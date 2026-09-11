Viktor skoraði í fjórða sigrinum í röð

Viktor Bjarki Daðason var á skotskónum með FC Kaupmannahöfn í 2-0 sigri á Horsens í dönsku úrvalsdeildinni í kvöld. FCK treystir stöðu sína á toppi deildarinnar.
Viktor Bjarki byrjaði fremstur er FCK fékk Horsens í heimsókn á Parken í Kaupmannahöfn í dag og þá var landsliðsmaðurinn Guðlaugur Victor Pálsson í bakverðinum hjá nýliðum Horsens.
FCK komst yfir eftir aðeins sjö mínútna leik þökk sé marki sænska bakvarðarins Felix Bejimo og leiddi 1-0 í hléi.
Viktor Bjarki skoraði svo þegar aðeins fjórar mínútur voru liðnar af síðari hálfleiknum með laglegu skoti úr teignum. Það dugði FCK fyrir 2-0 sigri.
FCK var að vinna fjórða leikinn í röð og er með 21 stig á toppi deildarinnar eftir átta leiki, sex stigum á undan Midtjylland sem á leik inni.
Horsens er um miðja deild, með 10 stig í sjöunda sæti.