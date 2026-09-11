Markasúpa í Noregi

Tveir Íslendingar voru í byrjunarliði Vålerenga sem vann 6-3 sigur á Röa í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld.
Þær Arna Eiríksdóttir og Fanney Inga Birkisdóttir spiluðu báðar allan leikinn fyrir Vålerenga í skrautlegum leik kvöldsins.
Vålerenga lenti undir eftir aðeins fimm mínútna leik en jafnaði sjö mínútum síðar. Aftur komst Röa yfir á 21 mínútu en tvö mörk seint í hálfleiknum skiluðu 3-2 forystu gestanna í Vålerenga.
Hin 18 ára gamli Marie Preus skoraði þá tvö mörk eftir hléið og Sara Hörte eitt og munaði því lítið um þriðja mark heimakvenna í 6-3 sigri Vålerenga.
Eftir sigurinn er Vålerenga áfram í fjórða sæti deildarinnar með 28 stig eftir 15 leiki. Brann er á toppnum með 38 stig, Álasund með 34 stig í öðru sæti og Rosenborg með 30 stig í því þriðja. Öll þrjú eiga leik inni á Vålerenga.