Tímabært sé að skoða vaxtarmörk borgarinnar Lovísa Arnardóttir skrifar 15. september 2026 10:17 Guðný Maria segir tímabært að skoða vaxtarmörk borgarinnar vegna mögulegrar uppbyggingar í austurhluta hennar. Aðsend og Vísir/Anton Brink Nýr meirihluti vill gera úrbætur á aðgengi og upplýsingagjöf um bílastæðahúsin í borginni. Þau séu vannýtt. Umhverfis- og skipulagsráð samþykkti nýlega að minnka gjaldskyldu í miðbæ um klukkutíma. Þá segir formaður umhverfis- og skipulagsráðs tímabært að ræða vaxtarmörk borgarinnar og aukna uppbyggingu í austurhluta borgarinnar. Guðný María Jóhannsdóttir, formaður umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur og svæðisskipulagsnefndar, var til viðtals í Bítinu á Bylgjunni um þessi mál en einnig um heildarmyndina í Reykjavík. Hún segir tímabært að ræða vaxtarmörk sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Það séu mikil tækifæri í austurhluta borgar fyrir uppbyggingu. Guðný María segir nauðsynlegt að heildarsýn sé í gildi fyrir skipulag borgarinnar, en hún verði samt að virka eins og hún er í dag. Í umhverfis- og skipulagsráði hafa síðustu mánuði verið teknar ýmsar ákvarðanir til að greiða fyrir því, til dæmis um uppbyggingu, fjölda bílastæða og bílastæðahús. Guðný María segir nýjan meirihluta hafa lokið við 100 daga listann í síðustu viku. Þau telji sig hafa gott umboð kjósenda fyrir breytingum í borginni og þau hafi talið það góða leið að birta verkefnalista svo kjósendur hafi yfirsýn sömuleiðis. Hún segir það hafa verið stress að klára listann á réttum tíma. „Sum af þessum verkefnum þurftu að fara í gegnum ráðið og undirbúa þær breytingar, svo að samþykkja breytingar á reglum sem fara mögulega fyrir borgarráð og jafnvel upp í borgarstjórn, þannig þetta tekur allt tíma,“ segir hún og að þau hafi alveg vitað að það væri bratt að setja sum verkefnin á hundrað daga listann. Hún tekur dæmi um breytingar á reglum um fjölda bíla- og hjólastæða í Reykjavík þar sem þau vildu afnema hámark bílastæðafjölda við nýbyggingar og endurgerð á reitum. Þarna hafi þau viljað koma til móts við uppbyggingaraðila sem hafi kvartað undan því að það hafi vantað bílastæði við nýbyggingar. Hún segir að með breytingunum séu þau ekki að kalla eftir fleiri bílastæðum á yfirborði, heldur að þau séu í kjöllurum eða í bílastæðahúsum fyrir ofan einhvers konar þjónustu- og verslunarkjarna. Þá sagði hún einnig hafa skerpt á íbúðastærðum á uppbyggingareitum og það hafi verið létt á þessum kvöðum þannig að uppbyggingaraðilar fái að segja meira til um stærð íbúðanna sem þeir eru að byggja. Þeir séu sérfræðingar á markaði hverju sinni. Reykjavíkurborg fari með skipulagsvaldið og þurfi þannig að huga að stóru myndinni og í samræmi við þá innviði sem borgin ætli sér að byggja. „Við þurfum að tryggja að skóli sé byggður í nýju hverfi, að íbúasamsetningin sé þannig að það sé eftirspurn eftir skólanum og leikskólunum,“ segir hún og að það þurfi sömuleiðis að huga að samgöngum og skipulagi. Guðný María segir bílahúsin vannýtt og upplýsingagjöf lélega um laus bílastæði í þeim. Vísir/Vilhelm Borgin skipulögð í takt við innviði sem ekki eru til Guðný María segir að það sé verið að skipuleggja borgina í samræmi við ákveðna innviði og samgöngur sem séu komnar en það sé ekki orðið raunin og þannig finnist henni þurfa að nálgast verkefnið með einhvern „millileik“ í huga þar til þessi raunveruleiki raungerist. „Við viljum auðvitað geta farið hér á milli betur með almenningssamgöngum og að við komumst hraðar á milli staða og samgöngur séu skilvirkari, en við erum að mínu mati komin of langt í að skipuleggja og íbúar fluttir inn í þessa þéttingarreiti sem verða mögulega upp við þessar almenningssamgöngur sem munu raungerast, en við þurfum að leysa málið þangað til af því verður.“ Spurð um óvissu um stöðu Borgarlínunnar eða uppbyggingu almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu segir hún óvissuna fyrst og fremst af hálfu ríkisins og snúi að fjármögnun hennar. „Þar er óvissan. Við erum alveg skýr með það að við ætlum að stórefla almenningssamgöngur í Reykjavík,“ segir Guðný María og að til þess að gera það þurfi þau vissu fyrir því að það verði hægt að fjármagna það og ríkið ætli að koma inn með stærstan hluta. Þau þurfi skýr svör við því hvernig eigi að ljúka verkefninu. Vaxtarmörkin muni breytast Hvað varðar vaxtarmörk höfuðborgarsvæðisins segir Guðný María að svæðismörkin hafi verið skipulögð árið 2015 og í gildi til 2040. Þar hafi verið skipulögð vaxtarmörk og Guðný segir að á fjögurra ára verkefnalista nýs meirihluta sé að endurskoða þessi mörk með það að markmiði að skipuleggja nýja byggð auk þess sem að á fjögurra ára listanum sé markmið um að byggja upp á nýjum svæðum, eins og Geldinganesi, og það kalli á breytingu á vaxtarmörkum. Hún segir nýjan meirihluta telja tímabært að skoða vaxtarmörkin og eitt af því sem sé til skoðunar sé hvort að öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu þurfi að vera sammála breytingum á vaxtarmörkum hjá öðrum sveitarfélögum. Hún segir Reykjavík vera skýra í því að hún standi ekki í vegi fyrir því að önnur sveitarfélög stækki sín vaxtamörk. Það sé nauðsynlegt að marka sýn um byggðaþróun og þetta sé hluti af því. Guðný María segir ólíkar ástæður fyrir því að sveitarfélög vilji stækka sín vaxtarmörk, sums staðar vanti land fyrir íbúðir en annars staðar atvinnuþróun og hvert tilvik verði að skoða fyrir sig. Guðný María segir svæðisskipulagsnefnd funda reglulega og eitt af því sem hún skoði nú sé hvaða breytingar hún vilji gera á svæðisskipulagi og vaxtarmörkin séu eitt tól til að framfylgja þessu skipulagi. Auglýsa betur bílahúsin Hvað varðar önnur verkefni segir Guðný María umhverfis- og skipulagsráð nú einnig skoða rekstur bílahúsanna í Reykjavík. Þau hafi ekki verið sjálfbær í rekstri og þau skoði því þjónustu og öryggi þar. Það eigi að fara í sólarhringsopnun frá og með 1. janúar og það eigi að reyna að fá íbúa og ferðamenn til að nota þau oftar. Ráðið samþykkti að stytta gjaldskyldu um einn klukkutíma og það tekur gildi um næstu mánaðamót. Hún telur þörf á að bæta upplýsingagjöf um þau og hvar sé laust. Það þurfi að uppfæra tæknibúnað þannig að það liggi fyrir áður en maður kemur að húsinu hvort það sé laust. Þá þurfi að uppfæra lýsingu og þrif. Tækniskólinn sé velkominn í Reykjavík Að lokum ræddi Guðný María stöðu Tækniskólans en greint var frá því í gær að Hafnarfjarðarbær hefði ekki fundið skólanum lóð í bænum eins og hann ætlaði að gera. Guðný María segir Tækniskólann velkominn til Reykjavíkur og í Höllum í Úlfarsárdal sé í uppbyggingu nýtt hverfi og tilvalið að koma skólanum fyrir þar. Guðný María segir að þar væri hægt að koma til móts við mikla umferð nú þegar úr austri til vesturs. Hún segir alveg hægt að hlaupa hratt og skipulagið geti unnið með því. Þetta sé samt sem áður nýtt hverfi og þurfi að skoða það vel. „Við þurfum að bregðast hratt við í þessu máli,“ segir hún og að borgin sé viljug til að leysa málið með stjórnendum skólans. Hún segir mikið svæði laust í austurhluta borgar fyrir atvinnustarfsemi og skóla. Reykjavík Bílastæði Skóla- og menntamál Framhaldsskólar Skipulagsmál Umferð Borgarlína Strætó Sjálfstæðisflokkurinn Borgarstjórn Bítið Mest lesið Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Innlent Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Innlent Úrskurður Hæstaréttar bakslag fyrir Trump Erlent Mun Tækniskólinn rísa í Úlfarsárdal? Innlent Hafna viðræðum til hægri Erlent Eldur í Elliðaárdal Innlent Rússneskur auðjöfur borgaði fyrir draumabrúðkaup Trumps Erlent Snúist um dómgreind frekar en gervigreind Innlent Útlendingum fækkað það sem af er ári Innlent Tímabært sé að skoða vaxtarmörk borgarinnar Innlent Fleiri fréttir Tímabært sé að skoða vaxtarmörk borgarinnar Í forgangi sé að ræða við starfsfólk SÁÁ og tryggja vinnufrið Útlendingum fækkað það sem af er ári Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Mun Tækniskólinn rísa í Úlfarsárdal? Snúist um dómgreind frekar en gervigreind Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Þyrlurnar sinntu útkalli úti á ballarhafi annan daginn í röð Eldur í Elliðaárdal Dómur um ólögmæt bílastæðagjöld gæti verið fordæmisgefandi Samkomulag Tækniskólans og Hafnarfjarðar út um þúfur Unnið að uppfærslu umferðarljósa Mannauðsstjórinn skipaður forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands Grafalvarlegt að banna heila atvinnugrein Höfnuðu kraðaki raka um meint ólögmæti atkvæðagreiðslunnar Vill stórminnka Rúv og hafnar tengingu Gísla við fjarhægri Dýraverndunarsinni handtekinn í tengslum við minka- og svínabúsmálið Greip um eistu lögreglumanns „Takmörkuð sólmyrkvaáhrif“ Íþróttafélög fá að beina frekari upplýsingum að börnum Tíu þúsund börn búi á heimilum undir lágtekjumörkum Kominn á Vernd tveimur árum eftir morðið vegna túlkunaratriðis „Það þarf að hreinsa aðeins loftið“ Hóta tollum vegna hvalveiða og hægri stjórn virðist fallin Banamaður Bryndísar Klöru kominn á Vernd Lýsa vonbrigðum með framgöngu Icelandair í miðri atkvæðagreiðslu Tveir hópferðabílar skullu saman á Suðurlandsbraut Frakkar og Litáar endurskoða Ríkisendurskoðun Lifði af bílslys en missti besta vin sinn Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Sjá meira