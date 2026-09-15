„Það eru gríðarlega miklir hagsmunir í húfi“ Árni Sæberg skrifar 15. september 2026 11:43 Eyjólfur Ármannsson er innviðaráðherra. Vísir/Anton Brink Innviðaráðherra segir boðað verkfall flugvirkja hjá Icelandair alvarlegt mál og að algjört grundvallaratriði sé að deiluaðilar finni lausn á deilunni áður en til verkfalls kemur. Þó hafi möguleikinn á því að setja lög á verkfall flugvirkja ekki komið til umræðu. Flugvirkjafélag Íslands (FVFÍ) tilkynnti Icelandair í gær að flugvirkjar félagsins sem starfa hjá fyrirtækinu muni hefja ótímabundnar verkfallsaðgerðir miðvikudaginn 23. september næstkomandi. Þeir hafa staðið í kjaradeilu við félagið undanfarna mánuði. Grundvallaratriði að samningsaðilar nái saman Birgir Olgeirsson fréttamaður ræddi málið við Eyjólf Ármannsson innviðaráðherra að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. „Þetta er alltaf alvarlegt mál upp á flug til og frá landinu. Ég vona bara að samningsaðilar leysi málið, það er tími til stefnu.“ Árið 2010 samþykkti Alþingi frumvarp um lög á verkfall flugvirkja hjá Icelandair en þáverandi samgönguráðherra sagði að ekki væri rými í samfélaginu fyrir átök og deilur af því tagi. Hvert er þitt mat á stöðunni í samfélaginu í dag með tilliti til þess. Ert þú að upplifa það? „Þetta er í höndum samningsaðila núna og þeir verða að halda áfram og finna lausn á þessari deilu. Það er grundvallaratriði, algjört grundvallaratriði. En við höfum ekki rætt neitt slíkt, að setja lög á verkfallið. Það hefur ekki komið til umræðu.“ Miklir hagsmunir undir og ábyrgð mikil Líkt og Vísir fjallaði um í gær gæti verkfall flugvirkja kostað allt að milljarð króna á dag. „Það eru gríðarlega miklir hagsmunir í húfi og ábyrgð samningsaðila er mjög, mjög mikil. Þeir verða að nýta tímann vel fram að boðuðu verkfalli. Það er grundvallaratriði.“ Þannig að þið stígið ekkert inn í viðræður eins og er? „Ég ætla ekki að fara að svara vangaveltum um slíkt, enda hefur það ekki verið rætt og ekki komið að þeim tímapunkti.“ Flug Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Kjaramál Mest lesið Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Innlent Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Innlent Úrskurður Hæstaréttar bakslag fyrir Trump Erlent Tímabært sé að skoða vaxtarmörk borgarinnar Innlent Mun Tækniskólinn rísa í Úlfarsárdal? Innlent Hafna viðræðum til hægri Erlent Lýsti yfir samkomulagi sem lá ekki fyrir Erlent Eldur í Elliðaárdal Innlent Sá barnaníðinginn fyrir utan heimili sitt: „Þetta rífur bara upp öll sár á einu augabragði“ Innlent Rússneskur auðjöfur borgaði fyrir draumabrúðkaup Trumps Erlent Fleiri fréttir Sá barnaníðinginn fyrir utan heimili sitt: „Þetta rífur bara upp öll sár á einu augabragði“ Reyndu að bjarga málunum en voru of sein Áfall að sjá dæmdan kynferðisbrotamann fyrir utan heimilið Ummerki um mannaferðir í Toppstöðinni Heimilislæknar minna ríkisstjórn á gefin loforð „Það eru gríðarlega miklir hagsmunir í húfi“ Ásmundur skipaður forseti Tímabært sé að skoða vaxtarmörk borgarinnar Í forgangi sé að ræða við starfsfólk SÁÁ og tryggja vinnufrið Útlendingum fækkað það sem af er ári Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Mun Tækniskólinn rísa í Úlfarsárdal? Snúist um dómgreind frekar en gervigreind Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Þyrlurnar sinntu útkalli úti á ballarhafi annan daginn í röð Eldur í Elliðaárdal Dómur um ólögmæt bílastæðagjöld gæti verið fordæmisgefandi Samkomulag Tækniskólans og Hafnarfjarðar út um þúfur Unnið að uppfærslu umferðarljósa Mannauðsstjórinn skipaður forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands Grafalvarlegt að banna heila atvinnugrein Höfnuðu kraðaki raka um meint ólögmæti atkvæðagreiðslunnar Vill stórminnka Rúv og hafnar tengingu Gísla við fjarhægri Dýraverndunarsinni handtekinn í tengslum við minka- og svínabúsmálið Greip um eistu lögreglumanns „Takmörkuð sólmyrkvaáhrif“ Íþróttafélög fá að beina frekari upplýsingum að börnum Tíu þúsund börn búi á heimilum undir lágtekjumörkum Kominn á Vernd tveimur árum eftir morðið vegna túlkunaratriðis „Það þarf að hreinsa aðeins loftið“ Sjá meira