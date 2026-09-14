Innlent

Þyrlurnar sinntu út­kalli úti á ballar­hafi annan daginn í röð

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Myndin er úr safni.
Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Báðar þyrlur Landhelgisgæslunnar voru kallaðar til í útkall langt á hafi úti í dag. Um var að ræða veikindi skipverja um borð í norsku línuveiðiskipi sem statt var töluverðan spöl norðvestur af landinu. Þetta er annan daginn í röð sem Gæslan er kölluð langt á haf út. 

Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar. Gæslunni hafi borist útkall frá skipstjóra norska skipsins rétt fyrir hádegi í dag. Báðar þyrlur hafi verið sendar af stað en önnur hafi lent á Ísafirði til þess að vera til taks ef þurfa skyldi. 

Skipið hafi siglt inn í íslenska efnahagslögsögu til þess að mæta þyrlunni og hafi þau mæst 109 sjómílur norðvestan af Bjargtöngum, ysta oddi Látrabjargs.

Aðgerðin hafi gengið vel en skipverjinn hafi verið hífður upp í þyrluna sem flaug með hann til Reykjavíkur. Þyrlan hafi lent á Reykjavíkurflugvelli klukkan hálf þrjú þar sem sjúkrabíll beið og flutti manninn til aðhlynningar.

Óvenju mörg útköll lengst á hafi úti 

Ásgeir segir að óvenju mörg útköll hafi borist Landhelgisgæslunni upp á síðkastið þar sem þyrlan er kölluð langt á haf út. Síðast í gær sótti þyrla Gæslunnar veikan mann um borð í erlent þjónustuskip sem statt var í um tvö hundruð sjómílna fjarlægð frá landi.

„Ef maður lítur yfir tölfræðina eru útköll langt úti á sjó ekki mörg á ári en þau hafa verið óvenju mörg núna á stuttum tíma,“ segir Ásgeir og að um röð tilviljana sé að ræða.

Þegar um útköll úr slíkri fjarlægð er að ræða séu yfirleitt báðar þyrlur Landhelgisgæslunnar sendar af stað. 

Landhelgisgæslan

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