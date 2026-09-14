Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Áróra L Davíðsdóttir skrifar 14. september 2026 21:39 „Hún hafði alveg einstakan kraft í þessu öllu saman,“ segir eigandi hryssunnar Vordísar sem fannst á lífi eftir að hafa verið týnd í rúma tvo sólarhringa. Hryssan Vordís frá Árbakka hafði verið týnd í fimmtíu klukkustundir þegar hún fannst í sjálfheldu í mýrarlæk. Eigandi hennar segir hana nú vera komna yfir erfiðasta hjallann en langt endurhæfingarferli sé í vændum. Leit að hinni fjögurra vetra gömlu meri Vordísi frá bænum Árbakka í Rangárþingi ytra hafði staðið yfir í rúma tvo sólarhringa eftir að hún fór úr hólfi sínu í gegnum girðingu. Hún fannst að lokum í holu sem hún hafði að öllum líkindum fallið ofan í í myrkri. Mikill gróður og mýrlendi umkringi svæðið sem um ræðir og því sé engin leið að sjá holuna nema í mikilli nálægð. Að auki gefi hross frá sér lítil sem engin hljóð og því hafi leitin reynst erfið. Höfðu að öllum líkindum gengið fram hjá nokkrum sinnum „Við löbbuðum örugglega bæði daginn áður en hún fannst og daginn fyrir það bara rétt fram hjá henni án þess að vita. Við vorum búin að leita út um allt og hafa samband við fólk í sveitinni. Við settum allt í það að finna hana,“ segir Jóhanna Margrét Snorradóttir, önnur eiganda Vordísar. Tengdaforeldrar Jóhönnu reka hestabúgarð á Árbakka en þar eru þau með á annað hundrað hross og tamninga- og þjálfunarmiðstöð. Jóhanna og kærasti hennar hafa verið að vinna á bænum síðan árið 2018 og keyptu Vordísi í vetur. „Okkur langaði að bæta í ræktunarhryssuhópinn okkar. Það var planið með hana og vonandi er enn ef allt gengur vel,“ segir Jóhanna. Gekk á hljóðið og fann Vordísi Sæmundur Þorbjörn, maður sem hjálpar fjölskyldunni oft til á svæðinu með ýmis verkefni varðandi girðingar og annað, fann hryssuna að lokum eftir langa leit fjölskyldunnar og nágranna. „Við vorum náttúrulega búin að segja honum frá þessari hryssu sem var týnd. Þannig að hann var með eyru og augu opin þegar hann var niður frá. Svo heyrir hann eitthvað hljóð, gengur á það og finnur hana. Þá hefur hún eitthvað verið að hreyfa sig.“ Þá hafi heljarinnar björgunaraðgerð hafist enda séu hross um 350 kíló. Dráttarvél hafi verið fengin til þess að hífa Vordísi upp úr. „Það var rosalega gott að finna hana og á lífi. Við vorum farin að hafa miklar áhyggjur af því að hún væri í vandræðum.“ Hafi sýnt einstakan viljastyrk Það sem hafi þó verið merkilegast af öllu að sögn Jóhönnu var að um leið og Vordís hafi verið komin upp úr holunni hafi hún byrjað að éta gras. „Hún byrjaði strax að sýna að það væri vilji í henni til þess að bjarga sér. Þetta eru hræðilegar aðstæður fyrir hross að vera í svona margar klukkustundir. Það eru mörg hross, held ég, sem hefðu verið búin að gefa upp á að berjast fyrir lífi sínu. Hún hafði alveg einstakan kraft í þessu öllu saman. Hún er eitthvað óvenjuleg, þessi hryssa. Ég held að það séu ekkert öll hross sem hefðu gert þetta sem hún gerði.“ Vordís sé öll að koma til en enn sé langt og strangt bataferli í vændum. „Bataferlið á eftir að taka mikinn tíma. Við erum ekki að sjá fram á að fara að þjálfa hana fyrr en bara kannski einhvern tímann eftir áramót. Hún þarf langan tíma til þess að jafna sig á þessu.“ Hestar Dýr Rangárþing ytra Mest lesið Eldur í Elliðaárdal Innlent Dýraverndunarsinni handtekinn í tengslum við minka- og svínabúsmálið Innlent Banamaður Bryndísar Klöru kominn á Vernd Innlent „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Innlent Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Innlent Grafalvarlegt að banna heila atvinnugrein Innlent Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Innlent Kominn á Vernd tveimur árum eftir morðið vegna túlkunaratriðis Innlent Lifði af bílslys en missti besta vin sinn Innlent „Það þarf að hreinsa aðeins loftið“ Innlent Fleiri fréttir Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Þyrlurnar sinntu útkalli úti á ballarhafi annan daginn í röð Eldur í Elliðaárdal Dómur um ólögmæt bílastæðagjöld gæti verið fordæmisgefandi Samkomulag Tækniskólans og Hafnarfjarðar út um þúfur Unnið að uppfærslu umferðarljósa Mannauðsstjórinn skipaður forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands Grafalvarlegt að banna heila atvinnugrein Höfnuðu kraðaki raka um meint ólögmæti atkvæðagreiðslunnar Vill stórminnka Rúv og hafnar tengingu Gísla við fjarhægri Dýraverndunarsinni handtekinn í tengslum við minka- og svínabúsmálið Greip um eistu lögreglumanns „Takmörkuð sólmyrkvaáhrif“ Íþróttafélög fá að beina frekari upplýsingum að börnum Tíu þúsund börn búi á heimilum undir lágtekjumörkum Kominn á Vernd tveimur árum eftir morðið vegna túlkunaratriðis „Það þarf að hreinsa aðeins loftið“ Hóta tollum vegna hvalveiða og hægri stjórn virðist fallin Banamaður Bryndísar Klöru kominn á Vernd Lýsa vonbrigðum með framgöngu Icelandair í miðri atkvæðagreiðslu Tveir hópferðabílar skullu saman á Suðurlandsbraut Frakkar og Litáar endurskoða Ríkisendurskoðun Lifði af bílslys en missti besta vin sinn Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Útkall vegna hópslagsmála í bílakjallara „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Þungt högg fyrir ferðaþjónustu á Austurlandi Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Þriðjungur borgarbúa vill skipta um ferðamáta „Hverjir tala við mömmu mína?“ Sjá meira