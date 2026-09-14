Félag íslenskra bifreiðaeigenda telur að nýfallinn dómur í Noregi vegna ólögmætra gjalda á bílastæði geti verið fordæmisgefandi á Íslandi. Innheimtufyrirtækinu Riverty var gert skylt að greiða norskum bílstjórum hundruð milljóna norskra króna.
„Um er að ræða stærstu hópmálsókn í sögu Noregs á sviði neytendaréttar. Dómurinn markar því tímamót í baráttu neytenda gegn starfsháttum bílastæðafyrirtækja á Norðurlöndunum,“ segir í tilkynningu á heimasíðu Félags íslenskra bifreiðaeigenda.
Málið var höfðað af norska neytendaráðinu fyrir hönd hundraða þúsunda bílstjóra sem höfðu fengið senda reikninga eftir að hafa lagt í bílastæði. Málið var höfðað gegn Riverty sem hafði fyrir hönd bílastæðafyrirtækja innheimt gjöld sem kölluð voru „borga seinna“ og „leggja & fara“. FÍB segir þau gjöld sambærileg gjöldum í gegnum smáforrit hér á landi.
Héraðsdómur Noregs taldi að gjöldin brytu gegn norskum lögum um fjármálasamninga og væru því ólögmæt. Riverty þarf því að endurgreiða gjöldin auk þriggja prósenta vaxta og dráttarvaxta sem samsvarar um þrjú hundruð milljónum norskra króna (rúmum 3,9 milljörðum íslenskra króna). Fyrirtækið hyggst áfrýja dómnum.
„FÍB hefur um langt skeið bent á vaxandi „græðgisvæðingu“ á bílastæðum í einkaeigu. Félagið hefur sérstaklega gagnrýnt háar vangreiðslu- og vanrækslugjaldkröfur sem sendar eru bíleigendum, oft beint í heimabanka og án fullnægjandi skýringa.“
Félagið og Neytendasamtökin kröfðust þess árið 2025 að gripið yrði til aðgerða vegna innheimtuaðgerða bílastæðafyrirtækja. Neytendastofa hafi þegar sektað fjögur bílastæðafyrirtæki fyrir brot á lögum um góða viðskiptahætti og reglum um verðmerkingar.
FÍB hyggst fylgjast áfram með þróun málsins í Noregi en það sé fordæmisgefandi og geti haft mikla þýðingu fyrir íslenska bíleigendur. Á sama tíma haldi þau áfram að þrýsta á íslensk stjórnvöld um skýrari reglur og gagnsæi í gjaldtöku bílastæðafyrirtækja.