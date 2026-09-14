„Takmörkuð sólmyrkvaáhrif“ Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar 14. september 2026 14:02 Arnar Már Ólafsson ferðamálastjóri telur að ferðaþjónustan geti vel við unað eftir sumarið. Vísir/Ívar Fjöldi ferðamanna hér á landi í sumar dróst lítilega saman milli ára og sólmyrkvinn dró ekki eins marga til landsins og menn vonuðu að sögn ferðamálastjóra. Ferðaþjónustan sé þó nokkuð sátt við sumarið miðað við óvissu í heimsmálunum. „Alls hafa 830 þúsund ferðamenn komið hingað til lands í sumar eða frá júní til ágúst, sem eru um 20 þúsund færri en í fyrra,“ segir Arnar Már Ólafsson ferðamálastjóri. Hann segir að sólmyrkvinn þann 12. ágúst hafi ekki dregið eins marga til landsins og vonast hafi verið til. „Hann hafði einhver áhrif en ekki eins mikil og menn áttu von á. Við skulum segja að þetta hafi verið svona takmörkuð sólmyrkvaáhrif. Ferðamenn í ágúst voru nánast jafn margir og í fyrra þrátt fyrir sólmyrkvann,“ segir Arnar. Bandaríkjamenn séu ennþá langfjölmennastir en það sem veki athygli sé fjölgun ferðamanna frá Kanada. „Þeim hefur fjölgað um 40 prósent,“ segir hann. Arnar telur að ferðaþjónustan sé í heild sátt við sumarið en meiri óvissa ríki um framhaldið. „Bókunarhegðunin hefur breyst því fólk er að ákveða sig með skemmri fyrirvara. Fólki finnst óþægilegt hvað það er lítið af bókunum framundan en miðað við það sem ég hef heyrt er engin ástæða til að örvænta,“ segir Arnar að lokum. Ferðaþjónusta Ferðalög Almyrkvi 12. ágúst 2026 Mest lesið Banamaður Bryndísar Klöru kominn á Vernd Innlent Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Innlent „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Innlent Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Innlent Lifði af bílslys en missti besta vin sinn Innlent Kominn á Vernd tveimur árum eftir morðið vegna túlkunaratriðis Innlent „Það þarf að hreinsa aðeins loftið“ Innlent Tveir hópferðabílar skullu saman á Suðurlandsbraut Innlent Johnson rétt slapp við árás Rússa Erlent „Það er ekki Stóra-Bretland heldur litla England“ Erlent Fleiri fréttir Vill stórminnka RÚV og hafnar tengingu Gísla við fjarhægri Dýraverndunarsinni handtekinn í tengslum við minka- og svínabúsmálið Greip um eistu lögreglumanns „Takmörkuð sólmyrkvaáhrif“ Íþróttafélög fá að beina frekari upplýsingum að börnum Tíu þúsund börn búi á heimilum undir lágtekjumörkum Kominn á Vernd tveimur árum eftir morðið vegna túlkunaratriðis „Það þarf að hreinsa aðeins loftið“ Hóta tollum vegna hvalveiða og hægri stjórn virðist fallin Banamaður Bryndísar Klöru kominn á Vernd Lýsa vonbrigðum með framgöngu Icelandair í miðri atkvæðagreiðslu Tveir hópferðabílar skullu saman á Suðurlandsbraut Frakkar og Litáar endurskoða Ríkisendurskoðun Lifði af bílslys en missti besta vin sinn Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Útkall vegna hópslagsmála í bílakjallara „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Þungt högg fyrir ferðaþjónustu á Austurlandi Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Þriðjungur borgarbúa vill skipta um ferðamáta „Hverjir tala við mömmu mína?“ Bókun 35 útskýrð á mannamáli Brotist inn í fyrirtæki í miðborginni Slökkvilið í Hafnarfjörð „Síðan er ég bara með hreindýrskálf að lykta af rassinum á mér“ Tvær þyrlur út á ystu nöf lögsögunnar Sökk í þriðja sinn í höfninni „Nú er þessi sleggja að koma fram“ Nýjar reglur í lauginni og Björn rekinn á dyr Forsætisráðherra um gjaldskrárhækkanir og ESB-umsókn Sjá meira