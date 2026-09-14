Eldur kviknaði í Toppstöðinni í Elliðaárdal í Reykjavík á sjöunda tímanum í kvöld. Allt tiltækt slökkvilið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út vegna eldsins.
Varðstjóri hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins staðfestir þetta í samtali við Vísi. Töluverður reykur er á svæðinu og þykkur reykjarmökkur liggur yfir Elliðaárdal og nágrenni.
Slökkvistarf er enn í fullum gangi og eldurinn hefur ekki verið slökktur.
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