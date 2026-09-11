Róbert Frosti Þorkelsson sleit krossband á æfingu með liði sínu GAIS í sænsku úrvalsdeildinni. Verið er að undirbúa hann fyrir aðgerð.
Róbert Frosti Þorkelsson var á æfingu með liði sínu GAIS á þriðjudaginn þegar hann þurfti að hætta á æfingu eftir mikinn sársauka í hnénu. Stuttu eftir fóru sjúkraþjálfarar liðsins að skoða hann og kom í ljós að hann var með slitið krossband í hné.
Þetta er virkilegt áfall fyrir Róbert Frosta sem er búinn að skora fjögur mörk á þessu tímabili í sænsku úrvalsdeildinni. Hann er aðeins 21 árs gamall og því óheppilegt að lenda í þessum meiðslum strax.
GAIS er í níunda sæti sænsku úrvalsdeildarinnar með 27 stig og er félagið í þéttum pakka við miðja deild. Það er því áfall fyrir félagið að missa leikmanninn en ekki er staðfest hversu lengi Róbert Frost verður frá, þó að það sé ljóst að hann verður lengi að jafna sig.
Róbert Frosti er uppalinn hjá Stjörnunni og hefur leikið með öllum yngri landsliðum Íslands.