Dýraverndunarsinni handtekinn í tengslum við minka- og svínabúsmálið Tómas Arnar Þorláksson skrifar 14. september 2026 14:19 Árni Stefán Árnason, dýraverndarlögfræðingur. vísir Árni Stefán Árnason, dýraverndarlögfræðingur sem hefur lengi staðið í deilum við Matvælastofnun (MAST), var handtekinn í síðustu viku í tengslum við rannsókn lögreglu á innbrotum í svínabú, hænsnabú og minkabú á þessu ári. Þetta herma heimildir fréttastofu. Nútíminn greindi fyrst frá. Í samtali við Nútímann segist Árni hafa verið handtekinn á þriðjudaginn vegna gruns um aðild að innbrotunum fjórum þar sem dýrum var hleypt út. Mikið hefur verið fjallað um málin á þessu ári. Nokkrar handtökur en úr litlu að moða Í byrjun maí var brotist inn í svínabú Stjörnugríss í Brimnesi á Kjalarnesi. Þar voru unnin töluverð skemmdarverk. Í byrjun júní fór fram sambærilegur verknaður í hænsnabúi í Mosfellsbæ. Í báðum tilvikum var skilin eftir svokölluð stefnuyfirlýsing. 29. júlí var þúsundum minka sleppt úr búrum í Mosfellsdal. Það var síðan 2. september sem það var aftur brotist inn í svínabú Stjörnugríss. Þá drápust sex svín. Hjördís Sigurbjörnsdóttir, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, vildi ekki tjá sig um handtökuna þegar fréttastofa leitaði eftir viðbrögðum. Hún tekur þó fram að nokkrir hafi verið handteknir í tengslum við málið. Enn fleiri hafi verið boðaðir eða færðir til yfirheyrslu. Hún vildi annars ekkert tjá sig um rannsókn málsins. „Það er úr litlu að moða, það er lítið af myndefni og fáar vísbendingar. Við erum að gera okkar besta,“ sagði hún. Gagnrýnir MAST harðlega Árni hafnar alfarið sök í samtali við Nútímann og segist ekki tengjast umræddum innbrotum með nokkrum hætti. Lagt hafi verið hald á síma hans og fartölvu. Árni hefur ekki svarað viðtalsbeiðni fréttastofu. Hann segir handtökuna í raun vera vegna gagnrýni hans í garð MAST. Hann hefur ítrekað gagnrýnt Matvælastofnun og skrifað fjölda skoðanagreina um stofnunina. Hrönn Jörundsdóttir, forstjóri MAST, segist ekki tjá sig um einstaka mál innt eftir viðbrögðum við þessu: „Þarna er lögreglan að sinna rannsókn og við erum ekki aðilar að þeirri rannsókn. Allar þær ákvarðanir sem við tökum eru byggðar á þeim gögnum sem við söfnum. Hans ásakanir eiga ekki við rök að styðjast, við byggjum á gögnum og faglegu mati óháð því hvernig eigendur tjá sig og með velferð dýra að leiðarljósi.“ Dýr Mest lesið Banamaður Bryndísar Klöru kominn á Vernd Innlent Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Innlent „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Innlent Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Innlent Lifði af bílslys en missti besta vin sinn Innlent Kominn á Vernd tveimur árum eftir morðið vegna túlkunaratriðis Innlent „Það þarf að hreinsa aðeins loftið“ Innlent Tveir hópferðabílar skullu saman á Suðurlandsbraut Innlent Johnson rétt slapp við árás Rússa Erlent „Það er ekki Stóra-Bretland heldur litla England“ Erlent Fleiri fréttir Vill stórminnka RÚV og hafnar tengingu Gísla við fjarhægri Dýraverndunarsinni handtekinn í tengslum við minka- og svínabúsmálið Greip um eistu lögreglumanns „Takmörkuð sólmyrkvaáhrif“ Íþróttafélög fá að beina frekari upplýsingum að börnum Tíu þúsund börn búi á heimilum undir lágtekjumörkum Kominn á Vernd tveimur árum eftir morðið vegna túlkunaratriðis „Það þarf að hreinsa aðeins loftið“ Hóta tollum vegna hvalveiða og hægri stjórn virðist fallin Banamaður Bryndísar Klöru kominn á Vernd Lýsa vonbrigðum með framgöngu Icelandair í miðri atkvæðagreiðslu Tveir hópferðabílar skullu saman á Suðurlandsbraut Frakkar og Litáar endurskoða Ríkisendurskoðun Lifði af bílslys en missti besta vin sinn Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Útkall vegna hópslagsmála í bílakjallara „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Þungt högg fyrir ferðaþjónustu á Austurlandi Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Þriðjungur borgarbúa vill skipta um ferðamáta „Hverjir tala við mömmu mína?“ Bókun 35 útskýrð á mannamáli Brotist inn í fyrirtæki í miðborginni Slökkvilið í Hafnarfjörð „Síðan er ég bara með hreindýrskálf að lykta af rassinum á mér“ Tvær þyrlur út á ystu nöf lögsögunnar Sökk í þriðja sinn í höfninni „Nú er þessi sleggja að koma fram“ Nýjar reglur í lauginni og Björn rekinn á dyr Forsætisráðherra um gjaldskrárhækkanir og ESB-umsókn Sjá meira