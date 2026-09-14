Innlent

Snúist um dóm­greind frekar en gervi­greind

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Snæbjörn Ragnarsson, hugmynda- og textasmiður á auglýsingastofunni Pipar TBWA, var til viðtals í Reykjavík síðdegis og ræddi meðal annars notkun gervigreindar við hönnunarvinnu.
Snæbjörn Ragnarsson, hugmynda- og textasmiður á auglýsingastofunni Pipar TBWA, var til viðtals í Reykjavík síðdegis og ræddi meðal annars notkun gervigreindar við hönnunarvinnu. Bylgjan

Snæbjörn Ragnarsson, tónlistarmaður og sköpunarstjóri á auglýsingastofunni Pipar TBWA, segir gervigreind vera gagnlegt tól í hönnunarvinnu en hún eigi ekki að koma að lokaafurð hönnunarinnar. Umræðan sé strembin en enn eigi almenningur eftir að átta sig á því hvað gervigreind raunverulega sé.

„Það er náttúrulega á okkar ábyrgð að við eigum ekkert að sýna börnunum eitthvað sem er ekki í lagi. Þú getur ekki rétt börnum eitthvað fjöldaframleitt þar sem orðið lögreglan er ekki rétt stafsett. Þá ertu bara að segja þeim að svona lagað sé í lagi,“ sagði Snæbjörn hann var til viðtals í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í dag.

Í gær vakti Facebook-færsla Braga Valdimars Skúlasonar mikla umræðu þar sem hann birti mynd af límmiða sem dreift var til grunnskólabarna frá lögreglunni. Hins vegar stóð ekki „lögregla“ á vestum lögregluþjónanna á límmiðanum heldur „lógregla.“ Margir vörpuðu þeirri spurningu fram hvort gervigreind hafi verið nýtt við verkið. Snæbjörn segir að augljóslega hafi enginn verið fenginn til þess að lesa yfir lokaafurðina.

„Að lögreglan hafi ekki vit á því að senda eitthvað frá sér sem í fyrsta lagi lítur svona út, vitandi hvernig umræðan hefur verið, sem kannski endurspeglast í því að þau láta eitthvað frá sér sem er ekki stafsett rétt.“

Málið snúist miklu frekar um dómgreind en gervigreindina sjálfa.

„Ég held þetta snúist miklu meira um dómgreind í hvert skipti heldur en nákvæmlega gervigreindina,“ sagði Snæbjörn. 

Bragi Valdimar sagði í færslu sinni að „flennifyrirtæki hafi í leyfis- og umboðsleysi skrapað upp alla mögulega teikni-, tón- og myndstíla sem hæfileikafólk hefur þróað og fullkomnað — til þess að við getum auðveldlega útbúið til að mynda límmiða fyrir börn án þess að splæsa í óþarfa milliliði, á borð við teiknara og hönnuði. Eða yfirlesara,“ skrifaði hann. 

Aðspurður segir Snæbjörn störf prófarkalesara, hönnuða og þýðenda ekki farin að hverfa á auglýsingastofunni.

„Ég get náttúrulega ekki svarað fyrir alheiminn. En ekki okkar megin. Ég hef ekki fundið fyrir því.“

Gervigreindin hafi þó mikil áhrif og nýtist vel í ýmislegt í hönnunarstarfi og sjálfur noti hann hana daglega. Hún nýtist hins vegar ekki í lokaafurð hönnunarstarfs.

„Við notum gervigreindina til að hjálpa okkur en ekkert sem þú sérð í lokaafurðinni er gervigreind “

Eigum eftir að komast að því hvað gervigreind sé 

Umræðan um gervigreind geti reynst afar strembin þar sem hún sé nýtt af nálinni fyrirbæri. Enn eigi almenningur eftir að sammælast um hvað gervigreind í rauninni sé.

„Við erum alltaf að rífa allt niður um leið og það kemur. Ég held að það sem við eigum eftir að gera með gervigreindina sé að komast að því hvað hún er. Þetta er svo nýtt enn þá að við erum að nota hana sem eitthvað sem ég held að hún endi ekkert með að verða.“

Gervigreind Börn og uppeldi Auglýsinga- og markaðsmál Tíska og hönnun Reykjavík síðdegis Bylgjan

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