar/Arnar Borgarstjóri vill finna Tækniskólanum lóð í Reykjavík eftir að samkomulag skólans og Hafnarfjarðarbæjar fór út um þúfur. Skólinn gæti risið í Úlfarsárdal og segir borgarstjóri að það yrði lyftistöng fyrir efri byggðir Reykjavíkur að fá skólann þangað. Í sameiginlegri yfirlýsingu Hafnarfjarðar og Tækniskólans var greint frá því að samkomulag aðilanna um uppbyggingu nýs húsnæðis við Flensborgarhöfn væri farið út um þúfur þar sem Hafnarfjarðarbæ hafi ekki tekist að útvega skólanum lóð líkt og fyrirhugað var. Þar kom einnig fram að ekki væri svigrúm til frekari tafa á verkefninu en undirbúningur og hönnun nýbyggingarinnar hefur nú þegar tafist um marga mánuði. Því muni forsvarsmenn skólans kanna aðra möguleika á framtíðarstaðsetningu skólans á höfuðborgarsvæðinu. „Fór þá auðvitað strax af stað“ Þennan bolta virðist Reykjavíkurborg ætla að grípa á lofti því í viðtali í Kastljósinu á Rúv í gær sagði Hildur Björnsdóttir borgarstjóri að hún vilji sjá nýjan Tækniskóla rísa í Reykjavík. Sagði hún að þegar hafi verið rætt um að skólinn rísi á lóð í Höllum í Úlfarsárdal. „Ég hafði nú heyrt af þessu einhverju fyrr og fór þá auðvitað strax af stað vegna þess að ég var mjög gagnrýnin á það á sínum tíma þegar Reykjavíkurborg hljóp ekki nægilega hratt og tryggði að nýr Tækniskóli myndi rísa hér í höfuðborginu,“ sagði Hildur meðal annars í Kastljósinu. Væri öflugt fyrir efri byggðir Sagði Hildur að búið væri að finna lóð í Höllum í Úlfarsárdal sem hún telji að gæti hentað skólanum sem gæti orðið flaggskip iðn- og tæknimenntunar á Íslandi. „Ég vil nýjan Tækniskóla í Reykjavík. Það væri gríðarlega öflugt fyrir efri byggðir að fá svona stóran og öflugan skólan og vinnustað þangað,“ sagði Hildur enn fremur. Fimm ár eru síðan talið var að búið væri að finna framtíðarlausn á húsnæðisvanda Tækniskólans þegar fulltrúar ríkisstjórnarinnar, Hafnarfjarðarbæjar og Tækniskólans undirrituðu viljayfirlýsingu um að byggja nýtt húsnæði við Suðurhöfn í Hafnarfirði. Í umfjöllun Rúv fyrir helgi kom fram að bærinn hafi gefið skólanum vilyrði um að byggja nýjan skóla á lóð sem þegar væri í notkun. Áformin hafi komið eigendum húss sem stóð á lóðinni í opna skjöldu og bæjaryfirvöld ekki rætt við eigendurna í marga mánuði auk þess sem tilboð bæjarins í húsin á lóðinni hafi verið óásættanlegt. Reykjavík Framhaldsskólar Mest lesið Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Innlent Snúist um dómgreind frekar en gervigreind Innlent Rússneskur auðjöfur borgaði fyrir draumabrúðkaup Trumps Erlent Eldur í Elliðaárdal Innlent Grafalvarlegt að banna heila atvinnugrein Innlent Vill stórminnka Rúv og hafnar tengingu Gísla við fjarhægri Innlent Dýraverndunarsinni handtekinn í tengslum við minka- og svínabúsmálið Innlent Samkomulag Tækniskólans og Hafnarfjarðar út um þúfur Innlent Höfnuðu kraðaki raka um meint ólögmæti atkvæðagreiðslunnar Innlent Þyrlurnar sinntu útkalli úti á ballarhafi annan daginn í röð Innlent Fleiri fréttir Snúist um dómgreind frekar en gervigreind Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Þyrlurnar sinntu útkalli úti á ballarhafi annan daginn í röð Eldur í Elliðaárdal Dómur um ólögmæt bílastæðagjöld gæti verið fordæmisgefandi Samkomulag Tækniskólans og Hafnarfjarðar út um þúfur Unnið að uppfærslu umferðarljósa Mannauðsstjórinn skipaður forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands Grafalvarlegt að banna heila atvinnugrein Höfnuðu kraðaki raka um meint ólögmæti atkvæðagreiðslunnar Vill stórminnka Rúv og hafnar tengingu Gísla við fjarhægri Dýraverndunarsinni handtekinn í tengslum við minka- og svínabúsmálið Greip um eistu lögreglumanns „Takmörkuð sólmyrkvaáhrif“ Íþróttafélög fá að beina frekari upplýsingum að börnum Tíu þúsund börn búi á heimilum undir lágtekjumörkum Kominn á Vernd tveimur árum eftir morðið vegna túlkunaratriðis „Það þarf að hreinsa aðeins loftið“ Hóta tollum vegna hvalveiða og hægri stjórn virðist fallin Banamaður Bryndísar Klöru kominn á Vernd Lýsa vonbrigðum með framgöngu Icelandair í miðri atkvæðagreiðslu Tveir hópferðabílar skullu saman á Suðurlandsbraut Frakkar og Litáar endurskoða Ríkisendurskoðun Lifði af bílslys en missti besta vin sinn Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Útkall vegna hópslagsmála í bílakjallara „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Þungt högg fyrir ferðaþjónustu á Austurlandi Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Þriðjungur borgarbúa vill skipta um ferðamáta Sjá meira