Innlent

„Tak­mörkuð sólmyrkvaáhrif“

Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar
Arnar Már Ólafsson ferðamálastjóri telur að ferðaþjónustan geti vel við unað eftir sumarið.
Arnar Már Ólafsson ferðamálastjóri telur að ferðaþjónustan geti vel við unað eftir sumarið. Vísir/Ívar

Fjöldi ferðamanna hér á landi í sumar dróst lítilega saman milli ára og sólmyrkvinn dró ekki eins marga til landsins og menn vonuðu að sögn ferðamálastjóra. Ferðaþjónustan sé þó nokkuð sátt við sumarið miðað við óvissu í heimsmálunum.

„Alls hafa 830 þúsund ferðamenn komið hingað til lands í sumar eða frá júní til ágúst, sem eru um 20 þúsund færri en í fyrra,“ segir Arnar Már Ólafsson ferðamálastjóri. 

Hann segir að sólmyrkvinn þann 12. ágúst hafi ekki dregið eins marga til landsins og vonast hafi verið til. 

 „Hann hafði einhver áhrif en ekki eins mikil og menn áttu von á. Við skulum segja að þetta hafi verið svona takmörkuð sólmyrkvaáhrif. Ferðamenn í ágúst voru nánast jafn margir og í fyrra þrátt fyrir sólmyrkvann,“ segir Arnar.

Bandaríkjamenn séu ennþá langfjölmennastir en það sem veki athygli sé fjölgun ferðamanna frá Kanada.

„Þeim hefur fjölgað um 40 prósent,“ segir hann.

Arnar telur að ferðaþjónustan sé í heild sátt við sumarið en meiri óvissa ríki um framhaldið.

„Bókunarhegðunin hefur breyst því fólk er að ákveða sig með skemmri fyrirvara. Fólki finnst óþægilegt hvað það er lítið af bókunum framundan en miðað við það sem ég hef heyrt er engin ástæða til að örvænta,“ segir Arnar að lokum. 

Ferðaþjónusta Ferðalög Almyrkvi 12. ágúst 2026

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