Heilbrigðisráðherra hefur skipað Þórörnu Gró Friðjónsdóttur forstjóra Heilibrigðisstofnunar Austurlands (HSA) til fimm ára. Þórarna var áður framkvæmdastjóri mannauðs og hefur verið settur forstjóri frá því í sumar.
Þórarna hefur starfað við HSA frá 2018, fyrst sem rekstrarstjóri og síðar sem framkvæmdastjóri mannauðs. Hún er með meistarapróf í fjármálum fyrirtækja, B.S. gráðu í sálfræði og diplóma í uppeldis- og menntunarfræðum frá Háskóla Íslands, að því er segir í tilkynningu frá stjórnarráðinu.
Hæfisnefnd vísaði meðal annars til mikillar þekkingar Þórörnu á áætlanagerð, fjármálum hins opinbera, þekkingar á opinberri stjórnsýslu og langrar reynslu af rekstri og stjórn mannauðsmála.