Sjáðu markaveislur United og Bayern München Andri Broddason skrifar 11. september 2026 07:30 Youri Tielemans og Bruno Fernandes virðast vera orðnir mestu mátar. James Gill/Getty Images Lokakvöld fyrstu umferðar Meistaradeildar Evrópu fór fram í gær þar sem nóg var skorað af mörkum. Tvö stærstu lið kvöldsins, Bayern München og Manchester United, skoruðu saman níu mörk. Manchester United snéri aftur í Meistaradeild Evróðu eftir þriggja ára fjarveru í gær. Liðið tók á móti Sabah FK frá Aserbaíjan og virtist draumur vera að rætast hjá mörgum leikmanna Sabah. Draumurinn entist þó ekki lengi þar sem Manchester United sýndi mikla yfirburði og var mörkum liðsins dreyft á alla helstu framherja liðsins. Bayern München tók á móti Bodö/Glimt sem átti ótrúlegt tímabil í Meistaradeild Evrópu á síðasta tímabili. Markalaust var í hálfleik en þýsku meistararnir komu tvíefldir í seinni hálfleikinn og skoruðu fimm mörk. Norska liðið náði því ekki að halda áfram góðu gengi frá síðasta tímabili. Fenerbahce og Roma mættust í Tyrklandi í gær og endaði leikurinn með 1-1 jafntefli. Þjálfari Fenerbahce var ekki sáttur við störf sín sem þjálfar liðsins og reyndi að hætta en óvíst er hvort að hann megi gera það. Stjórn liðsins vildi ekki taka á móti afsögn þjálfarans. PSV frá Hollandi tók á móti Shaktar Donetsk í frekar bragðdaufum leik. Leikurinn endaði með 1-1 jafntefli þar sem Shaktar Donetsk náði forystunni undir lok fyrri hálfleiks. Það entist þó ekki lengi þar sem PSV jafnaði strax í seinni hálfleik og reyndist það vera lokamark leiksins. Como spilaði sinn fyrsta Meistaradeildarleik í sögu félagsins í gær þegar liðið tók á móti RB Leipzig. Gengi liðsins heldur áfram að standa fram úr væntingum með þjálfara Cesc Fabregas í brúnni. Ítalska liðið endaði á að vinna öruggan 4-1 sigur og er engin ástæða fyrir því að liðið geti ekki haldið áfram góðu gengi. Lens fór í heimsókn til Slavia Prague í líklegast dramatískasta leik umferðarinnar. Prague náði forystu leiksins þegar tvær mínútur voru eftir af venjulegum leiktíma og virtist sigla heim með sigurinn. Þá náði Lens að skora tvo ótrúleg mörk í uppbótartíma og stela sigrinum á lygilegan hátt. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Manchester United Mest lesið Vandræðalegasta viðtal sögunnar? Fótbolti Infantino hylmi yfir fjárdrátt Eto'o fyrir stuðning Fótbolti ÍBV samdi við bandarískan hermann Handbolti „Pirraðastur er ég yfir þessum tíu lokamínútum“ Handbolti Fékk drauminn uppfylltan eftir MND greiningu Sport Sjáðu markaveislur United og Bayern München Fótbolti Hætti strax eftir leik en forsetinn hafnar uppsögninni Fótbolti United aldrei í vandræðum Fótbolti Róbert Frosti með slitið krossband og á leið í aðgerð Fótbolti Þrjár Evrópuþjóðir í undanúrslitum Körfubolti Fleiri fréttir Gummi Ben fór á kostum: „Hvað varst þú að gera?!“ „Vil spila fyrir félagið eins lengi og mögulegt er“ Ólafur skilur Magga en er ekki sammála Róbert Frosti með slitið krossband og á leið í aðgerð Sjáðu markaveislur United og Bayern München Infantino hylmi yfir fjárdrátt Eto'o fyrir stuðning Vandræðalegasta viðtal sögunnar? Hætti strax eftir leik en forsetinn hafnar uppsögninni Lumbrað á Norðmönnum og dramatík í Prag United aldrei í vandræðum Jólahátíðin snýr aftur á Englandi Bakverðir til bjargar Frakkar vilja Infantino burt Tvö íslensk hæfileikabúnt til Molde Góður gangur í viðræðum Arsenal og Arteta „Vona að það verði enginn munur á vellinum“ Fullkomin frumraun Ídu sem sló í gegn með þrennu Góðar og slæmar fréttir fyrir íslensku liðin sem ætla í Evrópudeildina Á ekki að snúast um karla gegn konum Stjórn Como gefur frá sér sína miða Dómur gæti hafa verið kveðinn upp í máli Manchester City Nýr Camp Nou míglekur Sjáðu tvær þrennur og glæsilegt sigurmark Ødegaard Pochettino segir að Englandsmeistaratitillinn ætti að vera dæmdur af Chelsea Pressa á Blikum og skipulagið gagnrýnt Dagur Dan kom markmanninum í klandur „Gríðarleg vonbrigði“ Víkinga en stór áfangi í augsýn Dagskráin í dag: Manchester United snýr aftur í Meistaradeildina Harmsaga Mudryk heldur áfram Þessir dómarar dæma bikarúrslitin Sjá meira