Snúist um dómgreind frekar en gervigreind Áróra L Davíðsdóttir skrifar 14. september 2026 23:10 Snæbjörn Ragnarsson, hugmynda- og textasmiður á auglýsingastofunni Pipar TBWA, var til viðtals í Reykjavík síðdegis og ræddi meðal annars notkun gervigreindar við hönnunarvinnu. Bylgjan Snæbjörn Ragnarsson, tónlistarmaður og sköpunarstjóri á auglýsingastofunni Pipar TBWA, segir gervigreind vera gagnlegt tól í hönnunarvinnu en hún eigi ekki að koma að lokaafurð hönnunarinnar. Umræðan sé strembin en enn eigi almenningur eftir að átta sig á því hvað gervigreind raunverulega sé. „Það er náttúrulega á okkar ábyrgð að við eigum ekkert að sýna börnunum eitthvað sem er ekki í lagi. Þú getur ekki rétt börnum eitthvað fjöldaframleitt þar sem orðið lögreglan er ekki rétt stafsett. Þá ertu bara að segja þeim að svona lagað sé í lagi,“ sagði Snæbjörn hann var til viðtals í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í dag. Í gær vakti Facebook-færsla Braga Valdimars Skúlasonar mikla umræðu þar sem hann birti mynd af límmiða sem dreift var til grunnskólabarna frá lögreglunni. Hins vegar stóð ekki „lögregla“ á vestum lögregluþjónanna á límmiðanum heldur „lógregla.“ Margir vörpuðu þeirri spurningu fram hvort gervigreind hafi verið nýtt við verkið. Snæbjörn segir að augljóslega hafi enginn verið fenginn til þess að lesa yfir lokaafurðina. „Að lögreglan hafi ekki vit á því að senda eitthvað frá sér sem í fyrsta lagi lítur svona út, vitandi hvernig umræðan hefur verið, sem kannski endurspeglast í því að þau láta eitthvað frá sér sem er ekki stafsett rétt.“ Málið snúist miklu frekar um dómgreind en gervigreindina sjálfa. „Ég held þetta snúist miklu meira um dómgreind í hvert skipti heldur en nákvæmlega gervigreindina,“ sagði Snæbjörn. Bragi Valdimar sagði í færslu sinni að „flennifyrirtæki hafi í leyfis- og umboðsleysi skrapað upp alla mögulega teikni-, tón- og myndstíla sem hæfileikafólk hefur þróað og fullkomnað — til þess að við getum auðveldlega útbúið til að mynda límmiða fyrir börn án þess að splæsa í óþarfa milliliði, á borð við teiknara og hönnuði. Eða yfirlesara,“ skrifaði hann. Aðspurður segir Snæbjörn störf prófarkalesara, hönnuða og þýðenda ekki farin að hverfa á auglýsingastofunni. „Ég get náttúrulega ekki svarað fyrir alheiminn. En ekki okkar megin. Ég hef ekki fundið fyrir því.“ Gervigreindin hafi þó mikil áhrif og nýtist vel í ýmislegt í hönnunarstarfi og sjálfur noti hann hana daglega. Hún nýtist hins vegar ekki í lokaafurð hönnunarstarfs. „Við notum gervigreindina til að hjálpa okkur en ekkert sem þú sérð í lokaafurðinni er gervigreind “ Eigum eftir að komast að því hvað gervigreind sé Umræðan um gervigreind geti reynst afar strembin þar sem hún sé nýtt af nálinni fyrirbæri. Enn eigi almenningur eftir að sammælast um hvað gervigreind í rauninni sé. „Við erum alltaf að rífa allt niður um leið og það kemur. Ég held að það sem við eigum eftir að gera með gervigreindina sé að komast að því hvað hún er. Þetta er svo nýtt enn þá að við erum að nota hana sem eitthvað sem ég held að hún endi ekkert með að verða.“ Gervigreind Börn og uppeldi Auglýsinga- og markaðsmál Tíska og hönnun Reykjavík síðdegis Bylgjan Mest lesið Eldur í Elliðaárdal Innlent Banamaður Bryndísar Klöru kominn á Vernd Innlent Dýraverndunarsinni handtekinn í tengslum við minka- og svínabúsmálið Innlent „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Innlent Nýjar reglur í lauginni og Björn rekinn á dyr Innlent Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Innlent Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Innlent Fundu blóðuga exi og kaðal eftir að kærastinn var handtekinn Innlent Grafalvarlegt að banna heila atvinnugrein Innlent Lifði af bílslys en missti besta vin sinn Innlent Fleiri fréttir Snúist um dómgreind frekar en gervigreind Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Þyrlurnar sinntu útkalli úti á ballarhafi annan daginn í röð Eldur í Elliðaárdal Dómur um ólögmæt bílastæðagjöld gæti verið fordæmisgefandi Samkomulag Tækniskólans og Hafnarfjarðar út um þúfur Unnið að uppfærslu umferðarljósa Mannauðsstjórinn skipaður forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands Grafalvarlegt að banna heila atvinnugrein Höfnuðu kraðaki raka um meint ólögmæti atkvæðagreiðslunnar Vill stórminnka Rúv og hafnar tengingu Gísla við fjarhægri Dýraverndunarsinni handtekinn í tengslum við minka- og svínabúsmálið Greip um eistu lögreglumanns „Takmörkuð sólmyrkvaáhrif“ Íþróttafélög fá að beina frekari upplýsingum að börnum Tíu þúsund börn búi á heimilum undir lágtekjumörkum Kominn á Vernd tveimur árum eftir morðið vegna túlkunaratriðis „Það þarf að hreinsa aðeins loftið“ Hóta tollum vegna hvalveiða og hægri stjórn virðist fallin Banamaður Bryndísar Klöru kominn á Vernd Lýsa vonbrigðum með framgöngu Icelandair í miðri atkvæðagreiðslu Tveir hópferðabílar skullu saman á Suðurlandsbraut Frakkar og Litáar endurskoða Ríkisendurskoðun Lifði af bílslys en missti besta vin sinn Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Útkall vegna hópslagsmála í bílakjallara „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Þungt högg fyrir ferðaþjónustu á Austurlandi Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Þriðjungur borgarbúa vill skipta um ferðamáta Sjá meira