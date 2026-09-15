Hinsta ferð Johns Snorra á hvíta tjaldið

Heimildarmyndin Hinsta ferðin á K2 fjallar um örlagaríka tilraun Johns Snorra Sigurjónssonar og pakistönsku feðganna Muhammad Ali Sadpara og Sajid Sadpara til að verða fyrstir til að klífa fjallið K2 að vetri til árið 2021. Kvikmyndin verður opnunarmynd kvikmyndahátíðarinnar RIFF þann 24. september og mun Páll Guðmundsson, náinn vinur Johns, halda stutta tölu fyrir sýninguna.
K2 er næsthæsta fjall heims og hafði fram að árinu 2021 aldrei verið klifið að vetrarlagi en mennirnir þrír héldu á fjallið við vægðarlausar aðstæður í veðravítinu sem geisar á þessum árstíma.
Þremenningarnir voru þó ekki einir á fjallinu því þeim að óvörum urðu þeir samferða leiðangursmönnum úr öðrum hópum, meðal annars fjallgöngumönnum undir forystu nepalska fjallgöngumannsins Nirmal „Nims“ Purja sem tókst að klífa fjallið.
Ferðalaginu lauk þó með hörmulegum afleiðingum fyrir Muhammad Ali og John Snorra sem létu báðir lífið á fjallinu. Sajid Sadpara sneri einn lífs af úr fjallgöngunni eftir að hafa farið á undan hinum tveimur niður fjallið þegar súrefniskútur hans hætti að virka.
Heimildarmyndin Hinsta ferðin á K2 (The Last First: Winter K2) fjallar um þessa tilraun þremenninganna, er eftir bandaríska verðlaunaleikstjórann Amir Bar-Lev og var heimsfrumsýnd sem opnunarmynd á Sundance-hátíðinni fyrr á árinu.
Myndin er ekki aðeins metnaðarfull og vönduð fjallgöngumynd, sem varpar ljósi á gífurlega erfiðar og hættulegar aðstæður, heldur fjallar hún um það sem gerist þegar metnaður, frægð, peningar og samfélagsmiðlar blandast saman við hættulegustu aðstæður sem hægt er að hugsa sér með þeim afleiðingum að fimm fjallgöngumenn láta lífið. Spurningar vakna um ábyrgð, ákvarðanir og hvort komast hefði mátt hjá þessum dapurlegu endalokum.
Það sem gerir myndina sérstaklega áhugaverða frá íslensku sjónarhorni er að John Snorri er aðalpersóna myndarinnar. Myndin byggir að miklu leyti á myndefni leiðangursmannanna sjálfra á fjallinu og á viðtölum við þá sem komu að leiðangrinum með einum eða öðrum hætti, þar á meðal John Snorra sjálfan; Línu Móey, ekkju Snorra, og fleiri.
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Titill myndarinnar, The Last First, vísar til þess að ferðin á K2 var „síðasta fyrsta“ fjallgangan upp fjall yfir átta þúsund metrum sem enn hafði ekki verið klifið að vetri til. Fyrir sýninguna á RIFF þann 24. september mun Páll Guðmundsson, framkvæmdastjóri Ferðafélags Íslands og náinn vinur Johns Snorra, halda stutta tölu.
Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík (RIFF) hefst í næstu viku, fimmtudaginn 24. september, og stendur yfir til 4. október næstkomandi. Á dagskrá eru 265 kvikmyndir frá sextíu löndum og landsvæðum, 66 myndir í fullri lengd og 199 stuttmyndir, og verður Portúgal í brennidepli í ár.
Meðal heiðursgesta á RIFF í ár verða sænski leikarinn Alexander Skarsgård, hasarmyndaparið David Leitch og Kelly McCormick, portúgalska leikkonana Maria de Medeiros og íslenski kvikmyndagerðarmaðurinn Sigurjón Sighvatsson.
„Þetta var ekki gert í einhverju hugsunarleysi. Þetta var maður sem hafði alla ævi verið í toppformi, búinn að æfa þetta og farið á alla þá staði sem hægt var að æfa sig á. Þetta var alveg raunhæfur möguleiki. Ef einhver gat þetta, þá gat hann það,“ segir Einar Bárðarson um vin sinn, fjallgöngumanninn John Snorra Sigurjónsson.
Jarðneskar leifar Johns Snorra Sigurjónssonar liggja á einum erfiðasta staðnum á fjallinu K2 og illa hefur gengið að færa þær af gönguleiðinni. Nýfallinn snjór skapar snjóflóðahættu á umræddu svæði og hamlar aðgerðum.
Fjölskylda fjallagarpsins John Snorra sem fórst á fjallinu K2 á seinasta ári er komin til Pakistan til þess að ganga frá jarðneskum leifum hans. Fjölskyldan hefur farið á fund með forseta Pakistan og talað um missinn í pakistönskum fjölmiðlum.