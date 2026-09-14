Innlent

Eldur í Elliða­ár­dal

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Áróra L Davíðsdóttir skrifa
Eldur kviknaði í Toppstöðinni.
Eldur kviknaði í Toppstöðinni. Vísir/Anton Brink

Eldur kviknaði í Toppstöðinni í Elliðaárdal í Reykjavík á sjöunda tímanum í kvöld. Allt tiltækt slökkvilið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út vegna eldsins.

Varðstjóri hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins staðfestir þetta í samtali við Vísi. Töluverður reykur er á svæðinu og þykkur reykjarmökkur liggur yfir Elliðaárdal og nágrenni.

Slökkvistarf er enn í fullum gangi og eldurinn hefur ekki verið slökktur.

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Slökkvilið Reykjavík

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