„Þetta er bara eitt það pínlegasta sem ég hef séð,“ sagði í Meistaradeildarmörkunum eftir viðtal við Michael Olise eftir leik kvöldsins. Viðtalið var ekki gott líkt og viðbrögð sérfræðinga þáttarins sýna.
Olise var tekinn tali af þýskum viðtalsmanni DAZN í opinberri útsendingu og viðtalinu var streymt til rétthafa um allan heim, þar á meðal til Sýnar Sport á Suðurlandsbraut. Viðtalið var sýnt í Meistaradeildarmörkunum eftir leiki kvöldsins.
Spyrillinn spurði Olise meðal annars að því hvernig hann færi að því að skora svona flott mörk, enginn annar gæti það og spurði hann einnig hvað fengi hann til að brosa og hlæja.
Úr varð óbærilega vandræðaleg og óþægilegt viðtal sem sjá má í spilaranum líkt og viðbrögð sérfræðinga Meistaradeildarmarkanna.
„Oh my god,“ kallaði Kjartan Henry Finnbogason upp hlæjandi áður en hann huldi höfuð sitt í höndunum.
„Þetta er bara eitt það pínlegasta sem ég hef séð,“ sagði Albert Brynjar Ingason álíka sjokkeraður.
„Spyrillinn var hræðilegur. Þetta voru ömurlegar spurningar,“ segir Kjartan Henry en Albert sagði þetta ekki síður liggja hjá óhressum Olise.
„Þetta var aðallega Olise sem gerði þetta vont. Ég fann til með gæjanum sem var að taka þetta viðtal. Hann nennti þessu ekki neitt,“ sagði Albert.
„Þetta er ástæðan fyrir því að ég er hættur að taka viðtöl. Ég stend ekki í þessu,“ sagði stjórnandinn Guðmundur Benediktsson.
Þetta óbærilega viðtal auk viðbragða og umræðu sérfræðinga Sýnar Sport má sjá í spilaranum.