Ummerki um mannaferðir í Toppstöðinni Sunna Sæmundsdóttir skrifar 15. september 2026 11:47 Birgir Finnsson, slökkviliðsstjóri hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, segir mikinn reyk hafa verið í byggingunni þegar slökkvilið bar að. vísir/samsett Eldsupptök í Toppstöðinni í Elliðaárdal liggja ekki fyrir en slökkviliðsstjóri segir að umgangur virðist hafa verið um húsið sem eigi að vera mannlaust. Ekki er talið að um altjón sé að ræða og enn er stefnt að opnun miðstöðvar jarðaríþrótta í húsinu. Allt tiltækt slökkvilið var kallað út að Toppstöðinni í Elliðaárdal í Reykjavík á sjöunda tímanum í gærkvöldi vegna eldsvoða. Birgir Finnsson, slökkviliðsstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, segir aðgerðir hafa gengið vel enda hefur áður verið farið í útköll í byggingunni sem einnig hefur verið nýtt til æfinga hjá slökkviliði. Þær hafi þó tekið sinn tíma þar sem reykurinn var mikill. „Það tók svolítinn tíma að komast inn og að eldsupptökunum og slökkva eldinn. En sem betur hafði hann ekki dreift mikið úr sér og var ekki í millilofti eða einhverju slíku,“ segir Birgir. Eldurinn var staðbundinn í lægri hluta byggingarinnar en Birgir segir upptökin ekki liggja fyrir. „En húsið á náttúrulega að vera mannlaust en það voru svona ummerki um að það hafi verið hægt að fara þarna inn og út. Og nú er bara lögreglan með vettvanginn til rannsóknar í dag.“ Ekki sé þó hægt að segja hvort eldurinn hafi kviknað af mannavöldum eða öðrum ástæðum og slökkvilið varð ekki vart við mannaferðir þegar komið var á vettvang. „Við höfum hins vegar farið þarna áður og fengið veður af því að einhverjir væru þarna inni og þetta er nú svona ákveðið vandamál þegar að hús standa tóm. Þó að eigendur reyni að leggja sig fram við að loka og tryggja að enginn sé að fara inn að þá eru einhverjir sem að sækja í það og finna sér skjól. Þannig að það svona veldur okkur alltaf áhyggjum þar sem þetta er líka stórt og mikið hús.“ Enn stefnt að miðstöð jaðaríþrótta Til stendur að opna miðstöð útivistar- og jaðaríþrótta í Toppstöðinni og í samtali við fréttastofu segir Hilmar Ingimundarson, sem stendur að baki verkefninu að enn standi til að opna hana í lok árs 2028. Samkvæmt fasteignaskrá hljóðar brunabótamat hússins upp á ríflega 1,2 milljarða króna. Birgir segir að ekki sé um altjón að ræða en umfangið liggur þó ekki fyrir. Asbest er í útveggjum hússins og því var haft samband við heilbrigðiseftirlit sem skoðaði aðstæður í gær um mun aftur gera það í dag. Birgir segir ekki ástæðu til að hafa áhyggjur af því almennt en ráðleggur fólki þó að vera ekki á ferð við húsið að óþörfu. „Þarna eru auðvitað líka bara orðnar skemmdir á klæðningunni þannig að asbestið í raun og veru blasir við að hluta til. En asbest er víða í húsum og meðan það er ekki verið að eiga við það er það ekki talið hættulegt. En um leið og þú ferð eitthvað að rífa í það eða saga í það kemur úr því svona asbestryk sem er hættulegt. Þannig að það er auðvitað bara að húsið sé sem best lokað og fólk sé ekki að þvælast um það þar til að framkvæmdir hefjast eða ákvörðun verður tekin um hvað verður um húsið,“ segir Birgir. Slökkvilið Mest lesið Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Innlent Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Innlent Úrskurður Hæstaréttar bakslag fyrir Trump Erlent Tímabært sé að skoða vaxtarmörk borgarinnar Innlent Mun Tækniskólinn rísa í Úlfarsárdal? 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