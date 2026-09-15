Innlent

„Það eru gríðar­lega miklir hags­munir í húfi“

Árni Sæberg skrifar
Eyjólfur Ármannsson er innviðaráðherra.
Eyjólfur Ármannsson er innviðaráðherra. Vísir/Anton Brink

Innviðaráðherra segir boðað verkfall flugvirkja hjá Icelandair alvarlegt mál og að algjört grundvallaratriði sé að deiluaðilar finni lausn á deilunni áður en til verkfalls kemur. Þó hafi möguleikinn á því að setja lög á verkfall flugvirkja ekki komið til umræðu.

Flugvirkjafélag Íslands (FVFÍ) tilkynnti Icelandair í gær að flugvirkjar félagsins sem starfa hjá fyrirtækinu muni hefja ótímabundnar verkfallsaðgerðir miðvikudaginn 23. september næstkomandi. Þeir hafa staðið í kjaradeilu við félagið undanfarna mánuði.

Grundvallaratriði að samningsaðilar nái saman

Birgir Olgeirsson fréttamaður ræddi málið við Eyjólf Ármannsson innviðaráðherra að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun.

„Þetta er alltaf alvarlegt mál upp á flug til og frá landinu. Ég vona bara að samningsaðilar leysi málið, það er tími til stefnu.“

Árið 2010 samþykkti Alþingi frumvarp um lög á verkfall flugvirkja hjá Icelandair en þáverandi samgönguráðherra sagði að ekki væri rými í samfélaginu fyrir átök og deilur af því tagi.

Hvert er þitt mat á stöðunni í samfélaginu í dag með tilliti til þess. Ert þú að upplifa það?

„Þetta er í höndum samningsaðila núna og þeir verða að halda áfram og finna lausn á þessari deilu. Það er grundvallaratriði, algjört grundvallaratriði. En við höfum ekki rætt neitt slíkt, að setja lög á verkfallið. Það hefur ekki komið til umræðu.“

Miklir hagsmunir undir og ábyrgð mikil

Líkt og Vísir fjallaði um í gær gæti verkfall flugvirkja kostað allt að milljarð króna á dag.

„Það eru gríðarlega miklir hagsmunir í húfi og ábyrgð samningsaðila er mjög, mjög mikil. Þeir verða að nýta tímann vel fram að boðuðu verkfalli. Það er grundvallaratriði.“

Þannig að þið stígið ekkert inn í viðræður eins og er?

„Ég ætla ekki að fara að svara vangaveltum um slíkt, enda hefur það ekki verið rætt og ekki komið að þeim tímapunkti.“

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