Í beinni
Fótbolti - Þjóðadeild karla
Portúgal
Noregur
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Spurningaleikir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Kynlíf
Tíska og hönnun
Skoðun
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
sunnudagur 4. október 2026
8 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Spurningaleikir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Skoðun
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Þjóðadeild karla
Portúgal
Noregur
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Fýluferð til Keflavíkur: „Vitum ekkert eins og staðan er núna“
Fótbolti
Heimir íhugar ekki afsögn og UEFA þurfi að skoða sín mál
Fótbolti
Allt í rugli í Formúlunni: „Hvaða þvæla er í gangi?“
Formúla 1
Sjáðu ruglið í Formúlunni í morgun
Formúla 1
Strákarnir sitja fastir
Fótbolti
Tveir í bann fyrir að bauna á Heimi og Ísraelar með sorgarbönd
Fótbolti
Gylfi sárkvalinn: Missti andann og fer í myndatöku
Fótbolti
Breiðablik - Þróttur 5-4 | Ótrúleg endurkoma meistaranna
Íslenski boltinn
FH - ÍBV 5-0 | Stórsigur FH sem lagaði markatöluna
Íslenski boltinn
Arnar bregst við banni og meiðslum: Þrír nýir með landsliðinu til Tallinn
Fótbolti
Fleiri fréttir
Karólína skoraði og Cecilía hélt hreinu í síðasta leik fyrir HM-umspilið
Írland - Ísrael | Seinni leikurinn sem enginn vildi spila
Portúgal - Noregur | Haaland og félagar reyna að stöðva heimamenn
Tveir í bann fyrir að bauna á Heimi og Ísraelar með sorgarbönd
„Við erum alltaf að fara að taka þetta“
„Þetta er bara víti og rautt spjald“
Breiðablik - Þróttur 5-4 | Ótrúleg endurkoma meistaranna
Fýluferð til Keflavíkur: „Vitum ekkert eins og staðan er núna“
Sjáðu mörkin úr slátrun Englands
FH - ÍBV 5-0 | Stórsigur FH sem lagaði markatöluna
Modric skammast sín
Heimir íhugar ekki afsögn og UEFA þurfi að skoða sín mál
Strákarnir sitja fastir
Hundur truflaði sigur Skota í Skopje
Arnar bregst við banni og meiðslum: Þrír nýir með landsliðinu til Tallinn
Myndaveisla: Flottur sigur Íslands og fötum fækkað í stúkunni
Dásamaði Ronaldo: „Hættir aldrei að vera merkasta táknmynd Portúgals“
Ánægður með óvænt hrós: „Gaman að heyra þetta frá þér“
Glódís hélt hreinu í toppslag og Bayern náð 48 í röð án taps
Gylfi sárkvalinn: Missti andann og fer í myndatöku
„Mikael Anderson kom inn með þvílíka orku“
„Eistar eru með uppskriftina gegn Íslandi“
Einkunnir Íslands: Orri Steinn og Hákon Arnar báru af
Yamal með glæsimark í enn einum sigri Spánar
„Lærði bara mikilvæga reglu“
Eistar bjuggu til toppslag við Íslendinga
Sjáðu mörk Orra og Mikaels gegn Búlgaríu
„Erum að spila á móti ofboðslega slöku liði“
„Ég get alveg sagt þér að hann er ekki sáttur“
Söguleg niðurlæging í Króatíu
Sjá meira
Mest lesið
Fýluferð til Keflavíkur: „Vitum ekkert eins og staðan er núna“
Fótbolti
Heimir íhugar ekki afsögn og UEFA þurfi að skoða sín mál
Fótbolti
Allt í rugli í Formúlunni: „Hvaða þvæla er í gangi?“
Formúla 1
Sjáðu ruglið í Formúlunni í morgun
Formúla 1
Strákarnir sitja fastir
Fótbolti
Tveir í bann fyrir að bauna á Heimi og Ísraelar með sorgarbönd
Fótbolti
Gylfi sárkvalinn: Missti andann og fer í myndatöku
Fótbolti
Breiðablik - Þróttur 5-4 | Ótrúleg endurkoma meistaranna
Íslenski boltinn
FH - ÍBV 5-0 | Stórsigur FH sem lagaði markatöluna
Íslenski boltinn
Arnar bregst við banni og meiðslum: Þrír nýir með landsliðinu til Tallinn
Fótbolti
Í beinni
Fótbolti - Þjóðadeild karla
Portúgal
Noregur
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Spurningaleikir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Kynlíf
Tíska og hönnun
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar