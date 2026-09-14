Nýbygging Tækniskólans verður ekki í Hafnarfirði líkt og stóð til eftir að bænum tókst ekki að afhenda skólanum lóðina sem fyrirhuguð var undir skólann í tæka tíð.
Þetta kemur fram í sameiginlegri yfirlýsingu Tækniskólans og Hafnarfjarðarbæjar.
„Tækniskólinn og Hafnarfjarðarbær hafa undanfarin ár unnið að framtíðaruppbyggingu skólans við Flensborgarhöfn í Hafnarfirði í samræmi við samkomulag við ríkið. Hafnarfjarðarbæ hefur ekki tekist að afhenda Tækniskólanum lóðina sem fyrirhuguð er undir skólann í tæka tíð og óvíst er hvenær af því getur orðið. Af þeim sökum hefur undirbúningur og hönnun nýbyggingarinnar þegar tafist um marga mánuði,“ segir í tilkynningunni.
Þau hafi sammælst um að ekki væri svigrúm til frekari tafa á verkefninu og muni forsvarsmenn Tækniskólans því kanna aðra möguleika á framtíðarstaðsetningu skólans á höfuðborgarsvæðinu.
„Hafnarfjarðarbær og Tækniskólinn leggja áfram áherslu á gott samstarf og að næstu skref verði tekin með faglegum og farsælum hætti. Nánari upplýsingar verða veittar eftir því sem þeirri vinnu miðar áfram.“
Árið 2021 var talið að framtíðarlausn á húsnæðisvanda Tækniskólans væri fundin þegar fulltrúar ríkisstjórnarinnar, bæjaryfirvalda í Hafnarfirði og Tækniskólans undirrituðu viljayfirlýsingu um að byggja nýtt húsnæði við Suðurhöfn í Hafnarfirði.
Þar samþykkti Hafnarfjarðarbær að leggja fram stofnfjárframlag frá bænum í formi lóðar án kvaða og gjalda ásamt beinu fjárframlagi.
Fréttin hefur verið uppfærð.