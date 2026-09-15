Heimilislæknar minna ríkisstjórn á gefin loforð Lovísa Arnardóttir skrifar 15. september 2026 11:46 Gunnar Þór Geirsson er formaður Félags íslenskra heimilislækna. Vísir/Einar Stjórn Félags íslenskra heimilislækna (FÍH) lýsir yfir sárum vonbrigðum með fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar fyrir næsta ár. Í ályktun minnir stjórnin ríkisstjórnina á gefin loforð um að allir landsmenn eigi að hafa fastan heimilislækni. Í tilkynningu frá félaginu segir að í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar fyrir næsta ár sé sú fjáraukning sem kynnt er til heilsugæslunnar hvergi nærri nóg til að vinna á uppsöfnuðum fjárhagsvanda. Í fjárlagafrumvarpinu er gert ráð fyrir 56 milljarða framlagi til heilsugæslunnar. Í frumvarpinu má sjá að framlag til heilsugæslu var um 58 milljarðar árið 2025, 51 milljarður í ár og verði svo um 56 milljarðar á næsta ári. Í frumvarpinu kemur fram að framlagið hækki um 2,7 milljarða frá gildandi fjárlögum að frátöldum almennum launa- og verðlagsbreytingum. Í umfjöllun fjárlagafrumvarps kemur fram að framlög til heilbrigðismála hækki um 7,2 milljarða milli ára og að þar af sé rekstur styrktur um 5,3 milljarða vegna öldrunar þjóðar. Í frumvarpinu segir að þetta fjármagn dreifist á milli sérhæfðrar sjúkrahúsþjónustu, heilsugæslu og lyfja. Færri krónur fyrir hvern einstakling Í tilkynningu FÍH segir að miðað við fólksfjölgun og launaþróun blasi það þó við að færri krónur séu til umráða fyrir hvern einstakling sem aftur valdi skertri þjónustu. „Gangi frumvarpið óbreytt eftir í þessum efnum mun það gera núverandi ástand, sem er með öllu óviðunandi, enn verra,“ segir í tilkynningunni. Eigi nú þegar í erfiðleikum Þar er bent á að nú þegar eigi heilsugæslur og heilbrigðisstofnanir í erfiðleikum með daglegan rekstur. Sérnám heimilislækna sé ekki fjármagnað og að nú berist fréttir af því að Landspítali hafi sagt upp stöðum sérnámslækna í heimilislækningum vegna fjárskorts. „Vandséð er hvernig áframhaldandi vanfjármögnun heilsugæslunnar eigi að leiða til þess að fleiri Íslendingum gefist kostur á því að hafa fastan heimilislækni,“ segir í tilkynningunni. Félagið minnir því ríkisstjórnina af þessu tilefni á fyrirheit sem gefin voru í stefnuyfirlýsingu hennar – lið 14, að allir landsmenn hafi „fastan heimilislækni“, eins og það er orðað. „Með hliðsjón af fjárlagafrumvarpi ársins 2027 er augljóst að ríkisstjórnin sýnir lítinn sem engan vilja til að ná þessu markmiði fyrir fólkið í landinu,“ segir að lokum. Heilbrigðismál Landspítalinn Fjárlagafrumvarp 2027 Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Innlent Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Innlent Úrskurður Hæstaréttar bakslag fyrir Trump Erlent Tímabært sé að skoða vaxtarmörk borgarinnar Innlent Mun Tækniskólinn rísa í Úlfarsárdal? Innlent Sá barnaníðinginn fyrir utan heimili sitt: „Þetta rífur bara upp öll sár á einu augabragði“ Innlent Hafna viðræðum til hægri Erlent Lýsti yfir samkomulagi sem lá ekki fyrir Erlent Eldur í Elliðaárdal Innlent Rússneskur auðjöfur borgaði fyrir draumabrúðkaup Trumps Erlent Fleiri fréttir Sá barnaníðinginn fyrir utan heimili sitt: „Þetta rífur bara upp öll sár á einu augabragði“ Reyndu að bjarga málunum en voru of sein Áfall að sjá dæmdan kynferðisbrotamann fyrir utan heimilið Ummerki um mannaferðir í Toppstöðinni Heimilislæknar minna ríkisstjórn á gefin loforð „Það eru gríðarlega miklir hagsmunir í húfi“ Ásmundur skipaður forseti Tímabært sé að skoða vaxtarmörk borgarinnar Í forgangi sé að ræða við starfsfólk SÁÁ og tryggja vinnufrið Útlendingum fækkað það sem af er ári Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Mun Tækniskólinn rísa í Úlfarsárdal? Snúist um dómgreind frekar en gervigreind Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Þyrlurnar sinntu útkalli úti á ballarhafi annan daginn í röð Eldur í Elliðaárdal Dómur um ólögmæt bílastæðagjöld gæti verið fordæmisgefandi Samkomulag Tækniskólans og Hafnarfjarðar út um þúfur Unnið að uppfærslu umferðarljósa Mannauðsstjórinn skipaður forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands Grafalvarlegt að banna heila atvinnugrein Höfnuðu kraðaki raka um meint ólögmæti atkvæðagreiðslunnar Vill stórminnka Rúv og hafnar tengingu Gísla við fjarhægri Dýraverndunarsinni handtekinn í tengslum við minka- og svínabúsmálið Greip um eistu lögreglumanns „Takmörkuð sólmyrkvaáhrif“ Íþróttafélög fá að beina frekari upplýsingum að börnum Tíu þúsund börn búi á heimilum undir lágtekjumörkum Kominn á Vernd tveimur árum eftir morðið vegna túlkunaratriðis „Það þarf að hreinsa aðeins loftið“ Sjá meira