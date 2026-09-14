Á næstu dögum verður unnið að uppfærslu á umferðarljósastýringu á gatnamótum Miklubrautar og Klambratúns annars vegar og Miklubraut og Stakkahlíðar hins vegar. Slökkt verður á ljósunum hluta miðvikudagsins og fimmtudagsins næstkomandi.
Reykjavíkurborg og Vegargerðin vinna saman að uppfærslunni en greint er frá þessu á vef Reykjavíkurborgar. Þar segir að slökkt verði á umferðarljósunum í um fjórar klukkustundir hvorn daginn. Meðan á framkvæmdunum standi megi gera ráð fyrir mögulegum töfum á svæðinu. Vegfarendur eru hvattir til að sýna aðgát og fylgja leiðbeiningum á staðnum.
Uppfærsla ljósastýringar sé liður í áframhaldandi vinnu við að bæta umferðaröryggi á götum borgarinnar.
„Við þökkum fyrir sýndan skilning og þolinmæði á meðan unnið er að þessum nauðsynlegu endurbótum til að bæta umferðaröryggi og umferðarflæði,“ segir á vef Reykjavíkurborgar.
Gönguljós á Miklubraut, tafir við Bústaðaveg og Reykjanesbraut og framtíð gatnamótanna við Kaplakrika eru meðal þeirra umferðarhnúta sem kalla reglulega fram gagnrýni ökumanna.