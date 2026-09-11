Hearts komst í kvöld í undanúrslit skoska deildabikarsins þökk sé 3-0 útisigri á Stenhousemuir.
Stenhousemir er í næst efstu deild, þó í efsta sæti hennar, en búist var fastlega við sigri Hearts í kvöld.
Tómas Bent Magnússon byrjaði á miðju Hearts og spilaði 65 mínútur í leik kvöldsins. Hann lagði upp fyrsta markið fyrir JJ Williams á 35. mínútu en Úgandamaðurinn Rogers Mato skoraði annað mark Hearts fjórum mínútum síðar.
Yan Dhanda innsiglaði þá 3-0 sigur Hearts í síðari hálfleiknum.
Hearts er því komið í undanúrslit skoska deildabikarsins en andstæðingurinn kemur í ljós eftir helgi þar sem enn á eftir að leika hina þrjá leiki 8-liða úrslitanna.