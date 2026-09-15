Innlent

Út­lendingum fækkað það sem af er ári

Kjartan Kjartansson skrifar
Þjóðskrá heldur utan um helstu tölur um mannfjölda á Íslandi.
Þjóðskrá heldur utan um helstu tölur um mannfjölda á Íslandi. Vísir/Vilhelm

Erlendum ríkisborgurum sem eru skráðir með búsetu á Íslandi hefur fækkað um 519 eða 0,6 prósent frá því í desember. Á sama tíma fjölgaði íslenskum ríkisborgurum um 2.405 eða um 0,7 prósent.

Alls voru 83.420 erlendir ríkisborgarar skráðir búsettir á landinu 1. september, rétt rúmur fimmtungur íbúa landsins samkvæmt tölum Þjóðskrár

Stofnunin slær þann varnagla að átaksverkefni hennar að uppfæra lögheimilisskráningar geti haft áhrif á skráðan fjölda erlendra ríkisborgara og þar með breytingar milli tímabila.

Úkraínskum ríkisborgurum hefur fjölgað um 250 einstaklinga frá 1. desember í fyrra. Þá fjölgaði spænskum ríkisborgurum um 180 og nígerískum ríkisborgurum um 85 á tímabilinu.

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