Innlent

Greip um eistu lög­reglu­manns

Bjarki Sigurðsson skrifar
Konan greip um kynfæri lögreglumanns sem var að færa hana í fangaklefa.
Konan greip um kynfæri lögreglumanns sem var að færa hana í fangaklefa. Vísir/Vilhelm

Kona á sextugsaldri hefur verið dæmd til tveggja mánaða skilorðsbundinnar fangelsisvistar fyrir brot gegn valdstjórninni og kynferðislega áreitni. Konan greip um kynfæri lögreglumanns þegar hann var að færa hana í fangaklefa.

Konan var handtekin 9. nóvember 2023 vegna brots á lögreglusamþykkt Reykjavíkur. Hún var færð á lögreglustöðina þar sem átti að vista hana í fangageymslu. Hún var samkvæmt gögnum málsins æst og óstýrilát, baðaði út höndum, fylgdi ekki fyrirmælum og lét fúkyrðum rigna yfir lögreglumenn. Þá viðhafði hún kynferðislegt tal og framkomu í þeirra garð. 

Hún hafi ekki viljað fara sjálfviljug í fangaklefa og því tóku lögreglumaður og varðstjóri hana grunntökum til að koma henni inn. Hún náði að losa tak lögreglumannsins og teygði hönd sína aftur. Þá greip hún þéttingsfast um kynfæri mannsins utanklæða með þeim afleiðingum að hann hlaut eymsli í eistum. Maðurinn segir konuna hafa kreist nokkuð fast og að hann hafi verið aumur í eistunum í nokkurn tíma eftir. 

Man ekki en neitar samt

Fyrir dómi sagðist konan lítið muna eftir atvikum málsins. Hún hefði verið ölvuð en hafnaði því að hafa gripið um kynfæri mannsins. 

Tveir aðrir lögreglumenn en brotaþoli gáfu skýrslu fyrir dómi. Þeir gátu báðir staðfest aðdragandann en hvorugur varð var við það að hún hafi gripið um kynfæri mannsins. 

Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur kemur fram að í málinu liggi frammi myndbönd sem sýna atvikið. Í þeim má sjá konuna losa hendina og þreifa í átt að kynfærum mannsins. Það mátti þó ekki greina hvort konan hefði gripið um kynfærin eða ekki, þó að myndböndin hafi ekki útilokað það. Á einu þeirra má sjá lögreglumanninn víkja sér undan konunni með því að reka rassinn aftur, sem stemmt getur við það að konan hafi gripið í kynfæri hans. 

Konan ótrúverðug

Dómnum þótti framburður allra lögreglumannanna trúverðugur og samrýmast. Framburður konunnar hafi hins vegar verið ótrúverðugur þegar hún neitaði alfarið að hafa gripið um kynfæri mannsins. 

„Framburður ákærðu um að hún hafi ekki haft ásetning til að viðhafa óviðeigandi kynferðislega hegðun eða kynferðislegt tal, eða að eiga í átökum við lögreglu í umrætt sinn, er einnig ótrúverðugur, enda er hann í mótsögn við önnur gögn málsins, en meðal annarra gagna eru myndbandsupptökur þar sem ákærða heyrist ræða kynferðisleg mál við lögreglumenn, auk þess sem hún sést ítrekað sparka í átt að þeim,“ segir í dómnum. 

Það er talið hafið yfir allan skynsamlegan vafa að konan hafi viðhaft þá háttsemi sem hún var ákærð fyrir. Tæp þrjú ár liðu frá broti fram að dómi og er drátturinn ámælisverður að mati dómsins. 

Konan hlaut tveggja mánaða skilorðsbundinn dóm. Þá þarf hún að greiða málsvarnarlaun skipaðs verjanda síns sem námu sjö hundruð þúsund krónum. 

Dómsmál Kynferðisofbeldi Lögreglan Reykjavík

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