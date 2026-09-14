Innlent

Unnið að upp­færslu um­ferðar­ljósa

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Á meðan á framkvæmdum stendur má gera ráð fyrir tímabundnum truflunum á umferðarljósum.
Á meðan á framkvæmdum stendur má gera ráð fyrir tímabundnum truflunum á umferðarljósum. Vísir/Vilhelm

Á næstu dögum verður unnið að uppfærslu á umferðarljósastýringu á gatnamótum Miklubrautar og Klambratúns annars vegar og Miklubraut og Stakkahlíðar hins vegar. Slökkt verður á ljósunum hluta miðvikudagsins og fimmtudagsins næstkomandi. 

Reykjavíkurborg og Vegargerðin vinna saman að uppfærslunni en greint er frá þessu á vef Reykjavíkurborgar. Þar segir að slökkt verði á umferðarljósunum í um fjórar klukkustundir hvorn daginn. Meðan á framkvæmdunum standi megi gera ráð fyrir mögulegum töfum á svæðinu. Vegfarendur eru hvattir til að sýna aðgát og fylgja leiðbeiningum á staðnum.

Markmiðið sé að bæta umferðaröryggi

Uppfærsla ljósastýringar sé liður í áframhaldandi vinnu við að bæta umferðaröryggi á götum borgarinnar. 

„Við þökkum fyrir sýndan skilning og þolinmæði á meðan unnið er að þessum nauðsynlegu endurbótum til að bæta umferðaröryggi og umferðarflæði,“ segir á vef Reykjavíkurborgar. 

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