Gummi Ben fór á kostum: „Hvað varst þú að gera?!“ Sindri Sverrisson skrifar 11. september 2026 11:01 Gummi Ben átti vart orð yfir ömurlegri sendingu Tomás Chorý. Samsett/Sýn Sport Á rétt rúmum fimm mínútum fór Gummi Ben frá því að vera í himnasælu yfir í að húðskamma 31 árs gamlan Tékka, í Meistaradeildarmessunni á Sýn Sport í gærkvöld. Gummi var upp á sitt allra besta þegar hann fylgdist, ásamt þeim Alberti Brynjar Ingasyni og Kjartani Henry Finnbogasyni, með dramatískri atburðarás í lok leikja gærkvöldsins. Óhætt er að mæla með myndbandinu hér að neðan. Klippa: Spá Gumma Ben fór í vaskinn Gummi hafði tippað á heimasigur Slavia Prag gegn Lens, í upphafi þáttar, en þeir Albert og Kjartan tippuðu báðir á jafntefli. Gummi var svo líka með það á bingóspjaldinu sínu að Sabah myndi skora gegn Manchester United á Old Trafford. Um tíma virtist allt vera að ganga upp í lífi Gumma, eftir að Danijel Sturm skoraði fyrir Slavia Prag-menn sem voru manni færri gegn Lens. „Ég elska þennan mann!“ kallaði Gummi en var ekki eins sáttur þegar skipt var yfir á Old Trafford þar sem Orphé Mbina átti skalla í slána á marki United. „Hvað er að honum?“ spurði Gummi vonsvikinn og hann varð svo enn leiðari þegar Tomás Chorý, leikmaður Slavia Prag, gaf frá sér boltann svo að Lens skoraði sigurmark gegn Slavia Prag, örfáum mínútum eftir að Slavia hafði verið yfir. „Hvað varst þú að gera?!“ kallaði Gummi á Chorý á meðan að Albert Brynjar fagnaði ákaft, bara til að angra frænda sinn. Meistaradeildarmessan er á Sýn Sport öll kvöld þegar leikið er í Meistaradeild Evrópu. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Fótbolti Mest lesið Vandræðalegasta viðtal sögunnar? Fótbolti Infantino hylmi yfir fjárdrátt Eto'o fyrir stuðning Fótbolti ÍBV samdi við bandarískan hermann Handbolti „Pirraðastur er ég yfir þessum tíu lokamínútum“ Handbolti Fékk drauminn uppfylltan eftir MND greiningu Sport Sjáðu markaveislur United og Bayern München Fótbolti Hætti strax eftir leik en forsetinn hafnar uppsögninni Fótbolti United aldrei í vandræðum Fótbolti Róbert Frosti með slitið krossband og á leið í aðgerð Fótbolti Þrjár Evrópuþjóðir í undanúrslitum Körfubolti Fleiri fréttir Gummi Ben fór á kostum: „Hvað varst þú að gera?!“ „Vil spila fyrir félagið eins lengi og mögulegt er“ Ólafur skilur Magga en er ekki sammála Róbert Frosti með slitið krossband og á leið í aðgerð Sjáðu markaveislur United og Bayern München Infantino hylmi yfir fjárdrátt Eto'o fyrir stuðning Vandræðalegasta viðtal sögunnar? Hætti strax eftir leik en forsetinn hafnar uppsögninni Lumbrað á Norðmönnum og dramatík í Prag United aldrei í vandræðum Jólahátíðin snýr aftur á Englandi Bakverðir til bjargar Frakkar vilja Infantino burt Tvö íslensk hæfileikabúnt til Molde Góður gangur í viðræðum Arsenal og Arteta „Vona að það verði enginn munur á vellinum“ Fullkomin frumraun Ídu sem sló í gegn með þrennu Góðar og slæmar fréttir fyrir íslensku liðin sem ætla í Evrópudeildina Á ekki að snúast um karla gegn konum Stjórn Como gefur frá sér sína miða Dómur gæti hafa verið kveðinn upp í máli Manchester City Nýr Camp Nou míglekur Sjáðu tvær þrennur og glæsilegt sigurmark Ødegaard Pochettino segir að Englandsmeistaratitillinn ætti að vera dæmdur af Chelsea Pressa á Blikum og skipulagið gagnrýnt Dagur Dan kom markmanninum í klandur „Gríðarleg vonbrigði“ Víkinga en stór áfangi í augsýn Dagskráin í dag: Manchester United snýr aftur í Meistaradeildina Harmsaga Mudryk heldur áfram Þessir dómarar dæma bikarúrslitin Sjá meira