Innlent

Mannauðsstjórinn skipaður for­stjóri Heil­brigðis­stofnunar Austur­lands

Kjartan Kjartansson skrifar
Þórarna Gró Friðjónsdóttir, nýr forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands.
Þórarna Gró Friðjónsdóttir, nýr forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands. Stjórnarráðið

Heilbrigðisráðherra hefur skipað Þórörnu Gró Friðjónsdóttur forstjóra Heilibrigðisstofnunar Austurlands (HSA) til fimm ára. Þórarna var áður framkvæmdastjóri mannauðs og hefur verið settur forstjóri frá því í sumar.

Þórarna hefur starfað við HSA frá 2018, fyrst sem rekstrarstjóri og síðar sem framkvæmdastjóri mannauðs. Hún er með meistarapróf í fjármálum fyrirtækja, B.S. gráðu í sálfræði og diplóma í uppeldis- og menntunarfræðum frá Háskóla Íslands, að því er segir í tilkynningu frá stjórnarráðinu.

Hæfisnefnd vísaði meðal annars til mikillar þekkingar Þórörnu á áætlanagerð, fjármálum hins opinbera, þekkingar á opinberri stjórnsýslu og langrar reynslu af rekstri og stjórn mannauðsmála.

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