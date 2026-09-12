Kona sem bar vitni gegn föður sínum í einu frægasta dómsmáli Ítalíu á síðustu árum, sem varðaði morðið á móður hennar, er látin. Konan, sem hét Denise Cosco, er talin hafa framið sjálfsvíg. Móðir hennar Lea Garofalo, var myrt árið 2009, þá 35 ára, jafngömul og Denise var þegar hún lést núna í vikunni.
Lea Garofalo er einskonar táknmynd baráttu Ítala gegn mafíunni. Árið 2002 gerðist hún uppljóstari fyrir yfirvöld, fór í vitnavernd, og veitti lögreglu upplýsingar um 'Ndrangheta-glæpahópinn, sem er starfar fyrst og fremst í Kalabríu, syðsta héraði meginlands Ítalíu.
Í þessari frétt er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígs- eða sjálfsskaðahugsanir er bent á Hjálparsíma Rauða krossins 1717, netspjall 1717, Píetasímann 552-2218 sem opinn er allan sólarhringinn, upplýsingasíma heilsugæslunnar 1700 og netspjall Heilsuveru.
Tengslin við 'Ndrangheta voru sterk í báðum ættum Denise. Þrátt fyrir það virðast móðurætt (Garofalo) og föðurætt (Cosco) hennar hafa eldað grátt silfur sín á milli. Á meðal þess sem Lea bar vitni um var að mágur hennar, bróðir barnsföður hennar Carlo Cosco, hefði drepið bróður hennar, Floriano Garofalo. Raunar gaf hún til kynna að Carlo hafi einnig tekið þátt í tilræðinu.
Denise fór með móður sinni í vitnaverndina. Þær fengu báðar nýtt nafn og settust að á nýjum stað. En árið 2009 ákvað Lea að þær myndu hætta í verndinni.
Svo virðist sem að í kjölfarið hafi Carlo Cosco platað Leu á sinn fund í Mílanó, líklega undir því yfirskyni að þau hafi ætlað að ræða framtíð dóttur sinnar, Denise. Lea var myrt af hópi manna og lík hennar brennt.
Carlo sagði Denise að móðir hennar hefði skilið hana eftir og flutt til Ástralíu til að hefja nýtt líf. Hún mun hafa átt erfitt með að trúa þeirri sögu.
Carlo, og fimm aðrir, hlutu árið 2012 lífstíðardóma fyrir ódæðið. Í Réttarhöldunum bar Denise vitni gegn föður sínum. Efra dómstig átti seinna eftir að milda dóm eins mannsins og sýkna annan.
Lífið eftir þetta allt saman mun hafa verið Leu erfitt. Hún mun hafa glímt við andleg veikindi og fíknivanda. Þá hafi hún aftur átt í sambandi við föður sinn, sem situr enn í fangelsi.