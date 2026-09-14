Úrskurðarnefnd kosningamála hafnaði kröfu fasteignasala um að ógilda þjóðaratkvæðagreiðsluna um aðildarviðræður. Hún taldi kærandann ekki hafa bent á neina annmarka sem gætu leitt til ógildingar þrátt fyrir aragrúa raka í kæru.
Sigfús Aðalsteinsson, fasteignasali og oddviti framboðsins Okkar borgar í Reykjavík, kærði framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslunnar í síðasta mánuði og krafðist þess að hún yrði ógild.
Logi Kjartansson, lögmaður Sigfúsar og Þrastar Jónssonar, meðkæranda hans, tók saman aragrúa raka þeirra um hvernig undirbúningur og framkvæmd atkvæðagreiðslunnar hefði verið ólögmæt að þeirra mati.
Þeir héldu því meðal annars fram að utanríkisráðherra hefði ekki verið heimilt að leggja þingsályktunartillögu um þjóðaratkvæðagreiðsluna fram, að mikilvægum gögnum hefði verið haldið frá almenningi, aðildarviðræður væru ekki mögulegar án stjórnarskrárbreytingar og að upplýsingamiðlum utanríkisráðuneytisins og Ríkisútvarpsins hefði verið einhliða.
Héldu kærendurnir því fram að utanríkisráðherra og einstakir starfsmenn ráðuneytisins gætu hafa framið landráð með undirbúningi þjóðaratkvæðagreiðslunnar.
Úrskurðarnefndin benti á að kosningalög gerðu enga kröfu um að tiltekinn ráðherra legði þingsályktunartillögu um þjóðaratkvæði fram. Ljóst væri að löglega hefði verið boðað til atkvæðagreiðslunnar þar sem Alþingi hefði samþykkt tillöguna.
Varðandi meintar einhliða upplýsingar frá utanríkisráðuneytinu þýddi ákvæði kosningalaga um að landskjörstjórn skyldi standa fyrir víðtækri kynningu á málefni sem væri borið undir þjóðaratkvæði ekki að öðrum stjórnvöldum væri óheimilt að miðla upplýsingum um það.
Vísaði nefndin kærendum á Fjölmiðlanefnd ef þeir hefðu athugasemdir um hlutlægni og áreiðanleika Ríkisútvarpsins.
„Að öðru leyti hafa ekki komið fram efnislegar athugasemdir við undirbúning og framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslunnar sjálfrar í kæru og ekkert hefur komið fram um að hnökrar hafi verið á þeirri framkvæmd.“