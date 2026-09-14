Innlent

Dýra­verndunar­sinni hand­tekinn í tengslum við minka- og svínabúsmálið

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Árni Stefán Árnason, dýraverndarlögfræðingur.
Árni Stefán Árnason, dýraverndarlögfræðingur. vísir

Árni Stefán Árnason, dýraverndarlögfræðingur sem hefur lengi staðið í deilum við Matvælastofnun (MAST), var handtekinn í síðustu viku í tengslum við rannsókn lögreglu á innbrotum í svínabú, hænsnabú og minkabú á þessu ári. 

Þetta herma heimildir fréttastofu. Nútíminn greindi fyrst frá. Í samtali við Nútímann segist Árni hafa verið handtekinn á þriðjudaginn vegna gruns um aðild að innbrotunum fjórum þar sem dýrum var hleypt út. Mikið hefur verið fjallað um málin á þessu ári. 

Nokkrar handtökur en úr litlu að moða

Í byrjun maí var brotist inn í svínabú Stjörnugríss í Brimnesi á Kjalarnesi. Þar voru unnin töluverð skemmdarverk. Í byrjun júní fór fram sambærilegur verknaður í hænsnabúi í Mosfellsbæ. Í báðum tilvikum var skilin eftir svokölluð stefnuyfirlýsing. 29. júlí var þúsundum minka sleppt úr búrum í Mosfellsdal. Það var síðan 2. september sem það var aftur brotist inn í svínabú Stjörnugríss. Þá drápust sex svín. 

Hjördís Sigurbjörnsdóttir, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, vildi ekki tjá sig um handtökuna þegar fréttastofa leitaði eftir viðbrögðum.

Hún tekur þó fram að nokkrir hafi verið handteknir í tengslum við málið. Enn fleiri hafi verið boðaðir eða færðir til yfirheyrslu. Hún vildi annars ekkert tjá sig um rannsókn málsins.

„Það er úr litlu að moða, það er lítið af myndefni og fáar vísbendingar. Við erum að gera okkar besta,“ sagði hún.

Gagnrýnir MAST harðlega

Árni hafnar alfarið sök í samtali við Nútímann og segist ekki tengjast umræddum innbrotum með nokkrum hætti. Lagt hafi verið hald á síma hans og fartölvu. Árni hefur ekki svarað viðtalsbeiðni fréttastofu.

Hann segir handtökuna í raun vera vegna gagnrýni hans í garð MAST. Hann hefur ítrekað gagnrýnt Matvælastofnun og skrifað fjölda skoðanagreina um stofnunina. 

Hrönn Jörundsdóttir, forstjóri MAST, segist ekki tjá sig um einstaka mál innt eftir viðbrögðum við þessu:

„Þarna er lögreglan að sinna rannsókn og við erum ekki aðilar að þeirri rannsókn. Allar þær ákvarðanir sem við tökum eru byggðar á þeim gögnum sem við söfnum. Hans ásakanir eiga ekki við rök að styðjast, við byggjum á gögnum og faglegu mati óháð því hvernig eigendur tjá sig og með velferð dýra að leiðarljósi.“

Dýr

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