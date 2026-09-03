Bíó og sjónvarp

Jörðin undir fótum okkar fram­lag Ís­lands til Óskars­verð­launa

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Jörðin undir fótum okkar fjallar um vistmenn á hjúkrunarheimilinu Grund.
Jörðin undir fótum okkar fjallar um vistmenn á hjúkrunarheimilinu Grund.

Heimildarmyndin Jörðin undir fótum okkar, í leikstjórn Yrsu Roca Fannberg, verður framlag Íslands til Óskarsverðlaunanna árið 2027. Dómnefnd Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar sá um valið en í henni í sátu fulltrúar helstu fagfélaga kvikmyndaiðnaðarins, auk fulltrúa kvikmyndahúsa, gagnrýnenda og Kvikmyndamiðstöðvar Íslands.

Jörðin undir fótum okkar er þriðja kvikmynd Yrsu Roca Fannberg og fjallar um vistmenn á hjúkrunarheimilinu Grund, þar sem Yrsa hefur sjálf unnið um árabil. Myndin var frumsýnd á Íslandi á RIFF á síðasta ári, var sýnd á Rúv um páskana og var valin heimildarmynd ársins á Eddunni fyrr á árinu.

Jörðin undir fótum okkar er framleidd af Hönnu Björk Valsdóttur fyrir Akkeri Films og meðframleiðandi er Malgorzata Staron hjá Staron Film í Póllandi. Kvikmyndin er studd af Kvikmyndamiðstöð Íslands, pólska kvikmyndasjóðnum, Nordisk Film & TV Fund, Eurimage, RÚV og YLE.

Mikil vinna, nærgætni og skilningur að baki

Jörðin undir fótum okkar er einstaklega vel gert, persónulegt og áhrifaríkt kvikmyndaverk sem nálgast síðasta skeið mannsævinnar af kærleika og virðingu. Myndin beinir sjónum að tímabili í lífinu sem sjaldan fær mikið rými í frásögnum okkar og gerir það af einlægni og án tilgerðar,“ sagði um myndina í umsögn dómnefndar.

„Það er augljóst að mikil vinna, nærgætni og skilningur liggja að baki nálgun leikstjórans, Yrsu Roca Fannberg. Vistfólk hjúkrunarheimilisins Grundar hleypir áhorfandanum nærri sér af hispursleysi og úr verður frásögn sem er í senn blátt áfram og draumkennd,“ segir jafnframt.

Yrsa Roca Fannberg er leikstjóri myndarinnar.

Taktur hversdagslífsins á Grund myndi rauðan þráð í gegnum myndina þar sem kyrrð og máttur augnabliksins galdra fram ljúfsára fegurð. Kvikmyndataka, klipping, hljóðmynd og tónlist vinni einstaklega vel saman og myndi órofa heild þar sem formið dýpkar frásögnina. Umfram allt einkennist Jörðin undir fótum okkar af ást og virðingu fyrir fólkinu sem hún fjallar um.

Óskarsverðlaunahátíðin verður haldin í 99. sinn sunnudaginn 14. mars 2027. Ferli kosninga Akademíunnar er þannig að stuttlistinn svokallaði verður kynntur 15. desember næstkomandi, en tilnefningar til verðlaunanna verða opinberaðar 21. janúar 2027.

Kvikmyndagerð á Íslandi Óskarsverðlaunin Bíó og sjónvarp


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