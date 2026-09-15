Í forgangi sé að ræða við starfsfólk SÁÁ og tryggja vinnufrið Lovísa Arnardóttir skrifar 15. september 2026 10:01 Anna Hildur Guðmundsdóttir var kjörin formaður SÁÁ árið 2022. Mynd/Hulda Margrét Aðalstjórn SÁÁ segir í forgangi að funda með starfsfólki og tryggja „vinnufrið, öryggi og traust“ innan samtakanna. Aðalstjórn lýsir í ályktun yfir stuðningi við framkvæmdastjórn SÁÁ í þeirri vinnu framkvæmdastjórnar sem miðar að því að tryggja að heilbrigðisþjónusta samtakanna haldi áfram. Stjórn ætlar ekki að ræða við fjölmiðla um málið samkvæmt tilkynningu. Stjórn SÁÁ kom saman í gær vegna vantraustsyfirlýsingar starfsmanna og alvarlegrar stöðu innan samtakanna. Til fundarins mættu aðalstjórnarmenn, framkvæmdastjórn, fráfarandi forstjóri, fráfarandi yfirmaður lækninga og þrír starfsmenn SÁÁ og tóku til máls. Greint var frá því um helgina að sextíu og þrír starfsmenn SÁÁ skrifuðu undir yfirlýsingu og lýstu yfir vantrausti á formann samtakanna, Önnu Hildi Guðmundsdóttur, og framkvæmdastjórn samtakanna. Þá var einnig greint frá því í síðustu viku að Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga, og Þóra Björk Ingólfsdóttir, fagstjóri á Vík, hefðu báðar tilkynnt að þær myndu láta af störfum hjá samtökunum og að gerður hefði verið starfslokasamningur við Ragnheiði Huldu Friðriksdóttur, forstjóra SÁÁ. María Heimisdóttir landlæknir sagði embættið líta stöðuna innan samtakanna mjög alvarlega. Sjá einnig: „Við tökum þessa stöðu mjög alvarlega“ Í tilkynningu frá aðalstjórn í dag kemur jafnframt fram að stjórn hafi í gær komið saman vegna þessarar stöðu sem upp er komin innan samtakanna og vantraustsyfirlýsingar starfsmanna á framkvæmdastjórn SÁÁ. Á fundinum hafi stjórnin aflað upplýsinga frá ólíkum aðilum og gefið starfsfólki kost á að ræða sín sjónarmið. Að því loknu hafi verið samþykkt ályktun. Í tilkynningu segir að aðalstjórn leggi ríka áherslu á stöðugleika, fagleg vinnubrögð, öryggi og áframhaldandi öfluga þjónustu við skjólstæðinga SÁÁ og að þegar hafi verið kallaðir til utanaðkomandi aðilar og vinna hafin sem miði að því að skapa vinnufrið, öryggi og traust í starfseminni. „Sú vinna verður unnin í samráði við þá sem málið varðar og með hagsmuni starfsfólks, skjólstæðinga og starfsemi SÁÁ að leiðarljósi. SÁÁ telur mikilvægt að sjónarmið starfsfólks fái að koma fram og að tekið sé á ólíkum skoðunum með málefnalegum og faglegum hætti. Forgangsverkefni næstu daga er því að eiga samtal við starfsfólk samtakanna, byggja upp traust og tryggja þann vinnufrið sem nauðsynlegur er fyrir öfluga og trausta þjónustu,“ segir í tilkynningunni og að þess vegna ætli samtökin ekki að veita fjölmiðlum viðtal að svo stöddu. Ályktun í heild sinni: „Aðalstjórn SÁÁ lýsir yfir stuðningi við framkvæmdastjórn félagsins í þeirri vinnu sem miðar að því að tryggja að heilbrigðisþjónusta SÁÁ haldi áfram í styrkum farvegi. Þá leggur aðalstjórn áherslu á mikilvægi þess að styðja við stöðugleika, fagleg vinnubrögð og áframhaldandi öfluga þjónustu við skjólstæðinga samtakanna. Aðalstjórn leggur fyrir framkvæmdastjórn að fela utanaðkomandi aðila að skapa vinnufrið, öryggi og traust í starfseminni. Aðalstjórn þakkar starfsfólki sem hefur látið sig málefni félagsins varða þar sem mikilvægt er að sjónarmið þeirra komi fram og að tekið sé á ólíkum skoðunum á málefnalegan hátt. Aðalstjórn óskar eftir því að framkvæmdastjórn upplýsi hana reglulega um framvindu mála og mun fylgjast með þeirri vinnu sem fram undan er, með það að markmiði að viðhalda öflugu starfi SÁÁ, faglegri og traustri þjónustu og góðum starfsanda.“ SÁÁ Heilbrigðismál Geðheilbrigði Vinnustaðamenning Fíkn Tengdar fréttir Ráðherra boðar aukið eftirlit Taka þarf á agaleysi í útgjöldum ríkisstofnana segir fjármálaráðherra sem boðar verulega aukið eftirlit. Þingstörf hófust á ný í morgun þegar ráðherra mælti fyrir hallalausum fjárlögum. Þingmenn stjórnarandstöðunnar gagnrýndu gjaldahækkanir og óttast að sveitarfélög muni fylgja fordæmi ríkisins. 10. september 2026 11:46 Skora á yfirvöld að taka SÁÁ til skoðunar Rótin, félag um konur, áföll og vímugjafa, segir átök innan SÁÁ vera enn eina birtingarmynd langvarandi veikleika í skipulagi þeirrar þjónustu sem samtökin reka. Ríkið eigi að tryggja að skýr mörk séu á milli framkvæmdastjórnar SÁÁ og faglegrar yfirstjórnar sjúkrahússins Vogs og annarrar þjónustu. 9. september 2026 16:44 Ólga innan SÁÁ og upprisa AfD Í hádegisdfréttum verður rætt við formann SÁÁ sem bregst við gagnrýni sem stjórn samtakanna hefur fengið síðustu daga í kjölfar þess að starfslokasamningur var gerður við forstjóra SÁÁ. 5. september 2026 11:44 Kýld niður fjallið og hafi svo horft á formanninn ljúga í fjölmiðlum Fráfarandi fagstjóri á Vík, meðferðarstöð SÁÁ, fordæmir vinnubrögð stjórnar SÁÁ og segir fullreynt að heilbrigðisþjónusta sem þessi sé á forræði félagasamtaka. Hún kallar eftir því að stjórnvöld grípi inn í og hefur miklar áhyggjur af framtíð meðferðarstarfsins. Þá segir hún að formaður SÁÁ hafi logið því opinberlega þegar hún sagðist ekki hafa frétt af uppsögn annars stjórnanda. 4. september 2026 21:54 SÁÁ missir forstjóra og yfirlækni Framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ ætlar að hætta störfum en bæði forstjóri samtakanna og fagstjóri hættu í síðasta mánuði. Lækningastjórinn tilkynnti starfsfólki um þetta í morgun. 1. september 2026 12:34 Mest lesið Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Innlent Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Innlent Úrskurður Hæstaréttar bakslag fyrir Trump Erlent Mun Tækniskólinn rísa í Úlfarsárdal? Innlent Hafna viðræðum til hægri Erlent Eldur í Elliðaárdal Innlent Rússneskur auðjöfur borgaði fyrir draumabrúðkaup Trumps Erlent Snúist um dómgreind frekar en gervigreind Innlent Útlendingum fækkað það sem af er ári Innlent Tímabært sé að skoða vaxtarmörk borgarinnar Innlent Fleiri fréttir Tímabært sé að skoða vaxtarmörk borgarinnar Í forgangi sé að ræða við starfsfólk SÁÁ og tryggja vinnufrið Útlendingum fækkað það sem af er ári Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Mun Tækniskólinn rísa í Úlfarsárdal? Snúist um dómgreind frekar en gervigreind Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Þyrlurnar sinntu útkalli úti á ballarhafi annan daginn í röð Eldur í Elliðaárdal Dómur um ólögmæt bílastæðagjöld gæti verið fordæmisgefandi Samkomulag Tækniskólans og Hafnarfjarðar út um þúfur Unnið að uppfærslu umferðarljósa Mannauðsstjórinn skipaður forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands Grafalvarlegt að banna heila atvinnugrein Höfnuðu kraðaki raka um meint ólögmæti atkvæðagreiðslunnar Vill stórminnka Rúv og hafnar tengingu Gísla við fjarhægri Dýraverndunarsinni handtekinn í tengslum við minka- og svínabúsmálið Greip um eistu lögreglumanns „Takmörkuð sólmyrkvaáhrif“ Íþróttafélög fá að beina frekari upplýsingum að börnum Tíu þúsund börn búi á heimilum undir lágtekjumörkum Kominn á Vernd tveimur árum eftir morðið vegna túlkunaratriðis „Það þarf að hreinsa aðeins loftið“ Hóta tollum vegna hvalveiða og hægri stjórn virðist fallin Banamaður Bryndísar Klöru kominn á Vernd Lýsa vonbrigðum með framgöngu Icelandair í miðri atkvæðagreiðslu Tveir hópferðabílar skullu saman á Suðurlandsbraut Frakkar og Litáar endurskoða Ríkisendurskoðun Lifði af bílslys en missti besta vin sinn Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Sjá meira