Jörðin undir fótum okkar framlag Íslands til Óskarsverðlauna Magnús Jochum Pálsson skrifar 3. september 2026 13:24 Jörðin undir fótum okkar fjallar um vistmenn á hjúkrunarheimilinu Grund. Heimildarmyndin Jörðin undir fótum okkar, í leikstjórn Yrsu Roca Fannberg, verður framlag Íslands til Óskarsverðlaunanna árið 2027. Dómnefnd Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar sá um valið en í henni í sátu fulltrúar helstu fagfélaga kvikmyndaiðnaðarins, auk fulltrúa kvikmyndahúsa, gagnrýnenda og Kvikmyndamiðstöðvar Íslands. Jörðin undir fótum okkar er þriðja kvikmynd Yrsu Roca Fannberg og fjallar um vistmenn á hjúkrunarheimilinu Grund, þar sem Yrsa hefur sjálf unnið um árabil. Myndin var frumsýnd á Íslandi á RIFF á síðasta ári, var sýnd á Rúv um páskana og var valin heimildarmynd ársins á Eddunni fyrr á árinu. Jörðin undir fótum okkar er framleidd af Hönnu Björk Valsdóttur fyrir Akkeri Films og meðframleiðandi er Malgorzata Staron hjá Staron Film í Póllandi. Kvikmyndin er studd af Kvikmyndamiðstöð Íslands, pólska kvikmyndasjóðnum, Nordisk Film & TV Fund, Eurimage, RÚV og YLE. Mikil vinna, nærgætni og skilningur að baki „Jörðin undir fótum okkar er einstaklega vel gert, persónulegt og áhrifaríkt kvikmyndaverk sem nálgast síðasta skeið mannsævinnar af kærleika og virðingu. Myndin beinir sjónum að tímabili í lífinu sem sjaldan fær mikið rými í frásögnum okkar og gerir það af einlægni og án tilgerðar,“ sagði um myndina í umsögn dómnefndar. „Það er augljóst að mikil vinna, nærgætni og skilningur liggja að baki nálgun leikstjórans, Yrsu Roca Fannberg. Vistfólk hjúkrunarheimilisins Grundar hleypir áhorfandanum nærri sér af hispursleysi og úr verður frásögn sem er í senn blátt áfram og draumkennd,“ segir jafnframt. Yrsa Roca Fannberg er leikstjóri myndarinnar. Taktur hversdagslífsins á Grund myndi rauðan þráð í gegnum myndina þar sem kyrrð og máttur augnabliksins galdra fram ljúfsára fegurð. Kvikmyndataka, klipping, hljóðmynd og tónlist vinni einstaklega vel saman og myndi órofa heild þar sem formið dýpkar frásögnina. Umfram allt einkennist Jörðin undir fótum okkar af ást og virðingu fyrir fólkinu sem hún fjallar um. Óskarsverðlaunahátíðin verður haldin í 99. sinn sunnudaginn 14. mars 2027. Ferli kosninga Akademíunnar er þannig að stuttlistinn svokallaði verður kynntur 15. desember næstkomandi, en tilnefningar til verðlaunanna verða opinberaðar 21. janúar 2027. Kvikmyndagerð á Íslandi Óskarsverðlaunin Bíó og sjónvarp Mest lesið „Maður skynjaði eitthvað brothætt en það var hluti af sjarmanum“ Menning Greindu frá dánarmeini Tim Curry Lífið Gloria Steinem er látin Lífið Er hægt að kaupa hamingju fyrir íslenskar krónur? Lífið Kampavínsdrykkja í óvissuferð leiddi til óvæntra bónorða Lífið Annað barn á leiðinni hjá Balta og Sunnevu Lífið Úr verkfræðinni í listina: „Stundum verður maður bara að fylgja innsæinu“ Lífið samstarf Foreldrar eigi alls ekki að vera vinir barna sinna Lífið Eydís Elfa og Óli Gunnar eiga von á öðru barni Lífið Anthony Karl og Eva selja hæð í Hlíðunum Lífið Fleiri fréttir Alexander Skarsgård heiðraður á RIFF Klaufskar löggur, kvartanir yfir kynlífi og kúkur á húddi Stjörnurnar syngja inn haustið Stjörnufans á frumsýningu Um tímann og vatnið Rödd Eyrnaslapa og Optimusar Prime er öll Tim Curry er látinn Hasarmyndahjón heiðursgestir á RIFF Áhrifamikil rómantísk gamanmynd fær framhald Harington tekur við af uppteknum Hoult Ástin sem eftir er tilnefnd til kvikmyndaverðlauna Norðurlandaráðs Meghan snýr aftur á skjáinn Etur kappi við Obama og Reynolds Bautista hleypur í skarðið Depp í viðræðum um endurkomu sem Jack Sparrow Bestu hlutverk Hayden Panettiere Ólafur Darri herjar á ringlaðan Jamie Dornan „Sterklega orðaður“ við Bond og efstur hjá veðbönkum Ódysseifur halað inn milljarði dala og Lói nálgast tvo Ben Jones er látinn Sækir um sem kærasti með nýju húðflúri Hefja framleiðslu á framhaldsmynd um Michael Jackson Glæný stikla úr Hvar er draumurinn? Köngulóarmaðurinn slær sögulegt met Sjá meira