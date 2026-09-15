Segir fækkun útlendinga sýna að stjórnvöld nái tökum á innflytjendamálum Kjartan Kjartansson og Birgir Olgeirsson skrifa 15. september 2026 14:00 Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir fækkun útlendinga sýna að stjórnvöld séu á réttri leið. Vísir/Ívar Fannar Dómsmálaráðherra segir að fækkun erlendra ríkisborgara á Íslandi sýni að ríkisstjórnin sé að ná stjórn á innflytjendamálum eftir stefnuleysi fyrri stjórnvalda. Hún boðar frekari aðgerðir í útlendingamálum á nýju þingi. Erlendum ríkisborgurum sem eru skráðir með búsetu á Íslandi fækkaði um 0,6 prósent, eða rúmlega fimm hundruð manns, frá 1. desember til 1. september samkvæmt tölum sem Þjóðskrá birti í dag. Þeir eru nú um fimmtungur íbúa landsins. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segir tölurnar segja að stjórnvöld séu að ná tökum á málaflokknum eftir tíu ára tímabil þar sem landsmönnum fjölgaði um fimmtíu þúsund. „Mjög kraftmikil fólksfjölgun sem var afleiðing af stefnuleysi miklu frekar en að þetta væri birtingarmynd einhverrar stefnu,“ sagði ráðherrann við fréttamann Vísis eftir ríkisstjórnarfund í morgun. Stjórnleysi í málaflokknum hefði haft afleiðingar á húsnæðismarkaði, inni í skólum landsins og í heilbrigðiskerfinu. „Stóra sagan er að við erum að ná stjórn á viðkvæmum málaflokki, innflytjendamálum og útlendingamálum,“ sagði Þorbjörg. Fyrirvari er í tölum Þjóðskrár um að átak hennar í að uppfæra lögheimilisskráningar geti haft áhrif á skráðan fjölda erlendra ríkisborgara og þar með breytingar milli tímabila. Endurskoða dvalarleyfi og ríkisborgararétt Á sama tíma sagði hún að fólksflutningar til landsins væru alger grunnstoð hagvaxtar. Stjórnvöld vildu fá fólk til landsins og að íslenskt samfélag væri ríkara vegna þess. „Atvinnulífið þarf á fólki að halda en við verðum að hafa yfirsýn og tilfinningu fyrir því hvað er að gerast. Ég lít svo á að þar séum við að ná miklum árangri núna,“ sagði dómsmálaráðherra. Í haust sagði Þorbjörg ætla að leggja fram frumvarp um heildarendurskoðun kafla útlendingalaga um dvalarleyfi. Ætlunin væri að smíða regluverk sem stæðist tímans tönn og afnema „áberandi íslenskar sérreglur“ líkt og gert hefði verið með reglur um alþjóðlega vernd á síðasta þingi. Þá vinni ráðuneyti hennar að því að rýna í reglur um ríkisborgararétt. „Ísland er eyja sem þarf á fólki að halda en við viljum hafa skoðun á því,“ sagði ráðherrann. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Innflytjendamál Alþingi Mannfjöldi Mest lesið Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Innlent Sá barnaníðinginn fyrir utan heimili sitt: „Þetta rífur bara upp öll sár á einu augabragði“ Innlent Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Innlent Úrskurður Hæstaréttar bakslag fyrir Trump Erlent Tímabært sé að skoða vaxtarmörk borgarinnar Innlent Ummerki um mannaferðir í Toppstöðinni Innlent Reyndu að bjarga málunum en voru of sein Innlent Eitt alræmdasta sakamál Ástralíu: Raðmorðingja sleppt úr fangelsi Erlent Mun Tækniskólinn rísa í Úlfarsárdal? Innlent Hafna viðræðum til hægri Erlent Fleiri fréttir Segir fækkun útlendinga sýna að stjórnvöld nái tökum á innflytjendamálum Bein útsending: Daði Már gangsetur vindmyllur Stjórnarráðið beini auglýsingafé frá samfélagsmiðlum Sá barnaníðinginn fyrir utan heimili sitt: „Þetta rífur bara upp öll sár á einu augabragði“ Reyndu að bjarga málunum en voru of sein Áfall að sjá dæmdan kynferðisbrotamann fyrir utan heimilið Ummerki um mannaferðir í Toppstöðinni Heimilislæknar minna ríkisstjórn á gefin loforð „Það eru gríðarlega miklir hagsmunir í húfi“ Ásmundur skipaður forseti Tímabært sé að skoða vaxtarmörk borgarinnar Í forgangi sé að ræða við starfsfólk SÁÁ og tryggja vinnufrið Útlendingum fækkað það sem af er ári Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Mun Tækniskólinn rísa í Úlfarsárdal? Snúist um dómgreind frekar en gervigreind Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Þyrlurnar sinntu útkalli úti á ballarhafi annan daginn í röð Eldur í Elliðaárdal Dómur um ólögmæt bílastæðagjöld gæti verið fordæmisgefandi Samkomulag Tækniskólans og Hafnarfjarðar út um þúfur Unnið að uppfærslu umferðarljósa Mannauðsstjórinn skipaður forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands Grafalvarlegt að banna heila atvinnugrein Höfnuðu kraðaki raka um meint ólögmæti atkvæðagreiðslunnar Vill stórminnka Rúv og hafnar tengingu Gísla við fjarhægri Dýraverndunarsinni handtekinn í tengslum við minka- og svínabúsmálið Greip um eistu lögreglumanns „Takmörkuð sólmyrkvaáhrif“ Íþróttafélög fá að beina frekari upplýsingum að börnum Sjá meira