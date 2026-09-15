Innlent

Segir fækkun út­lendinga sýna að stjórn­völd nái tökum á inn­flytj­enda­málum

Kjartan Kjartansson og Birgir Olgeirsson skrifa
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir fækkun útlendinga sýna að stjórnvöld séu á réttri leið.
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir fækkun útlendinga sýna að stjórnvöld séu á réttri leið. Vísir/Ívar Fannar

Dómsmálaráðherra segir að fækkun erlendra ríkisborgara á Íslandi sýni að ríkisstjórnin sé að ná stjórn á innflytjendamálum eftir stefnuleysi fyrri stjórnvalda. Hún boðar frekari aðgerðir í útlendingamálum á nýju þingi.

Erlendum ríkisborgurum sem eru skráðir með búsetu á Íslandi fækkaði um 0,6 prósent, eða rúmlega fimm hundruð manns, frá 1. desember til 1. september samkvæmt tölum sem Þjóðskrá birti í dag. Þeir eru nú um fimmtungur íbúa landsins.

Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segir tölurnar segja að stjórnvöld séu að ná tökum á málaflokknum eftir tíu ára tímabil þar sem landsmönnum fjölgaði um fimmtíu þúsund.

„Mjög kraftmikil fólksfjölgun sem var afleiðing af stefnuleysi miklu frekar en að þetta væri birtingarmynd einhverrar stefnu,“ sagði ráðherrann við fréttamann Vísis eftir ríkisstjórnarfund í morgun.

Stjórnleysi í málaflokknum hefði haft afleiðingar á húsnæðismarkaði, inni í skólum landsins og í heilbrigðiskerfinu.

„Stóra sagan er að við erum að ná stjórn á viðkvæmum málaflokki, innflytjendamálum og útlendingamálum,“ sagði Þorbjörg.

Fyrirvari er í tölum Þjóðskrár um að átak hennar í að uppfæra lögheimilisskráningar geti haft áhrif á skráðan fjölda erlendra ríkisborgara og þar með breytingar milli tímabila.

Endurskoða dvalarleyfi og ríkisborgararétt

Á sama tíma sagði hún að fólksflutningar til landsins væru alger grunnstoð hagvaxtar. Stjórnvöld vildu fá fólk til landsins og að íslenskt samfélag væri ríkara vegna þess.

„Atvinnulífið þarf á fólki að halda en við verðum að hafa yfirsýn og tilfinningu fyrir því hvað er að gerast. Ég lít svo á að þar séum við að ná miklum árangri núna,“ sagði dómsmálaráðherra.

Í haust sagði Þorbjörg ætla að leggja fram frumvarp um heildarendurskoðun kafla útlendingalaga um dvalarleyfi. Ætlunin væri að smíða regluverk sem stæðist tímans tönn og afnema „áberandi íslenskar sérreglur“ líkt og gert hefði verið með reglur um alþjóðlega vernd á síðasta þingi.

Þá vinni ráðuneyti hennar að því að rýna í reglur um ríkisborgararétt.

„Ísland er eyja sem þarf á fólki að halda en við viljum hafa skoðun á því,“ sagði ráðherrann.

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