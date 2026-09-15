Stjórnarráðið beini auglýsingafé frá samfélagsmiðlum Birgir Olgeirsson skrifar 15. september 2026 12:47 Logi Einarsson, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra, segir að samfélagsmiðlar eigi ekki sjálfkrafa að vera fyrsta val við auglýsingakaup. Stjórnarráðið segist ætla að styrkja íslenska fjölmiðla með því að beina auglýsingakaupum sínum til þeirra. Anton Brink Stjórnarráðið segist hafa ákveðið að beina auglýsingakaupum sínum til íslenskra fjölmiðla í stað erlendra samfélagsmiðla og leitarvéla. Markmiðið sé að styrkja rekstur íslenskra fjölmiðla og draga úr því að auglýsingafé renni úr landi. Stjórnarráðið er samheiti yfir ráðuneyti landsins. Í tilkynningu þess í dag er fullyrt að öll ráðuneytin hafi tekið upp breytt verklag. Þar segir jafnframt að menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytið hafi sent stofnunum sínum tilmæli um að fylgja því. „Það skiptir máli að það sé ekki sjálfkrafa fyrsta val að kaupa birtingar á samfélagsmiðlum,“ segir Logi Einarsson, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra, í tilkynningunni. Vilja verja rekstrargrundvöll fjölmiðla Í aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar í fjölmiðlamálum frá því í desember er rekstrarvandi íslenskra fjölmiðla sagður áhyggjuefni fyrir samfélagið allt. Þar segir að sjálfstæðir fréttamiðlar veiti stjórnvöldum og atvinnulífi aðhald, miðli áreiðanlegum upplýsingum og varðveiti íslenska tungu. Alþjóðleg samkeppni hafi hins vegar grafið undan rekstrinum og mikill atgervisflótti orðið úr fjölmiðlum. Í áætluninni er lagt upp með að Stjórnarráðið styðji íslenska fjölmiðla með eigin viðskiptum. Það hætti auglýsingakaupum á samfélagsmiðlum og í leitarvélum og leitist jafnframt við að kaupa áskriftir að íslenskum fréttamiðlum. Vísir greindi frá því í nóvember í fyrra að Logi hefði kynnt sambærileg áform fyrir ráðuneyti sitt. Hagstofan segir meirihluta auglýsingafjár renna úr landi Hagstofan segir að 51 prósent auglýsingafjár íslenskra aðila hafi runnið til erlendra miðla árið 2024, eða tæpir fimmtán milljarðar króna. Greiðslur til þeirra hafi aukist um ellefu prósent að raungildi milli ára á meðan auglýsingakaup hjá innlendum miðlum hafi dregist lítillega saman. Stofnunin bendir þó á að aðeins hluti fjárins hafi farið í auglýsingar sem beindust að íslenskum neytendum. Hluti tengist markaðssetningu ferðaþjónustu erlendis og því verði útstreymið ekki allt talið tekjutap íslenskra miðla. Gagnrýndi auglýsingakaup Þjóðleikhússins DV fjallaði í gær um gagnrýni Sigmars Vilhjálmssonar á auglýsingakaup Þjóðleikhússins hjá Google og Meta. Samkvæmt fréttinni spurði Sigmar hvort íslenskir fjölmiðlar ættu ekki að njóta forgangs þegar opinber stofnun auglýsti á íslensku fyrir íslenskan markað. Logi Einarsson segir að stundum náist ekki með góðu móti til ákveðinna hópa með auglýsingum í fjölmiðlum. Ráðuneytið telur æskilegt að skýr rökstuðningur fylgi auglýsingakaupum annars staðar.Vísir Logi hafi tekið undir að ástæða væri til að skoða málið. DV greinir einnig frá mótbárum í umræðunni um að samfélagsmiðlar geti verið hagkvæmari leið til að ná til ákveðinna hópa, einkum yngra fólks. Segja rökstuðning æskilegan Logi segir í tilkynningu dagsins að stundum náist ekki með góðu móti til ákveðins markhóps með auglýsingum í fjölmiðlum. Ráðuneytið tekur fram að erindið til stofnana þess feli í sér tilmæli. Æskilegt sé að skýr rökstuðningur liggi fyrir þegar keyptar séu auglýsingar annars staðar en í fjölmiðlum. Þá segist ráðuneytið einnig hvetja stofnanirnar til að kaupa fjölmiðlaáskriftir fyrir starfsfólk. 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