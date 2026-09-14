Greip um eistu lögreglumanns Bjarki Sigurðsson skrifar 14. september 2026 14:16 Konan greip um kynfæri lögreglumanns sem var að færa hana í fangaklefa. Vísir/Vilhelm Kona á sextugsaldri hefur verið dæmd til tveggja mánaða skilorðsbundinnar fangelsisvistar fyrir brot gegn valdstjórninni og kynferðislega áreitni. Konan greip um kynfæri lögreglumanns þegar hann var að færa hana í fangaklefa. Konan var handtekin 9. nóvember 2023 vegna brots á lögreglusamþykkt Reykjavíkur. Hún var færð á lögreglustöðina þar sem átti að vista hana í fangageymslu. Hún var samkvæmt gögnum málsins æst og óstýrilát, baðaði út höndum, fylgdi ekki fyrirmælum og lét fúkyrðum rigna yfir lögreglumenn. Þá viðhafði hún kynferðislegt tal og framkomu í þeirra garð. Hún hafi ekki viljað fara sjálfviljug í fangaklefa og því tóku lögreglumaður og varðstjóri hana grunntökum til að koma henni inn. Hún náði að losa tak lögreglumannsins og teygði hönd sína aftur. Þá greip hún þéttingsfast um kynfæri mannsins utanklæða með þeim afleiðingum að hann hlaut eymsli í eistum. Maðurinn segir konuna hafa kreist nokkuð fast og að hann hafi verið aumur í eistunum í nokkurn tíma eftir. Man ekki en neitar samt Fyrir dómi sagðist konan lítið muna eftir atvikum málsins. Hún hefði verið ölvuð en hafnaði því að hafa gripið um kynfæri mannsins. Tveir aðrir lögreglumenn en brotaþoli gáfu skýrslu fyrir dómi. Þeir gátu báðir staðfest aðdragandann en hvorugur varð var við það að hún hafi gripið um kynfæri mannsins. Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur kemur fram að í málinu liggi frammi myndbönd sem sýna atvikið. Í þeim má sjá konuna losa hendina og þreifa í átt að kynfærum mannsins. Það mátti þó ekki greina hvort konan hefði gripið um kynfærin eða ekki, þó að myndböndin hafi ekki útilokað það. Á einu þeirra má sjá lögreglumanninn víkja sér undan konunni með því að reka rassinn aftur, sem stemmt getur við það að konan hafi gripið í kynfæri hans. Konan ótrúverðug Dómnum þótti framburður allra lögreglumannanna trúverðugur og samrýmast. Framburður konunnar hafi hins vegar verið ótrúverðugur þegar hún neitaði alfarið að hafa gripið um kynfæri mannsins. „Framburður ákærðu um að hún hafi ekki haft ásetning til að viðhafa óviðeigandi kynferðislega hegðun eða kynferðislegt tal, eða að eiga í átökum við lögreglu í umrætt sinn, er einnig ótrúverðugur, enda er hann í mótsögn við önnur gögn málsins, en meðal annarra gagna eru myndbandsupptökur þar sem ákærða heyrist ræða kynferðisleg mál við lögreglumenn, auk þess sem hún sést ítrekað sparka í átt að þeim,“ segir í dómnum. Það er talið hafið yfir allan skynsamlegan vafa að konan hafi viðhaft þá háttsemi sem hún var ákærð fyrir. Tæp þrjú ár liðu frá broti fram að dómi og er drátturinn ámælisverður að mati dómsins. Konan hlaut tveggja mánaða skilorðsbundinn dóm. Þá þarf hún að greiða málsvarnarlaun skipaðs verjanda síns sem námu sjö hundruð þúsund krónum. Dómsmál Kynferðisofbeldi Lögreglan Reykjavík Mest lesið Banamaður Bryndísar Klöru kominn á Vernd Innlent Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Innlent „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Innlent Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Innlent Lifði af bílslys en missti besta vin sinn Innlent Kominn á Vernd tveimur árum eftir morðið vegna túlkunaratriðis Innlent „Það þarf að hreinsa aðeins loftið“ Innlent Tveir hópferðabílar skullu saman á Suðurlandsbraut Innlent Johnson rétt slapp við árás Rússa Erlent „Það er ekki Stóra-Bretland heldur litla England“ Erlent Fleiri fréttir Vill stórminnka RÚV og hafnar tengingu Gísla við fjarhægri Dýraverndunarsinni handtekinn í tengslum við minka- og svínabúsmálið Greip um eistu lögreglumanns „Takmörkuð sólmyrkvaáhrif“ Íþróttafélög fá að beina frekari upplýsingum að börnum Tíu þúsund börn búi á heimilum undir lágtekjumörkum Kominn á Vernd tveimur árum eftir morðið vegna túlkunaratriðis „Það þarf að hreinsa aðeins loftið“ Hóta tollum vegna hvalveiða og hægri stjórn virðist fallin Banamaður Bryndísar Klöru kominn á Vernd Lýsa vonbrigðum með framgöngu Icelandair í miðri atkvæðagreiðslu Tveir hópferðabílar skullu saman á Suðurlandsbraut Frakkar og Litáar endurskoða Ríkisendurskoðun Lifði af bílslys en missti besta vin sinn Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Útkall vegna hópslagsmála í bílakjallara „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Þungt högg fyrir ferðaþjónustu á Austurlandi Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Þriðjungur borgarbúa vill skipta um ferðamáta „Hverjir tala við mömmu mína?“ Bókun 35 útskýrð á mannamáli Brotist inn í fyrirtæki í miðborginni Slökkvilið í Hafnarfjörð „Síðan er ég bara með hreindýrskálf að lykta af rassinum á mér“ Tvær þyrlur út á ystu nöf lögsögunnar Sökk í þriðja sinn í höfninni „Nú er þessi sleggja að koma fram“ Nýjar reglur í lauginni og Björn rekinn á dyr Forsætisráðherra um gjaldskrárhækkanir og ESB-umsókn Sjá meira