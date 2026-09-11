Fótbolti

Gummi Ben fór á kostum: „Hvað varst þú að gera?!“

Sindri Sverrisson skrifar
Gummi Ben átti vart orð yfir ömurlegri sendingu Tomás Chorý.
Gummi Ben átti vart orð yfir ömurlegri sendingu Tomás Chorý. Samsett/Sýn Sport

Á rétt rúmum fimm mínútum fór Gummi Ben frá því að vera í himnasælu yfir í að húðskamma 31 árs gamlan Tékka, í Meistaradeildarmessunni á Sýn Sport í gærkvöld.

Gummi var upp á sitt allra besta þegar hann fylgdist, ásamt þeim Alberti Brynjar Ingasyni og Kjartani Henry Finnbogasyni, með dramatískri atburðarás í lok leikja gærkvöldsins. Óhætt er að mæla með myndbandinu hér að neðan.

Klippa: Spá Gumma Ben fór í vaskinn

Gummi hafði tippað á heimasigur Slavia Prag gegn Lens, í upphafi þáttar, en þeir Albert og Kjartan tippuðu báðir á jafntefli. Gummi var svo líka með það á bingóspjaldinu sínu að Sabah myndi skora gegn Manchester United á Old Trafford.

Um tíma virtist allt vera að ganga upp í lífi Gumma, eftir að Danijel Sturm skoraði fyrir Slavia Prag-menn sem voru manni færri gegn Lens.

„Ég elska þennan mann!“ kallaði Gummi en var ekki eins sáttur þegar skipt var yfir á Old Trafford þar sem Orphé Mbina átti skalla í slána á marki United.

„Hvað er að honum?“ spurði Gummi vonsvikinn og hann varð svo enn leiðari þegar Tomás Chorý, leikmaður Slavia Prag, gaf frá sér boltann svo að Lens skoraði sigurmark gegn Slavia Prag, örfáum mínútum eftir að Slavia hafði verið yfir.

„Hvað varst þú að gera?!“ kallaði Gummi á Chorý á meðan að Albert Brynjar fagnaði ákaft, bara til að angra frænda sinn.

Meistaradeildarmessan er á Sýn Sport öll kvöld þegar leikið er í Meistaradeild Evrópu.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Fótbolti

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