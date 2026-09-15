Innlent

Heimilis­læknar minna ríkis­stjórn á gefin lof­orð

Lovísa Arnardóttir skrifar
Gunnar Þór Geirsson er formaður Félags íslenskra heimilislækna.
Gunnar Þór Geirsson er formaður Félags íslenskra heimilislækna. Vísir/Einar

Stjórn Félags íslenskra heimilislækna (FÍH) lýsir yfir sárum vonbrigðum með fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar fyrir næsta ár. Í ályktun minnir stjórnin ríkisstjórnina á gefin loforð um að allir landsmenn eigi að hafa fastan heimilislækni.

Í tilkynningu frá félaginu segir að í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar fyrir næsta ár sé sú fjáraukning sem kynnt er til heilsugæslunnar hvergi nærri nóg til að vinna á uppsöfnuðum fjárhagsvanda. Í fjárlagafrumvarpinu er gert ráð fyrir 56 milljarða framlagi til heilsugæslunnar. Í frumvarpinu má sjá að framlag til heilsugæslu var um 58 milljarðar árið 2025, 51 milljarður í ár og verði svo um 56 milljarðar á næsta ári. Í frumvarpinu kemur fram að framlagið hækki um 2,7 milljarða frá gildandi fjárlögum að frátöldum almennum launa- og verðlagsbreytingum.

Í umfjöllun fjárlagafrumvarps kemur fram að framlög til heilbrigðismála hækki um 7,2 milljarða milli ára og að þar af sé rekstur styrktur um 5,3 milljarða vegna öldrunar þjóðar. Í frumvarpinu segir að þetta fjármagn dreifist á milli sérhæfðrar sjúkrahúsþjónustu, heilsugæslu og lyfja.

Færri krónur fyrir hvern einstakling

Í tilkynningu FÍH segir að miðað við fólksfjölgun og launaþróun blasi það þó við að færri krónur séu til umráða fyrir hvern einstakling sem aftur valdi skertri þjónustu.

„Gangi frumvarpið óbreytt eftir í þessum efnum mun það gera núverandi ástand, sem er með öllu óviðunandi, enn verra,“ segir í tilkynningunni.

Eigi nú þegar í erfiðleikum

Þar er bent á að nú þegar eigi heilsugæslur og heilbrigðisstofnanir í erfiðleikum með daglegan rekstur. Sérnám heimilislækna sé ekki fjármagnað og að nú berist fréttir af því að Landspítali hafi sagt upp stöðum sérnámslækna í heimilislækningum vegna fjárskorts.

„Vandséð er hvernig áframhaldandi vanfjármögnun heilsugæslunnar eigi að leiða til þess að fleiri Íslendingum gefist kostur á því að hafa fastan heimilislækni,“ segir í tilkynningunni.

Félagið minnir því ríkisstjórnina af þessu tilefni á fyrirheit sem gefin voru í stefnuyfirlýsingu hennar – lið 14, að allir landsmenn hafi „fastan heimilislækni“, eins og það er orðað.

„Með hliðsjón af fjárlagafrumvarpi ársins 2027 er augljóst að ríkisstjórnin sýnir lítinn sem engan vilja til að ná þessu markmiði fyrir fólkið í landinu,“ segir að lokum.

Heilbrigðismál Landspítalinn Fjárlagafrumvarp 2027 Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið